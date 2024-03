Pokémon GO: Alle Raid-Stunden und legendären Bosse im März 2024 in der Übersicht

In Pokémon GO erwarten euch im März 2024 wieder jede Menge Raids, bei denen ihr auf legendäre Bosse wie Kapu-Riki, Regice, Kapu-Fala oder auch Mega-Despotar treffen könnt. Wir von MeinMMO zeigen euch alle kommenden Raid-Stunden und Raid-Bosse im Überblick.

Was sind das für Raids? Jeden Monat verändern sich die legendären Bosse und die Bosse in den Mega-Raids von Pokémon GO. Viele der Bosse hängen mit Events zusammen, die in den nächsten Wochen starten. Es erwarten euch also einige spannende Raids.

Welche Bosse ihr in den Level-5-Raids und Mega-Raids im März 2024 findet, fassen wir euch hier zusammen. Dazu die Übersicht aller Raid-Stunden.

Raid-Stunden und Raidbosse im März 2024

Wann laufen die Raid-Stunden? Jeden Mittwoch gibt es den festen Termin von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr Ortszeit. Bei vielen Arenen findet ihr in der Zeit die besonderen Level-5-Raids. Bedenkt, dass sich die Bosse je nach laufendem Event verändern könnten.

Termin Raidboss 6. März Kapu-Riki* 13. März Kapu-Riki* 20. März Regice* 27. März Kapu-Fala* Bosse, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr als Shiny fangen

Alle Raidboss-Wechsel und Mega-Raids im März 2024

Die Raidbosse bleiben für einen festgelegten Zeitraum im Spiel aktiv und können auch außerhalb der Raid-Stunden von euch herausgefordert, besiegt und gefangen werden. Sie wechseln gewöhnlich zu den genannten Terminen um 10:00 Uhr Ortszeit. In den folgenden Zeiträumen findet ihr die 5er- und Mega-Bosse in Pokémon GO:

Was ist besonders? Im März bringt Pokémon GO eine große Auswahl verschiedener Raidbosse, auf die ihr euch freuen könnt. Mega-Gewaldro gehört zu den besten Pflanzen-Angreifern, die ihr in Pokémon GO finden könnt. Dazu zählt auch Mega-Bisaflor. Mega-Despotar gehört mit zu den besten Gestein-Angreifern. So könnt ihr mit den neuen Raids im März eure Raid-Teams mächtig aufwerten.

Eine Übersicht über die besten Angreifer in Pokémon GO zeigen wir euch hier.