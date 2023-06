In Pokémon GO gibt es derzeit 7 Ultrabestien, doch das sind nicht alle, die existieren. Wir schauen auf die fehlenden Kandidaten.

Was sind Ultrabestien? Die Ultrabestien sind spezielle Monster aus einer anderen Dimension, die zwar nicht als “Legendär” bezeichnet werden, aber ähnlich mächtig sind wie die legendären Pokémon.

Diese Pokémon-Gruppe erschien erstmals in den Spielen “Pokémon Sonne” und “Mond” und wurde in den Spielen “Ultrasonne” und “Ultramond” nochmal erweitert. Bei ihnen handelt es sich um gruselige Monster, die aus einer anderen Dimension einfallen und Chaos anrichten.

In der Story der Spiele spielen auch das Monster Cosmog sowie seine Entwicklungen Solgaleo und Lunala eine wichtige Rolle, da sie Pforten in die Ultradimension öffnen können. Cosmog ist nun gerade wieder in Pokémon GO aufgetaucht, zum Event “Tag und Nacht”. Grund genug, die Ultrabestien nochmal genauer zu betrachten.

Welche Ultrabestien gibt es in Pokémon GO? Derzeit ist die erste Ultrabestie, Anego, wieder als Raidboss in Pokémon GO unterwegs. Ihr folgten 2022 aber noch sechs andere. Damit sind die bisher verfügbaren Ultrabestien folgende:

Anego

Masskito

Schabelle

Voltriant

Kaguron

Katagami

Schlingking

Diese sieben Monster wurden über mehrere Monate hinweg nach und nach veröffentlicht. Dann war aber erstmal Schluss. Doch es gibt noch 4 weitere Ultrabestien aus den Spielen Ultrasonne und Ultramond, auf die man in Pokémon GO bislang noch wartet.

Allerdings wurden diese bereits 2022 angedeutet. Wir stellen sie euch hier kurz vor.

Muramura

Seid ihr schonmal von einer Mauer angegriffen worden? Hoffentlich nicht, denn das kann ziemlich beängstigend sein, wie der Teaser zu “Muramura” zeigt. Das Stahl- und Gestein-Pokémon hat sehr starke Defensivwerte und kann somit einiges aushalten.

Kopplosio

Die Ultrabestie Kopplosio gehört den Typen Feuer sowie Geist an und kann ihren Kopf in einem schicken Feuerwerk explodieren lassen – was vielleicht nett aussieht, aber extrem gefährlich ist. Das Clowns-mäßige Pokémon versucht Trainer mit seinen lustigen Bewegungen anzulocken, bevor es sie in die Luft jagt – oder zumindest lautstark erschreckt.

Und weil das noch nicht grueslig genug ist, raubt das Geister-Monster auch noch die Lebenskraft seiner Opfer.

Venicro und Agoyon

Diese beiden Monster stellte Pokémon GO per Teaser gemeinsam vor, und das mit gutem Grund: Venicro ist Stand jetzt nämlich die einzige Ultrabestie, die auch eine Entwicklung hat. Das kleine Gift-Monster wird dann zum furchteinflößenden, schnellen Gift-Drachen Agoyon.

Das Monster gehört zwar nicht dem Käfer-Typ an, hat mit seinen großen Stacheln aber durchaus auch was wespenhaftes. Ein gruseliges Monster – was Ash in der Serie allerdings nicht davon abhielt, es zu fangen und einzusetzen.

Wann kommen diese Monster? Das steht leider noch in den Sternen, denn bislang war bei den Teasern nur die Sprache von “In ferner Zukunft”. Man sollte wohl nicht allzu bald mit einem Release der fehlenden Bestien rechnen – auch, wenn gerade Cosmog und Anego wieder aufgekreuzt sind. Abwarten ist angesagt.

Dafür ist ein anderes mysteriöses Pokémon bereits bekannt, das diesen Sommer in Pokémon GO landet.