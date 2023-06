Pokémon GO Fest 2023 bringt weltweit 2 neue Edelstein-Pokémon und coole Shinys

In Pokémon GO wird es auch 2023 wieder ein globales GO Fest geben. Nun wurden die ersten Monster und neuen Shinys bekanntgegeben. Welche das sind, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welches Event geht es? Eines der größten Events in Pokémon GO ist das jährliche GO Fest. Neben drei besonderen Live-Events, die in diesem Jahr in London, Osaka und New York stattfinden, bildet ein zweitägiges globales Event den krönenden Abschluss. So können Trainer von überall auf der Welt an diesem Ereignis teilnehmen und sich besondere Begegnungen sichern.

Welche neuen Monster und Shinys euch in diesem Jahr zum globalen GO Fest 2023 erwarten, hat Niantic nun bekanntgegeben. Wir haben alle Inhalte für euch nachfolgend zusammengefasst.

Wann läuft das Event? Das globale GO Fest läuft am 26. und 27. August 2023. An diesem kann grundsätzlich von allen Spielern teilgenommen werden, egal wo sie sich auf der Welt befinden.

Alle neuen Pokémon & Shinys zum GO Fest 2023

Das größte Pokémon GO-Event des Jahres hält für euch auch wieder eine Reihe von neuen Pokémon und Shinys bereit. Sofern ihr zuvor nicht bereits an einem der Live-Events teilgenommen habt, könnt ihr so erstmals auf gleich zwei neue Edelstein-Pokémon treffen. Nachfolgend zeigen wir euch, welche das sind und welche neuen Shinys es geben wird.

Rocara: Während des globalen GO Fests habt ihr weltweit erstmals die Möglichkeit auf das Gestein- und Fee-Pokémon Rocara zu treffen. Es stammt aus der 6. Spiele-Generation und wird auch als Edelstein-Pokémon bezeichnet.

Erkennen könnt ihr Rocara an seinem grauen felsartigen Körper, aus dem ein kleiner Kopf mit langen Ohren herausschaut. Um seinen Hals trägt es einen weißen Schal. Seine Augen sind blau und es ist am gesamten Körper mit weißen Kristallen verziert. Eine Weiterentwicklung besitzt das Monster nicht.

Während des GO Fests könnt ihr ihm in besonderen Feldforschungen begegnen. Wer sich bis dahin nicht gedulden möchte, kann sich bis zum 05. Juli auch ein entsprechendes Ticket für das GO Fest sichern und wird dadurch mit einer befristeten Forschung belohnt, die Rocara beinhaltet.

Diancie: Das mysteriöse Gestein- und Fee-Pokémon aus der 6. Spiele-Generation wurde bereits seit einiger Zeit als Kandidat für das GO Fest vermutet. Nun ist es offiziell: Ihr könnt euch das Edelstein-Pokémon mit Hilfe der Spezialforschung erstmals weltweit zum globalen GO Fest sichern. Diese ist jedoch ausschließlich Ticketinhabern vorbehalten.

Der Legende nach handelt es sich bei Diancie um eine Mutation des Monsters Rocara, was zum GO Fest ebenfalls sein Debüt feiert. Der Körper des mysteriösen Pokémon ist klein und grau. Der untere Teil des Pokémon erinnert dabei an einen Felsen, aus dem ein rosafarbener Kristall herausragt. Es trägt außerdem ein weißes Kleid und eine Krone, die ebenfalls aus rosafarbenen Kristallen besteht.

Neben seiner normalen Form besitzt Diancie auch eine Mega-Entwicklung. Ob diese ebenfalls Teil des GO Fests sein wird, ist bislang noch nicht bekannt. Wie stark es wird, lest ihr im nachfolgenden Beitrag:

Icognito M: Bei Icognito handelt es sich um ein Psycho-Pokémon aus der 2. Spiele-Generation, was insgesamt 28 verschiedene Formen besitzt, die allesamt an Buchstaben sowie an die beiden Sonderzeichen Ausrufezeichen und Fragezeichen erinnern.

Auch wenn Icognito somit an sich kein völlig neues Pokémon ist, könnt ihr es während des globalen GO Fests erstmals in seiner schillernden Buchstaben-Form M treffen. Die Shiny-Form wird zum Event veröffentlicht. Es spawnt allerdings nur für Ticketinhaber.

GO Fest bringt euch 10 neue Shinys

Neben Rocara und Diancie könnt ihr euch zum globalen GO Fest über ein paar neue Shiny-Pokémon freuen. Auf folgende Pokémon und ihre Weiterentwicklungen könnt ihr euch dabei freuen:

Viscora mit Viscargot und Viscogon

Schalellos östliche Hemisphäre (blau) mit Gastrodon

Schalellos westliche Hemisphäre (rosa) mit Gastrodon

Wattzapf mit Voltula

Kommandutan

Icognito M (nur für Ticketinhaber)

Begegnen könnt ihr den neuen Shinys in den verschiedenen Habitaten, die es während des Events geben wird.

Das sind alle neuen Shinys zum globalen GO Fest 2023

Alle Habitate und Spawns zum globalen GO Fest 2023

Wie ihr das von vergangenen größeren Events in Pokémon GO sicher bereits kennt, tauchen die wilden Spawns am ersten Event-Tag nicht alle gleichzeitig auf, sondern wurden zuvor in 4 verschiedene Habitate, also Lebensräume, aufgeteilt, in denen sie abwechselnd spawnen. Die Habitate tauschen sich dabei stündlich ab.

Am Sonntag, dem zweiten Event-Tag, werden dann alle wilden Spawns erneut auftauchen, dann aber unabhängig von ihren Habitaten. Habt ihr euch ein entsprechendes Event-Ticket gekauft, dann könnt ihr euch zusätzlich über besondere Begegnungen aus dem Rauch freuen. Folgende Monster erwarten euch unter anderem:

Habitat Wilde Spawns Rauch-Begegnungen

(nur für Ticketinhaber) Quartz-Terrarium Pikachu mit Quarz-Krone*

Skaraborn*

Schalellos (blau)*

Haspiror* Hisui-Fukano

Icognito A*

Icognito D*

Icognito I*

Icognito M*

Icognito N*

Icognito O* Pyrit-Sande Pikachu mit Pyrit-Krone*

Knacklion*

Kaumalat*

Wattzapf* Gladiantri*

Icognito A*

Icognito D*

Icognito I*

Icognito M*

Icognito N*

Icognito O* Malachit-Wildnis Pikachu mit Malachit-Krone*

Roselia*

Kommandutan* Venuflibis*

Icognito A*

Icognito D*

Icognito I*

Icognito M*

Icognito N*

Icognito O* Aquamarin-Küste Pikachu mit Aquamarin-Krone*

Marill*

Schalellos (rosa)*

Viscora* Pachirisu*

Icognito A*

Icognito D*

Icognito I*

Icognito M*

Icognito N*

Icognito O* Pokémon mit einem (*) können mit etwas Glück auch als Shiny gefangen werden

Alle Boni zum globalen GO Fest 2023

Während des globalen GO Fests 2023 könnt ihr euch auch über den einen oder anderen Bonus freuen. Neben besonderen Inhalten für Ticket-Inhaber wird es auch allgemeine Boni geben:

Boni für alle:

Lockmodule und Rauch wirken je eine Stunde

Event-Feldforschungen

Wilde Spawns aus den Habitaten

Limit für Fern-Raids beträgt 20 pro Tag

Überraschungen aus Schnappschüssen

besondere kostenpflichtige GO Fest-T-Shirts, die hier auf Nianticsupply.com vorbestellt werden können

Boni für Ticket-Inhaber:

globale Herausforderung

Sammler-Herausforderungen für die einzelnen Habitate

Spezialforschung mit Diancie

besondere Spawns aus dem Rauch

erhöhte Shiny-Chance

bis zu 6 Spezialtausche pro Event-Tag

9 zusätzliche Raid-Pässe beim Drehen an der Arena

spezielle 7-km-Eier

Wie gefallen euch die Inhalte zum globalen GO Fest? Werdet ihr mit oder ohne Ticket spielen? Und auf welches Monster habt ihr es besonders abgesehen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

Vor dem GO Fest ist noch einiges los in Pokémon GO. Wir zeigen euch alle Events im Juni und welche sich lohnen.