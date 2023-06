Ups! Pokémon GO verrät aus Versehen mysteriöses Pokémon für GO Fest – Wie stark ist das?

Das Pokémon GO Fest 2023 kommt immer näher, doch an vielen Infos fehlt es noch. Allerdings scheint ein mysteriöses Pokémon nun klar zu sein.

In Pokémon GO hat im Juni die neue Season Verborgene Edelsteine begonnen. Teil dieser Season wird auch das GO Fest 2023 sein, das im August stattfindet.

Einige Boni und Inhalte des GO Fest 2023 sind schon bekannt, allerdings gibt es noch große Fragezeichen, ob und welche speziellen Event-Pokémon eine Rolle bei dem Event spielen sollen.

Eines dieser Fragezeichen scheint nun geklärt: Nachdem schon einige Hinweise rund um das GO Fest und die aktuelle Season das mysteriöse Pokémon Diancie angedeutet hatten, hat Pokémon GO das Monster nun offenbar verfrüht selbst auf der eigenen Website bekannt gegeben.

Der Hinweis ist mittlerweile wieder gelöscht und war wohl auch nicht in allen Sprachen verfügbar, doch Trainer teilten beispielsweise einen Screenshot aus der französischen Website, wo Diancie für das GO Fest 2023 angekündigt wird:

Wie stark ist Diancie in Pokémon GO?

Diancie und Mega-Diancie (via pokemon.com)

Das ist Diancie: Diancie zählt zu den Mysteriösen Pokémon, wie beispielsweise Mew oder Celebi. Es gehört den Typen Gestein und Fee an und existiert seit der sechsten Spielgeneration. In der Geschichte von Pokémon gilt es übrigens als Mutation des Monsters Rocara, das in der neuen Season Verborgene Edelsteine erscheinen soll.

Das Spezielle an Diancie: Das Mysteriöse Pokémon kann auf eine Mega-Entwicklung zurückgreifen. Und auch, wenn die Werte noch nicht ganz sicher sind: Insgesamt hat Mega-Diancie das Potenzial, der beste Gesteins-Angreifer im Spiel zu werden. Es würde auf jeden Fall zu den besten Angreifern in Pokémon GO dieses Typs zählen.

Dementsprechend dürfte Mega-Diancie ein spannender Release sein, wenn es zum GO Fest erscheinen sollte.

Auch im Season-Trailer wird das GO Fest schon angeteasert:

Kommt noch mehr zum GO Fest? Wie genau das diesjährige GO Fest abläuft, ist derzeit noch völlig offen. Bislang bekannt sind die Termine des globalen, sowie der drei Live-Events vor Ort. Abzuwarten bleibt, welche Inhalte letztendlich bei den Events verfügbar sind.

Allerdings haben Trainer noch ein weiteres Event-Pokémon neben Diancie im Auge: Denn auch auf Mega-Rayquaza gibt es interessante Hinweise.