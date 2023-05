Pokémon GO zeigt Bilder für neue Jahreszeit, Trainer entdecken versteckten Hinweis auf neue Pokémon

In Pokémon GO startet am Donnerstag die neue Season “Hidden Gems”. Nun gibt es erste Bilder dazu, die die Trainer rätseln lassen. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche neuen Monster die Community dahinter vermutet.

Um welche Season geht es? Die aktuelle Season of Rising Heroes neigt sich langsam dem Ende und wird am 01. Juni von der neuen Jahreszeit unter dem Namen „Hidden Gems“ abgelöst. Welche Inhalte euch zu dieser erwarten, ist bislang noch nicht offiziell bekannt.

Allerdings haben die Entwickler am 29. Mai 2023 über ihren Twitter-Account neben einem ersten Teaser auch ein Bild zur neuen Jahreszeit veröffentlicht, die in der Community für einige Spekulationen sorgen. Trainer glauben nämlich, dass sie dahinter einen Hinweis zu neuen Monstern entdeckt haben. Welche das sind, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Diese Hinweise gibt Niantic zur neuen Season

Was zeigt der Teaser? Am Morgen des 29. Mai haben die Entwickler von Pokémon GO einen 18-sekündigen Trailer zu neuen Season auf ihrem Twitter-Account veröffentlicht. Dazu schreiben sie (via twitter.com): „Entdecke, was unter der Oberfläche liegt.“ Außerdem trägt das Video den #HiddenGems, zu deutsch „Verborgene Schätze“, was den Namen der neuen Jahreszeit verrät.

Im Video sieht man zunächst einen breiten Sandstrand. Auffällig ist dabei vor allem die knallrote Schaufel, die im Sand steckt. Nachdem ein Krabby das Bild kreuzt, schwenkt die Kamera um und man sieht einen Haufen voller rosafarbener und grüner Scherben. Eine dieser Scherben wird anschließend von einer Frau aufgehoben und näher betrachtet. Neben Krabby ist nun im Hintergrund auch ein Lucario zu sehen.

Weiterer Hinweis zur neuen Season: Nachdem die Trainer wegen des Teasers zur neuen Season bereits erste Vermutungen angestellt haben, legt Niantic mit einem weiteren Bild nach. Auf diesem ist eine Sandburg zu sehen, um die sich Marill, Muschas, Krabby, Scampisto und Wingull tummeln.

Make sure to watch your step at the beach…#HiddenGems pic.twitter.com/mzUMFwMRJM — Pokémon GO (@PokemonGoApp) May 29, 2023 Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von Twitter Inhalten widerrufen

Der Tweet trägt ebenfalls den #HiddenGems, dazu schreiben die Entwickler (via twitter.com): „Achte auf deine Schritte am Strand…“

Das deutet also darauf hin, dass es sich in den kommenden Monaten um das Thema Strand, Sand und Wasser drehen wird. Somit liegt es nahe, dass ihr in diesem Zusammenhang auf die entsprechenden Monster aus diesem Lebensraum treffen werdet.

Doch erfahrungsgemäß wird es auch wieder das eine oder andere Pokémon-Debüt geben. Trainer meinen, bereits Hinweise auf zwei neue Monster und ihre Weiterentwicklungen entdeckt zu haben.

Trainer vermuten 4 neue Pokémon zur Season „Hidden Gems“

Möglicher Release von Sankabuh: In den sozialen Netzwerken spekulieren die Trainer inzwischen fleißig über die kommenden Inhalte der neuen Season. Auffällig ist für viele dabei die rote Schaufel im Sand, die man im Trailer sehr präsent wahrnehmen kann.

Diese würde perfekt zu dem Geist- und Boden-Pokémon Sankabuh passen, das aus der 7. Spiele-Generation stammt. Sankabuh ähnelt optisch nämlich einem großen Sandhaufen, mit Augen und einem riesigen Loch als Mund. Auf seinem Kopf trägt es dazu eine rote Schaufel.

Sankabuh und Colossand (via pokemon.com)

Es lässt sich außerdem zu Colossand weiterentwickeln, das im Gegensatz zu seiner Vorentwicklung einer Sandburg ähnelt. So hat es kleine Türmchen an den Seiten, die es als Arme nutzen kann, und ist mit Muscheln verziert. Und auch bei ihm lässt sich die typische rote Schaufel auf dem Kopf finden. Für einen Release würde daher auch das Bild mit der Sandburg passen.

Was spricht noch für einen Release? Neben den beiden Hinweisen in den Tweets von Niantic, wurden in der Vergangenheit auch immer wieder Informationen zu dem Sandhaufen-Pokémon im Spielcode gefunden, die bislang noch nicht genutzt wurden (via pokeminers.com). Daher vermuten auch einige Trainer in den Kommentaren endlich einen Release.

Allerdings haben sie auch Bedenken. Nach dem Release von Ignivor, das es nur sehr selten in Eiern gab, glauben sie, dass auch Sankabuh nur sehr schwierig zu bekommen sein wird (via reddit.com):

GeologicalOpera: „In meinem Kopf lief ‘Castles Made of Sand’ von Jimi Hendrix, und jetzt stelle ich mir vor, wie er auf einen Sankabuh trifft.“

landocalzonian: „Kingler ist #2 der Wasser-Angreifer ohne Crypto, und es sieht so aus, als würden wir Sankabuh bekommen. Aber ja, abgesehen davon sehen die Spawns ziemlich langweilig aus. Ich vermisse wirklich das Drachen-/Feen-Event, das wir vor ein paar Monaten hatten…“

DramaticPaint: „Kann es kaum erwarten, keinen Sandygast zu bekommen, weil er nur an Stränden spawnen wird“

SredniEel: „Ich sage es jetzt: Sandygast wird nur in Eiern sein, und die Schlupfrate wird 0,0000000000001% betragen.“

Trainer hoffen auf starkes mysteriöses Pokémon

Welches Pokémon vermuten die Trainer noch? Neben einem Release von Sankabuh hoffen viele Trainer außerdem auf ein Debüt von Diancie. Bei diesem handelt es sich um ein mysteriöses Gestein- und Fee-Pokémon aus der 6. Spiele-Generation.

Auf dieses warten viele Spieler bereits seit langem, denn das Pokémon besitzt eine starke Mega-Entwicklung, die zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehören würde.

Was spricht für Diancie? Den passenden Hinweis finden die Trainer hierbei in den bunten Scherben im Trailer zur neuen Season. Vor allem die rosafarbenen Scherben könnten dabei auf die Kristalle des mysteriösen Monsters hindeuten.

Diancie ist an sich ein graues Pokémon, dass einen zierlichen Oberkörper und eine Art Stein als Unterkörper besitzt. Darüber trägt es ein weißes Kleid mit einer goldenen Kette. Seine roten Augen erinnern an Diamanten und auf seinem Kopf trägt es eine Art Krone aus rosafarbenen Kristallen, die sich auch auf seinem Kleid und an seinem Unterkörper wiederfinden.

Noch deutlicher sind die rosafarbenen Diamanten in seiner Mega-Entwicklung zu erkennen. Bei dieser ist nämlich der komplette Körper mit den Kristallen verziert. So schreiben die Trainer in den Kommentaren auf Reddit, dass das nur auf ein Debüt von Diancie hindeuten kann:

krispyboiz: „Ich glaube, die Gems haben eher mit Diancie zu tun.“

Dismembered_carrot: „Die Chancen stehen gut, dass es Diancie ist.“

MyFurbyHitMySack „Diancie gibt sein Debüt. Merkt euch meine Worte.“

Wann wäre ein Release denkbar? Und auch zu einem möglichen Release des mysteriösen Monsters gibt es bereits Vermutungen. So steht in der neuen Jahreszeit auch das beliebte GO Fest an, was zu den größten Events in Pokémon GO gehört. Zu diesem können sich die Trainer im Rahmen einer Spezialforschung für gewöhnlich ein mysteriöses Pokémon sichern.

Aus diesem Grund ist es für viele Spieler naheliegend, dass es zu diesem Anlass ins Spiel kommen wird. So auch für den Reddit-User geoffh2016, der folgendes schreibt (via reddit.com): „Gab es nicht Spekulationen, dass das GO-Fest Diancie mitbringen würde? Könnte zum Thema passen (Sand/Juwelen).“

Ob und wann die vermuteten Pokémon ins Spiel kommen und welche Inhalte euch außerdem zur neuen Season erwarten, bleibt aber für den Moment noch abzuwarten. Sobald es hierzu neue Informationen gibt, erfahrt ihr es aber bei uns auf MeinMMO.

Welche neuen Monster vermutet ihr hinter den ersten Bildern zur kommenden Jahreszeit? Hofft ihr auch, dass Diancie endlich den Weg ins Spiel findet? Oder wünscht ihr euch ein anderes Pokémon? Lasst es uns gern hier in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Übrigens: Pokémon GO hat nun endlich den Meisterball, aber unser Autor Max fragt sich: wofür eigentlich?