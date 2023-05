Pokémon GO hat nun endlich den Meisterball, aber wofür eigentlich? Niemand braucht ihn

In Pokémon GO können Spieler nach langem Warten den Meisterball einsetzen. Doch irgendwie fehlt ein Ziel, bei dem er sich richtig lohnt, findet MeinMMO-Autor Max Handwerk.

Der Meisterball ist in Pokémon GO gelandet! Damit hat endlich eines der ikonischsten Items der Spielreihe überhaupt seinen Weg zu Niantics AR-Spiel gefunden – es hat lange genug gedauert.

Seit einigen Tagen sind daher die Diskussionen rund um den Meisterball groß. Das Feature kommt insgesamt gut an: Schicke Animationen geben dem Meisterball die nötige Optik, die er verdient, und die Möglichkeit, einfach jedes wilde Pokémon auf einen Schlag zu fangen, ist spannend.

Zudem hat sich Niantic, zumindest nach aktuellem Stand, auch daran gehalten, dass der Meisterball etwas Besonderes ist, das es nur ganz selten gibt – wie in der Hauptreihe. Aktuell kann man nur einen bekommen. Weitere Gelegenheiten wird es geben, aber eben nicht dauernd. Das tut dem Meisterball an sich gut.

Allerdings gibt es auch ein Problem mit dieser Seltenheit, das man bemerkt, wenn man überlegt, was man mit dem Meisterball fangen soll: Es gibt kein Pokémon im Spiel, das dieser Seltenheit wirklich gerecht wird.

Stark und legendär ist in Pokémon GO nicht gleich selten

Wofür soll man den Meisterball einsetzen? Schaut man sich in der Community um, findet man darauf die unterschiedlichsten Antworten. Auffällig: Eine Menge Leute schreiben Dinge wie “Ich werde den Ball nie einsetzen”. Warum? Schlicht, weil man nicht weiß, ob man den seltenen, mächtigen Ball für das Richtige einsetzt – oder nicht etwas später etwas kommt, wo er sich mehr lohnt.

Es ist das klassische “Seltenes-Item-Problem” – Sollte ich das Elixier jetzt einsetzen, oder brauch ich es für einen späteren Bosskampf?

In Sachen Meisterball macht sich auch ein Unterschied zu, beispielsweise, Pokémon Rot und Blau bemerkbar. Da gab es am Ende halt nur ein Mewtu, das super-mächtig und super-selten war. Da bot sich der Meisterball einfach an.

In Pokémon GO gibt es derzeit aber eigentlich nichts Vergleichbares. Zwar kann man den Meisterball durchaus für einige Dinge gut einsetzen, aber dennoch besteht immer die Frage: War das jetzt das richtige? Oder verpasse ich in Zukunft etwas, wenn ich meinen Meisterball jetzt wegwerfe?

Schauen wir uns ein paar Beispiele für passende Ziele des Balls an: Einige wählen sofort die legendären Galar-Vögel, und die bieten sich durchaus an – denn sie sind ohne Meisterball nur sehr schwer zu fangen.

Gleichzeitig ist das Vogel-Trio aber auch nicht wirklich mächtig. Es sind eher “Sammler”-Punkte, die man durch den Fang kriegt, aber keine echte Verstärkung für das eigene Team. Wird das dem Meisterball wirklich gerecht?

Dann gibt es die Möglichkeit, schwer zu fangende Legendäre mit dem Meisterball zu fangen. Er kann sozusagen die letzte Lösung sein, wenn man keine Bälle nach dem Raid mehr übrig hat. Dann fängt man zwar ein mächtiges Monster – aber besonders selten ist das dann wieder nicht. Schließlich kehren die meisten Monster in Pokémon GO irgendwann wieder zurück, oder sind gleich in Massen verfügbar.

Das macht den Meisterball zwar zu einem mächtigen, aber auch schwierigen Item. Er ist im Grunde so wertvoll, dass es nichts gibt, wofür man ihn wirklich braucht.

Wird sich das ändern? Das bleibt abzuwarten. Es gäbe durchaus Möglichkeiten, wie etwa ein sehr mächtiges Pokémon, das zufällig in der Wildnis spawnt – oder auch ein starkes Pokémon in Raids, die es nur sehr selten gibt.

Selbst Crypto-Mewtu jetzt im Event könnte so etwas sein, vorausgesetzt, dass es mit normalen Bällen nur sehr schwer zu fangen ist. Das wird sich aber erst zeigen, wenn die ersten Raids gelaufen sind. Oder eben Lösungen wie Top-Raids, die nur einen besonders attraktiven Boss bräuchten.

Abzuwarten bleibt auch, in welcher Frequenz weitere Meisterbälle hinzukommen. Das ist noch völlig offen. Spräche man beispielsweise von einem Ball pro Monat, wäre die Entscheidung, den Ball tatsächlich zu werfen, deutlich einfacher.

Wie geht ihr mit dem Ball um? Habt ihr ihn schon verwendet, und wofür? Oder plant ihr, den Ball in der Tasche verstauben zu lassen? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Ein Trainer hatte übrigens Pech, als er seinem Kind das Spiel in die Hand drückte: Das schmiss den Meisterball einfach auf ein Parasek. Immerhin hat sich die Entscheidung damit erledigt!