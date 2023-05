Pokémon GO: Trainer diskutieren über schlimmstes Shiny – „Kaum zu glauben, dass dafür jemand bezahlt wurde“

Bei vielen Trainern in Pokémon GO sind schillernde Monster besonders beliebt. Doch einige von ihnen finden in der Community nur wenig Zuspruch. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche das sind und was die Spieler daran stört.

Um welche Pokémon geht es? Viele Monster in Pokémon GO können nicht nur in ihrer normalen Form gefangen werden, sondern besitzen auch eine sogenannte Shiny-Variante. Diese hat in der Regel eine andere Farbe und ist entsprechend selten, was sie bei den Spielern so beliebt macht.

Während schillernde Pokémon, wie Rayquaza, Glurak oder auch Perlu bei vielen Trainern hoch im Kurs stehen, werden andere als echter Reinfall betrachtet. Der Beitrag eines Reddit-Users hat nun die Diskussion über die schlimmsten Shinys im Spiel neu entfacht. Wir zeigen euch, welche Monster bei der Community gar nicht gut ankommen.

Trainer findet: “Nominiert für das schlimmste Shiny: Heiteira”

Trainer kritisiert Shiny-Heiteira: Normalerweise erfreuen sich die Trainer im Subreddit über ihre gefangenen Shinys. Nicht aber der Reddit-User hiebertw07, der in seinem Beitrag ein Bild von einem Heiteira in seiner normalen Form sowie in seiner schillernden Form postet. Es trägt den Titel (via reddit.com): “Nominiert für das schlimmste Shiny: Heiteira”

Weiter ergänzt er (via reddit.com): “Kaum zu glauben, dass jemand mit echtem menschlichen Geld bezahlt wurde, um die Sättigung einfach auf 90 % zu senken. Welches Pokemon hat deiner Meinung nach die schlechteste schillernde Form?”

Warum ist Shiny-Heiteira so schlimm? Obwohl Heiteira ein sehr beliebtes Pokémon in der Community ist, weil es gern als Arenaverteidiger genutzt wird, kann es als Shiny nicht überzeugen. Das liegt daran, dass sich die normale Version und die schillernde Variante optisch kaum voneinander unterscheiden.

Das finden offenbar auch viele Trainer der Reddit-Community, denn der Beitrag von hiebertw07 hat inzwischen (Stand 22.05.23 um 17:00 Uhr) bereits mehr als 3.900 Upvotes und mehr als 560 Kommentare.

Trainer nominieren ihre schlimmsten Shinys

Mit der Kritik an der Optik einiger Shinys ist hiebertw07 aber keineswegs allein. Viele Trainer beteiligen sich daher in den Kommentaren an einer Diskussion, welches schillernde Pokémon denn nun das schlimmste ist. Und die Liste ist lang, denn gefühlt jeder scheint seinen persönlichen Shiny-Loser zu haben.

Von Baby-Pokémon, wie Elekid und Pichu, über beliebte Monster, wie Pikachu oder Knakrack, bis hin zu legendären Pokémon, wie Zapdos oder Regice, sind sämtliche Exemplare dabei. Doch eines haben sie aus Sicht der Community alle gemeinsam: ein schlechtes Shiny-Design, was sich farblich kaum von der normalen Version unterscheidet. So kann man in den Kommentaren folgendes lesen (via reddit.com):

OUTheMovie: “Ich habe noch nie ein glänzendes Elekid von einem normalen unterscheiden können, ohne dass sie beschriftet waren.”

nicunta: “Ich habe einmal ein schillerndes Pikachu verschickt, ohne es zu merken.”

Bryanishired: “Regice auch. Selbst wenn sie Seite an Seite stehen, kann ich ihre schillernde Form nicht von ihrer normalen Form unterscheiden.”

JesterLilLester: “Ihr seht wenigstens den Farbunterschied, ich nominiere die Linien Burmy und Burmadame. Aber nicht Moterpel, dessen Shiny ist fantastisch.”

Tomezzi96: “Ich schätze Zekrom. Soweit ich das beurteilen kann, scheinen sich nur die Augen zu verändern. Andererseits bin ich vielleicht einfach nur blind. Am schlimmsten im Sinne von hässlich hätte ich wahrscheinlich zuerst Knirfish gesagt, aber ich mag den Pizzafisch irgendwie. Lamellux hingegen…”

Bei Knirfish und Lammelux sind die schillernden Varianten aber sowieso noch nicht im Spiel zu bekommen. Und auch zahlreiche andere Monster warten nach wie vor auf ihren Shiny-Release in Pokémon GO. Die Community kann also sicher auch in Zukunft ihre Liste der schlimmsten Shinys fortsetzen.

Wie gefallen euch die Shinys im Spiel? Welches findet ihr am schlimmsten? Und bei welchem könnt ihr den Unterschied kaum erkennen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

