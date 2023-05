Pokémon GO: Meisterball bekommen – Alle Infos zum Item und zur Forschung

Wie bekommt man den Meisterball in Pokémon GO und was kann er? Alle Infos findet ihr hier in der Übersicht.

Was ist der Meisterball? Der Meisterball ist der beste Ball, den ihr in Pokémon GO bekommen könnt. Allerdings ist er extrem selten und kann derzeit nur auf eine Art und Weise, und bislang auch nur ein Mal, gefunden werden.

Wie bekomme ich den Meisterball? Der Meisterball ist seit dem 22. Mai in Pokémon GO verfügbar. Ihr könnt ihn nur über die aktuelle Forschung “Nichts wie raus und GO” bekommen. Diese Spezialforschung ist bereits seit dem 21. März verfügbar, allerdings waren die letzten Stufen und Belohnungen noch nicht verfügbar.

Das hat sich nun geändert: Seit dem 22. Mai könnt ihr die letzten Belohnungen für “Nichts wie raus und GO” verdienen. Dazu gehört auch der Meisterball. Ihr bekommt ihn, wenn ihr Schritt 5 der Forschung abgeschlossen habt.

Wichtig: Diese Forschung kann man nur noch bis zum 01. Juni bekommen. Wer sie bislang also noch nicht hat, sollte sie sich durch einen Login sichern. Hat man sie erstmal, ist die Zeit unbegrenzt, in der man sie abschließen kann.

Wie funktioniert der Meisterball in Pokémon GO?

Was kann der Meisterball? Er ist in der Lage, jedes wilde Pokémon garantiert einzufangen. Dabei ist völlig egal, ob es aus der Wildnis kommt, aus einem Raid stammt oder beispielsweise per Rauch oder Lockmodul angelockt wurde.

Wie funktioniert der Meisterball? Wenn ihr ihn habt, könnt ihr ihn ganz normal in der Ball-Auswahl anwählen. Allerdings bekommt ihr noch den Hinweis, ob ihr “wirklich den Meisterball einsetzen” wollt. Klickt ihr hier, dass ihr das tatsächlich möchtet, startet eine spezielle Fang-Animation des Meisterballs.

Kann ich mit dem Meisterball daneben werfen? Nein, das wird durch die Fang-Animation verhindert. Sobald ihr den Ball wählt, macht er den Rest von alleine. Das Pokémon kann also nicht ausweichen oder den Ball abwehren, und ihr könnt den Ball auch nicht daneben oder “zu schlecht” werfen.

Auch die Top-Pokémon können dem Meisterball nicht entfliehen:

Bekomme ich mehrere Meisterbälle? Nach aktuellem Stand kann man erstmal nur einen Meisterball bekommen. Dementsprechend genau sollte man überlegen, wofür man den garantierten Fang einsetzen möchte.

Allerdings erklärte Niantic in der Ankündigung des Features auch, dass man “einen der seltenen und mächtigen Meisterbälle nicht alle Tage” bekommt, und man nach “weiteren Gelegenheiten Ausschau halten soll”, mehr zu bekommen. Dementsprechend werden also weitere Chancen bestehen. Doch wie oft, wann und wie viele Bälle es dann sind, ist völlig offen.

Neben dem Meisterball ist ein weiteres neues Feature in Pokémon GO gelandet: Die Crypto-Raids sind ab sofort verfügbar.