„Das ist wirklich cool”: So sieht es aus, wenn ihr den Meisterball in Pokémon GO benutzt

Der Meisterball hält Einzug in Pokémon GO, doch man sollte ihn nicht verschwenden. Wer neugierig ist: Es gibt schon ein Video, wie die Animation des Balls aussieht. Und die kommt gut an.

Wo ist der Meisterball in Pokémon GO? Der Meisterball ist gerade ganz frisch in Pokémon GO gelandet und kann über die Forschung Nichts wie raus und GO freigeschaltet werden.

Aktuell ist das die einzige Möglichkeit, den mächtigen Ball zu bekommen. Dementsprechend selten ist er und er wird auch in Zukunft nur selten wieder zu kriegen sein.

Der Meisterball fängt jedes wilde Pokémon garantiert, egal ob in der Wildnis oder aus Raids. Also sollte man ihn nicht verschwenden. Doch wer schonmal einen kleinen Einblick haben möchte: Die Pokeminers teilten ein Video, wie der Wurf des Meisterballs aussieht.

Spezielle Animation garantiert den Fang mit dem Meisterball

Das ist die Animation: Die Dataminer-Gruppe Pokeminers hat ein Video gepostet, in dem der Meisterball in vollem Einsatz gegen ein Bauz zu sehen ist.

Den Tweet mit dem Video binden wir hier für euch ein:

Der kleine Vogel ist vermutlich keine wirklich gute Wahl, wenn es darum geht, wofür man den Meisterball einsetzt, doch so hat man schonmal einen Einblick, wie das Ergebnis aussieht.

Auffällig sind, neben der Optik der Animation auch zwei Dinge:

Zum einen wird nochmal extra angefragt, ob man den Meisterball wirklich einsetzen möchte.

Zum anderen wird das gewohnte Zielen sowie die Möglichkeit, dass der Ball vom Pokémon abgewehrt wird, durch die Animation eliminiert.

Somit sind auch Sorgen, dass man den Meisterball aus Versehen ins Leere wirft, schonmal ausgemerzt. Insgesamt trifft das Feature derzeit auf Zuspruch aus der Community. Im Pokémon-GO-Subreddit “TheSilphRoad” teilen Trainer ihre Meinungen:

“Das könnte eine der ersten Animationen sein, die tatsächlich ziemlich schick ist”, findet User OUTheMovie (via reddit).

“Das ist tatsächlich wirklich cool”, findet User Pyoung3000 (via reddit).

“Gott sei dank, ich hatte ehrlich Angst, damit daneben zu werfen und ihn zu verschwenden” so User “dmfuller” (via reddit).

“Bei dieser Animation sieht es definitiv so aus, als würde das Pokémon gleich in die Luft gejagt und nicht gefangen werden”, meint ein User (via reddit).

Gleichzeitig witzeln aber auch einige Spieler über das Ende der Animation, wenn der Ball im Grunde nur leicht das Pokémon touchiert, um es dann zu schnappen. Auch der Wechsel in den gewohnten Fang-Hintergrund passt für manche nicht ganz ins Bild.

Insgesamt ist das Feedback auf den Meisterball aber erstmal positiv. Zudem kommen jetzt weitere Features ins Spiel: Die neuen Crypto-Raids sind ab sofort verfügbar.