Pokémon GO: Trainer warnen, wofür ihr den Meisterball auf keinen Fall einsetzen solltet

Der Meisterball landet in Pokémon GO. Schon jetzt überlegen Trainer, wofür man ihn einsetzen sollte – und wofür auf gar keinen Fall.

Das ist der Meisterball: Wie Niantic bekannt gab, wird der Meisterball in Pokémon GO veröffentlicht. Am 22. Mai soll das neue Item im Rahmen einer Spezialforschung ins Spiel kommen.

Das Besondere an dem Ball: Er wird jedes wilde Pokémon mit 100-prozentiger Sicherheit fangen können, ob aus Raids oder aus der Wildnis. Das macht ihn zu einem der besten Items, die man im Spiel haben kann.

Allerdings wird man den Ball wohl nur bei seltenen Gelegenheiten bekommen. Dementsprechend überlegen Trainer schon: Wo wirft man das Ding denn nun drauf?

Trainer verdeutlichen: Verschwendet euren Meisterball nicht

Wofür sollte man den Ball nicht verwenden? Kaum war der Meisterball angekündigt, warnten Trainer bereits im Pokémon-GO-Subreddit: Benutzt den Meisterball bloß nicht für schillernde Versionen von legendären Pokémon.

Der Gedanke: Wenn man ein derart seltenes Exemplar im Spiel findet, ist man vielleicht versucht, so sicher wie möglich zu gehen, dass man das Monster auch schnappt. Doch das braucht man gar nicht, denn Shiny-Legendäre haben sowieso schon eine 100-%-Fangrate. Das haben nur vielleicht nicht alle Spieler, zum Beispiel neue, auf dem Schirm.

Das bedeutet, man brauche sich überhaupt keine Sorgen machen, wenn man so ein Monster fangen will – und schon gar keinen Meisterball verschwenden. Stattdessen, so der Trainer “pierreo93”, solle man einfach eine Sananabeere für doppelte Bonbons draufwerfen und das Monster mit dem regulären Ball fangen (via reddit).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Wofür wollen Trainer den Meisterball einsetzen? Bisher hat sich eine Art Monster hervorgetan, für die Trainer den Ball derzeit einplanen: Die legendären Galar-Vögel (via reddit).

Die Galar-Varianten von Arktos, Lavados und Zapdos kann man über den täglichen Abenteuerrauch bekommen, doch schon die Begegnung mit den Monstern ist verdammt selten. Sie sind kaum zu finden.

Dazu kommt, dass sie nur sehr schwer zu fangen sind, wenn man ihnen denn mal begegnet. Sie haben eine extrem hohe Fluchtrate, was bedeutet: Fängt man sie nicht mit dem ersten Ball, ist die Chance hoch, dass sie aus dem Kampf abhauen. Dann ist die Fang-Chance futsch.

Dementsprechend sind die seltenen Vögel die aktuell populärste Antwort, wenn es darum geht, wofür man den Meisterball einsetzt. Allerdings spekulieren auch manche Trainer darauf , dass man die Vögel möglicherweise in Zukunft auch auf andere Art bekommen könnte, etwa durch Raids. Dazu ist aber nichts offizielles bekannt.

Wisst ihr schon, wofür ihr den Meisterball einsetzen werdet, sobald er verfügbar ist? Erzählt es uns in den Kommentaren!

In Pokémon GO geht die aktuelle Season so langsam auf ihr Ende zu. Damit ihr auf Stand bleibt, findet ihr hier alle Events im Mai 2023 in Pokémon GO, die bis dahin noch stattfinden.