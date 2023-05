Für viele Trainer hieß es in den letzten Tagen Abschied nehmen, denn eine der größten Communitys zu Pokémon GO gab ihr Ende bekannt. Wir von MeinMMO zeigen euch, um was es geht und wie die Trainer auf die Bekanntmachung reagieren.

Um welche Community geht es? Eine der größten und wichtigsten Anlaufstellen für Trainer war in den letzten Jahren das Team rund um The Silph Road . Gemeinsam mit Pokémon GO-Fans, Dataminern und Trainern aus der Community versuchten sie, das Mobile Game zu analysieren und Hintergründe besser zu verstehen.

So stellten sie unter anderem Forschungen zu Spawns, Schlüpf- und Shiny-Raten an, zeigten starke Teams für die GO Kampfliga oder erstellten Karten zu Pokémon-Nestern. In der entsprechenden reddit-Community boten sie den Trainern darüber hinaus einen geeigneten Platz zum Austauschen an und nahmen zuletzt auch am Ambassador-Programm von Niantic teil.

Doch nun hat The Silph Road ihr Ende bekannt gegeben und nimmt einen Großteil ihrer Dienste systematisch offline. Wie es dazu gekommen ist, welche Dienste ihr noch nutzen könnt und wie die Trainer auf die diese Nachricht reagieren, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

The Silph Road verabschiedet sich “Das Ende einer Ära”

Warum hört The Silph Road auf? Am Abend des 12. Mai gab das Team rund um The Silph Road in einem ausführlichen Statement in ihrem Subreddit ihr Ende bekannt. So schreibt der User dronpes (via reddit.com): “Das Ende einer Ära: Nach sieben außergewöhnlichen Jahren stellt das Silph Road Team seine Tätigkeit ein. Wir danken allen, dass ihr uns auf dieser bemerkenswerten Reise begleitet habt.”

Im weiteren Beitrag geht er auf die Gründe ihrer Entscheidung ein. Dabei erklärt er, dass sie im letzten Jahr gerade nochmal durch das Sponsoring von Niantic gerettet wurden, da ihre Betriebskosten viel zu hoch waren. Durch das Sponsoring im Rahmen des Community Ambassador-Programms hatten sie schließlich die Chance, ihrer Tätigkeit weiter nachzukommen und das sogar ohne Werbung schalten zu müssen.

Nun ist die Partnerschaft mit Pokémon GO jedoch wieder beendet und die finanziellen Zwänge immer noch enorm. Hinzu kommt die aktuelle Dynamik und Situation rund um das Spiel. Aus diesem Grund haben sie sich schweren Herzens dazu entschieden, die Mehrheit ihrer Dienste zu beenden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Welche Dienste von The Silph Road bleiben? Der Subreddit von The Silph Road wird durch die Moderatoren weitergeführt, weshalb ihr euch hierüber auch in Zukunft weiterhin austauschen könnt. Und auch die Forschungen sollen über den Discord-Server grundsätzlich weitergehen, allerdings werden sie ihre Ergebnisse nur noch im Subreddit posten.

Die Mehrheit der übrigen Angebote von The Silph Road wurden durch die Entwickler bereits vom Netz genommen. So sind die Inhalte auf ihrer Website schon nicht mehr erreichbar. Ein paar wenige Dienste stehen euch für die kommenden Tage und Wochen aber noch zur Verfügung.

So bleiben unter anderem die Inhalte zur “The Silph Arena” rund um PvP-Kämpfe bis zum Ende der Season noch aktiv. Und auch die “Traveler’s Card” kann noch bis zum 01. August 2023 genutzt werden. Dann ist laut dronpes aber endgültig Schluss und mit Ausnahme vom Subreddit sowie dem Discord-Channel gehen alle anderen Inhalte dann in den Ruhestand.

The Silph Road bedankt sich bei der Community

Zum Abschluss ihres Statements will sich das Team von The Silph Road aber auch bei der Community und ihren Unterstützern bedanken. So lässt dronpes die letzten Jahre noch einmal Revue passieren und teilt ein paar der erreichten Meilensteine.

Demnach wurde beispielsweise ihre Homepage seit 2016 mehr als 206.560.000 Mal besucht, ihr Subreddit hat 821.308 Abonnenten und bei einem Live-Event haben sich mehr als 29.000 freiwillige Helfer gefunden. Dazu schreibt er:

Diese Zahlen sind für mich verblüffend. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Silph kein “Geschäftsmodell” hatte, keine In-App-Käufe oder Gebühren für irgendwelche Dienste verlangte und eine reine Graswurzelbewegung war. (Wie viele Organisationen können von sich behaupten, dass sie zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrer Geschichte 29.000 Freiwillige für eine Live-Veranstaltung gewinnen konnten? :D)

Für mich hat die Silph Road die Messlatte für Online-Spielgemeinschaften in vielerlei Hinsicht außerordentlich hoch gelegt. Ich danke euch allen, dass ihr euch uns angeschlossen und geholfen habt, die Silph Road zu dem zu machen, was sie geworden ist. Gemeinsam haben wir diesen Ort in die Pokemon-Geschichte geschrieben. Wir hoffen, ihr habt die Reise so sehr genossen wie wir. Jetzt ist es an der Zeit, unser nächstes Abenteuer zu suchen. Wir sehen uns auf der Straße! dronpes via reddit.com

Trainer sind traurig: Es war eine tolle Reise

Die Nachricht über das Ende der größten Community zu Pokémon GO sorgt für viel Trauer bei den Trainern. Für die meisten war The Silph Road in den vergangenen Jahren eine zentrale Anlaufstelle und eine zuverlässige Quelle.

So verwundert es nicht, dass das Statement auf Reddit aktuell (Stand 15.05.2023 10:30 Uhr) mehr als 9.200 Upvotes und über 1.100 Kommentare erhalten hat. In diesen bedanken sich die Trainer für die tolle Arbeit (via reddit.com):

ToRepelGhosts: “Es ist schwer zu sagen, was ich sagen soll. The Silph Road war in den letzten 7 Jahren für so viele von uns eine unverzichtbare Unterstützung. Es war eine tolle Reise. Vielen Dank für alles! Und viel Glück für euch alle bei euren zukünftigen Unternehmungen!”

OUTheMovie: “Vielen Dank für alles, was das Silph-Team getan hat. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass ich und unsere Community ohne die enormen Anstrengungen von The Silph Road und allen an Bord dorthin gelangt wären, wo wir heute stehen. Das Engagement für Statistiken und die Analyse des Spiels hat das Spiel aller auf ein Niveau gehoben, das weit über das hinausgeht, was irgendwelche Anekdoten bringen könnten. Ihr werdet alle schmerzlich vermisst werden und wir alle werden ohne The Silph Road schlechter dastehen.”

SketchyConcierge: “Es tut wirklich weh, das zu hören. Ich danke euch allen!”

Niantic und Content Creator melden sich zu Wort: Neben den zahlreichen Reaktionen auf Reddit, melden sich auch bekannte Content Creator zum Ende von The Silph Road in den sozialen Netzwerken zu Wort und bedauern diese Entscheidung.

So schreibt LeekDuck auf Twitter: “Danke, dass ihr von Anfang an eine Stütze der Community wart. Euer unermüdlicher Einsatz für Wissen und den Aufbau der Community wird für immer die Grundlage für Pokémon GO sein.”

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Und auch die Entwickler von Pokémon GO bedanken sich in einem eigenen Blog-Post für die Zusammenarbeit:

Im vergangenen Jahr hatten wir das Vergnügen, mit The Silph Road im Rahmen des Community Ambassador Program zusammenzuarbeiten. Es war großartig, mit dem Team an diesem Projekt zu arbeiten, und es war auch unglaublich, die leidenschaftlichen Mitarbeiter der Silph Road dabei zu beobachten, wie sie einen wirklich erstaunlichen Community Hub aufgebaut haben. Wir sind zwar traurig, dass die Silph Road ihre Pforten schließt, aber wir möchten ihnen für alles danken, was sie in den letzten sechs Jahren für die Pokémon GO-Community getan haben. Niantic via pokemongolive.com

Seid ihr auch traurig, dass The Silph Road nun ihre Pforten schließt? Haben euch ihre Statistiken und Forschungen in den vergangenen Jahren auch beim Spielen geholfen? Oder spielt ihr lieber geradewegs darauf zu? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Übrigens: Pokémon GO läuft mit 2 Einstellungen viel flüssiger. Wir zeigen euch, wie ihr sie nutzen könnt.