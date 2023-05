Pokémon GO: Neuer Shop ist jetzt in Deutschland aktiv – So sehen die Preise aus

Es gibt jetzt einen Web Shop für Pokémon GO, in dem man Münzen kaufen kann. Wie die Preise aussehen und welchen Bonus das bringt, fassen wir hier zusammen.

Was ist das für ein Shop? Normalerweise kann man die Münzen für Pokémon GO einfach im In-Game-Shop kaufen. Das ist auch weiterhin der Fall, nun gibt es aber eine Alternative.

Pokémon GO kündigte bereits vor einigen Wochen einen Web-Store an, der nun auch in Deutschland verfügbar ist. Dort soll man in Zukunft verschiedene Angebote wahrnehmen und Bundles kaufen können, nach aktuellem Stand sind aber nur bestimmte Münzpakete kaufbar (via store.pokemongolive.com).

Doch warum sollte man diesen Umweg überhaupt gehen, wenn man sich entscheidet, Münzen zu kaufen?

So sehen die Preise im Store zu Pokémon GO aus

Derzeit gibt es im Shop 4 Münz-Pakete zu kaufen, die preislich nahezu dem entsprechen, was sie auch in der App kosten würden. Das Besondere ist allerdings, dass man bei jedem Kauf ein paar Bonus-Münzen dazubekommt. Insofern bekommt man ein bisschen mehr für sein Geld.

1.200 PokéMünzen gibt es für 11,99 Euro, dazu gibt es 60 Bonus-Münzen

2.500 PokéMünzen gibt es für 23,99 Euro, plus 150 Bonus-Münzen

5.200 PokéMünzen kosten 47,99 Euro, plus 350 Bonus-Münzen

14.500 PokéMünzen kosten 119,99 Euro, dazu gibt es 1.000 Bonus-Münzen

Um einen Kauf zu tätigen, muss man sich im Shop mit seinem Pokémon-GO-Konto anmelden. Nach dem Kauf werden die Münzen dem Konto gutgeschrieben.

Warum gibt es diesen Shop? Eine offizielle Mitteilung gibt es zu dem Thema derzeit nicht. Allerdings nehmen Spieler an (via reddit), dass Pokémon GO diesen Weg geht, um sich Gebühren an die jeweiligen App Stores zu sparen, die gezahlt werden müssten, wenn etwas im Spiel gekauft wird.

Den Shop im Spiel selbst gibt es aber ebenfalls weiterhin.

Lohnt sich das? Grundsätzlich kann man sich mit dem Bundle ein paar Extra-Münzen sichern, allzu groß fällt der Bonus aber nicht aus. Zudem sollte man beachten, dass sowohl das 100-Münzen-Paket für 0,99 Euro und das 550-Münzen-Paket für 5,99 Euro im Web Store derzeit komplett fehlen. Diese kleineren Beträge kann man aktuell also nicht auswählen.

Krieg ich Münzen auch ohne Shop? Grundsätzlich kann man weiterhin 50 Münzen pro Tag verdienen, indem man Arenen verteidigt.

Ob das Angebot Spieler anlocken wird, bleibt abzuwarten. Zuletzt wurden unter anderem Entscheidungen zu den Fern-Raid-Pässen kritisiert, deren Preis im Spiel angehoben wurde. In der Folge hatten einige Spieler Boykotts angekündigt und betont, vorerst kein Geld mehr für das Spiel ausgeben zu wollen, solange keine Änderungen vorgenommen werden.

Gleichzeitig erklärte Niantic allerdings zuletzt, dass die Umsätze von Pokémon GO in 2023 bislang höher seien, als im selben Zeitraum 2022. Mehr zu dem Thema lest ihr hier.