Pokémon GO hat jetzt einen Web-Store – Was kann man da kaufen?

Pokémon GO bietet jetzt einen eigenen Web Store außerhalb des Spiels an. Was ist da anders?

Was ist das für ein Store? Bisher konnte man nur einen Store im Spiel selbst verwenden, nun gibt es auch noch eine ausgelagerte Variante.

Auf der offiziellen Pokémon-GO-Seite findet man nun auch einen Store außerhalb des Spiels. Hier ist der Link zum Store bei pokemongolive, wenn ihr ihn euch anschauen wollt.

Ist der Store in Deutschland verfügbar? Noch nicht komplett. Man erreicht über den Link zwar eine deutsche Version des Stores, allerdings sind Käufe dort noch nicht freigeschaltet.

Klickt man auf eines der Angebote, erscheint die Nachricht: “Demnächst erhältlich. Es ist derzeit nicht möglich, Käufe in dieser Region zu tätigen. Möglicherweise ändert sich das in der Zukunft”.

Wer den Store also in Deutschland nutzen will, wird noch abwarten müssen.

Was steckt im neuen Web Store von Pokémon GO?

Laut “Pokémon GO Hub” ist der Store nach aktuellem Stand bereits in Australien, Norwegen und Singapur aktiv. Dort können User bereits Käufe tätigen.

Aktuell sind vier PokéMünzen-Bundles in dem Shop verfügbar. Das Spezielle: Je nach Bundle bekommt man noch ein paar PokéMünzen oben drauf.

Die vier Bundles sind folgende:

1.200 PokéMünzen (+ 60 Bonus)

2.500 PokéMünzen (+ 150 Bonus)

5.200 PokéMünzen (+ 350 Bonus)

14.500 PokéMünzen (+ 1.000 Bonus)

Ob mit der Zeit weitere Items und Angebote hinzukommen, ist derzeit offen.

Lohnen sich die Angebote? Das bleibt vorerst abzuwarten, bis die Preise im deutschen Store bekannt sind. Im Subreddit “TheSilphRoad” stellen User aus Australien allerdings heraus, dass nach aktuellem Stand die 100-Münzen-Option im Spiel für sie noch günstiger ausfällt, im Vergleich zu den neuen Bundles (via reddit).

Wie die Preise sich hierzulande gestalten und ob sich die Angebote lohnen werden, ist derzeit noch unbekannt. Sobald der Store auch in Deutschland verfügbar ist, halten wir euch an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Es gibt aber auch andere Wege, um an Münzen in Pokémon GO zu kommen. So kann man diese weiterhin wie gewohnt über das Verteidigen von Arenen erhalten, ein Kauf im Store ist an und für sich nicht nötig, um an Münzen zu kommen. Allerdings liegt das Limit aus Arenen bei 50 Münzen pro Tag.

Zudem gibt es auch die Möglichkeit, sich über Google-Umfragen Münzen in Pokémon GO zu holen. Wie das geht, erklärt MeinMMO-Autorin Franzi Korittke im Guide zum Thema “Wie man Münzen in Pokémon GO mit Google-Umfragen kriegt“.