Pokémon GO startet diese Woche Event „Ein weiser Held” mit Lapras & XL-Bonbons

In Pokémon GO steht mit „Ein weiser Held” das nächste Event an. Was euch darin an Boni erwartet, fassen wir hier für euch zusammen.

Wann läuft das Event? „Ein weiser Held” startet am Donnerstag, den 13. April 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit. Es läuft dann bis Montag, den 17. April 2023 um 20:00 Uhr. Ihr habt also knapp fünf Tage Zeit, um die Boni des Events auszunutzen.

Was ist das für ein Event? Blanche vom Team Weisheit braucht eure Hilfe bei diesem Event, das sich vor allem um das Thema “Entwicklung” drehen soll. Hier wird es einige entsprechende Forschungsaufgaben geben. Zudem spielt ein spezielles Lapras eine Rolle.

Die Boni findet ihr hier in der Übersicht.

Alle Boni zum Event „Ein weiser Held” in Pokémon GO

Spezialforschung mit Lapras: Ihr könnt euch in dem Event eine neue Spezialforschung abholen. Blanche wird euch durch diese Quest führen, an deren Ende ihr ein spezielles Lapras bekommen sollt. Es trägt ein kleines Schleifchen am Kopf.

Das Lapras kann dabei auch als Shiny auftauchen. Niantic betont in der Ankündigung, dass dieses Spezielle Accessoire-Lapras während der aktuellen Jahreszeit nur über die Spezielforschung zu bekommen ist.

Ihr habt also genau eine Chance auf die Shiny-Version dieses Schleifen-Lapras. Ob die schillernde Variante auftaucht, ist wie gewohnt dem Glück überlassen.

Entwicklungs-Boni: Das Event dreht sich um das Thema “Entwicklung”. Entsprechende Feldforschungen rund um das Entwickeln und Fangen von Pokémon sollen im Event verfügbar sein, die euch Sternenstaub und Entwicklungsitems bringen.

Zudem wird es eine befristete Forschung mit einem Magnet-Lockmodul als Belohnung geben. Das braucht ihr ebenfalls, um bestimmte Pokémon zu entwickeln.

Darüber hinaus gibt es weitere Boni rund um das Entwickeln:

2 garantierte XL-Bonbons für das Entwickeln von Pokémon

Doppelte Entwicklungs-EP

3 Stunden lang anhaltende Lockmodule

Vor allem die 2 garantierten XL-Bonbons pro Entwicklung dürften für viele Trainer spannend sein, da man sich so die benötigten Bonbons holen kann, um seine Monster über Level 40 hinaus zu verbessern.

Weitere Details zum Event, wie etwa die Aufgaben in den Feldforschungen, sind derzeit noch unbekannt. Wir halten euch wie immer hier bei MeinMMO auf dem Laufenden.

Ihr wollt wissen, was sonst in Pokémon GO ansteht? Unter anderem kommen der Community Day mit Togetic, die Raid-Rückkehr von Kapu-Toro und verschiedene Rampenlichtstunden auf euch zu. Hier findet ihr die Übersicht aller Events in Pokémon GO im April 2023.