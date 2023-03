Pokémon GO: Alle Events im April 2023 – Termine und Boni

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Im April erwarten euch vier Rampenlicht-Stunden und vier Raid-Stunden. In den Raids erwarten euch Pokémon wie Demeteros (Inkarnationsform), Kapu-Toro, Mega-Turtok und Mega-Lahmus. Dazu starten die fünf Themen-Events „Hüpft in den Frühling“, „Top-Raids“, „Ein weiser Held“, „Umweltwoche“, „Begrenzte Forschung“ und zwei Community Days.

Was zeigt die Übersicht? Das Team von Niantic enthüllte einige Termine für Events, die im April 2023 laufen. In unserer Übersicht seht ihr alle Themen-Events wie „Hüpft in den Frühling“ oder die „Umweltwoche“, Raidbosse, Rampenlicht-Stunden, den normalen und den Classic Community Day sowie den Forschungsdurchbruch im April 2023.

Alle Events im April 2023 bei Pokémon GO in der Übersicht mit Terminen und Details. Wir zeigen euch alle bekannten Boni und welche Events sich besonders lohnen.

