Pokémon GO bringt Community Day im April 2023 mit Togetic – Alle Boni

Zuvor steht aber noch der Rest des Monats März an. Und da ist ja auch noch ein bisschen was los! Die wichtigsten Termine findet ihr in der Übersicht aller Events im März 2023 bei Pokémon GO.

Pokémon GO äußert sich jetzt zum doppelt kaputten Raid-Event, will euch entschädigen

Die letzte Entwicklung, Togekiss, ist als einer der besten Feen-Angreifer in Pokémon GO sehr interessant.

Zusätzlich bringt jeder Community Day einen oder mehrere Boni mit, die das Event ergänzen. Nun hat das Team hinter Pokémon GO offiziell bestätigt: Der nächste Community Day wird sich um Togetic drehen (via pokemongolive.com ).

Das ist der Community Day: Pokémon GO veranstaltet regelmäßig Community Days, die einmal im Monat stattfinden. Bei diesem Event wird immer einer ein Monster in den Fokus gestellt.

Der nächste Community Day in Pokémon GO steht fest: Togetic wird im April 2023 das Event-Monster. Wir zeigen euch alle Inhalte und Boni.

