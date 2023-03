Pokémon GO: Trainer trauert, weil sein Lieblings-Feature von einem niedlichen Schmetterling zerstört wurde

In Pokémon GO kann man den Schmetterling Vivillon bekommen, muss aber das Postkarten-Feature dafür nutzen. Doch einigen Trainern gefällt offenbar gar nicht, was das neue Monster aus dem Feature gemacht hat.

So funktioniert Vivillon: Vivillon ist ein spezielles Monster in Pokémon GO, das man nicht einfach so bekommt. Man muss sich erst dessen Vorentwicklung Purmel sichern – und zwar über das “Postkarten-Feature”.

Dafür muss man Postkarten anpinnen, die man in Pokémon GO über Geschenke bekommt. Die kriegt man wiederum von anderen Trainern, mit denen man im Spiel Freundschaft geschlossen hat. Man kann die Postkarten anderer Trainer, aber auch die eigenen anpinnen.

Der Clou: Je nachdem, aus welcher Region die Postkarte kommt, sieht das Vivillon am Ende anders aus. Es gibt zahlreiche verschiedene Muster aus unterschiedlichen Regionen, die ihr hier in der Vivillon-Map zu Pokémon GO finden könnt.

Einige Trainer haben es sich zum Ziel gesetzt, alle Vivillon-Formen zu bekommen. Viele jagen Postkarten aus den unterschiedlichen Regionen nach und suchen spezifisch Freundes-Codes von dort, um passende Postkarten anpinnen zu können.

Doch für manche Trainer scheint das eine Zweckentfremdung des ursprünglichen Features zu sein.

Trainer mochte einzigartige Postkarten in Pokémon GO: „Ist doch nur noch Spam”

Das ist das Problem: Schon vor dem Vivillon-Aspekt konnte man Postkarten im Spiel anpinnen. Das brachte einem zwar keine Boni, konnte aber eine hübsche Sammlung verschiedenster Orte ergeben. Manchen Trainern hat das offenbar völlig gereicht.

Dieses Thema bringt gerade ein Post von Reddit-User “underwater_rivers” auf. In Pokémon-GO-Subreddit beschreibt der User: “Vivillon hat meinen Lieblings-Aspekt des Spiels ruiniert und das macht mich traurig”.

“Ich weiß natürlich, dass es bei PoGo um das Entdecken und Sammeln von Pokémon geht. Aber mein liebster Aspekt des Spiels war es immer, Geschenke aus weit entfernten Orten zu bekommen und die coolsten in meinem Postkarten-Buch abzuspeichern”, beschreibt “underwarter_rivers”.

Dies wäre auch eine große Motivation gewesen, raus zu gehen und nach coolen Stops zu suchen, und diese zu verschicken. Das Beste sei es dann gewesen, wenn andere eine Karte anpinnten: “Ich freute mich, wenn ich die Nachricht erhielt, dass jemand meine Postkarte gespeichert hatte, weil sie ihm gefiel.”

Dieser Aspekt sei jetzt aber weg. Es sei zwar nett, durch die unzähligen Purmel belohnt zu werden, meint der User, aber: “Ich vermisse wirklich die Freude, die ich verspürte, wenn jemand meine Postkarte speicherte, denn jetzt weiß ich nie, ob sie es tun, weil sie den Ort mögen, den ich ihnen zeigen wollte, oder weil sie einen Vivillon-Punkt wollen”, so “underwarter_rivers”: “Das ist doch alles nur noch Spam”.

Wie reagieren andere Trainer? Momentan steht der Post bei 490 Upvotes, wobei 87 % positiv auf den Post reagierten. Auch in den Kommentaren melden sich einige Spieler, die durchaus eine Liebe für das Postkarten-Feature hatten oder haben:

“Wenn du dich dadurch besser fühlst, kann ich dir sagen, dass es immer noch Menschen gibt, die die Postkarten aus Liebe und Begeisterung aufheben. Ein Beispiel dafür bin ich”, so ein User, der aber auch einschränkt: “Wobei ich manche auch anpinne und wegwerfe, um Purmel zu bekommen, aber ich schweife ab” (via reddit).

“Ja, ich bewahre auch einige wirklich coole Geschenke auf. Ich habe gerade meine kürzlich gespeicherten Postkarten ausgeräumt und mir sind 101 coole Karten geblieben, die ich aufbewahrt habe!” (via reddit)

“Mir geht es genauso. Ich habe es genossen, wenn jemand, dessen Postkarten ich wirklich mochte, eine von meinen gespeichert hat, und war ein bisschen stolz darauf”, so ein User (via reddit): “Und ich habe immer versucht, für meine langjährigen Freunde coole neue Karten zu besorgen, damit sie nicht jeden Tag das Gleiche bekommen. Jetzt kommt mir das alles ziemlich sinnlos vor.”

Einige User beschreiben in dem Thread, dass sie immer mal wieder coole Postkarten gesichert hatten, nun aber alles speichern würden und sich das nicht mehr besonders anfühlen würde.

Allerdings beschreiben andere auch, dass das Postkarten-Thema für sie vor Vivillon überhaupt nicht von Interesse war und sie erst durch das neue Feature darauf aufmerksam wurden. Manche wiederum können den Frust des Users gar nicht nachvollziehen.

Wie seht ihr das? Wie steht ihr zum Thema Postkarten in Pokémon GO? War es für euch vor Vivillon auch schon ein cooles Feature, oder nutzt ihr es erst, seit der Schmetterling in Pokémon GO ist? Haben die Karten für euch eine Bedeutung? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Vivillon selbst hat in erster Linie Sammlerwert, ist im Kampf aber weitestgehend unbrauchbar. Anders sieht das hier aus: Wir zeigen euch die besten Angreifer nach Typ in Pokémon GO.