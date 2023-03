Pokémon GO: Schnell beste Kumpel werden – So geht es

Ihr wollt in Pokémon GO einen „besten Kumpel” aus eurem Pokémon machen? Hier erfahrt ihr, welche Schritte ihr dazu vornehmen müsst.

Was sind „beste Kumpel”? In Pokémon GO könnt ihr immer ein “Kumpel-Pokémon” dabei haben. Das bringt euch verschiedene Boni. Ihr könnt insgesamt 4 Freundschaftsstadien mit diesen Monstern erreichen. Der “beste Kumpel” ist dabei der höchste Zustand.

Die Level lauten:

Guter Kumpel – Pokémon kommt auf Abenteuer mit, hat eine erkennbare Laune

Superkumpel – Pokémon gibt euch Fanghilfe, findet Geschenke

Hyperkumpel – Findet Orte und Souvenirs

Bester Kumpel – Erhält einen WP-Boost und ein “Bester-Kumpel-Band”

Neben den Boni, die ihr bekommt, braucht ihr “beste Kumpel” beispielsweise auch für Dinge wie die Kumpel-Medaille oder auch die Meisterwerk-Forschung mit Jirachi.

Wie steigert man das Kumpellevel? Um das Kumpellevel zu erhöhen, muss man Herzen mit dem Pokémon verdienen, das man als Kumpel ausgewählt hat. Um den Status “Bester Kumpel” zu erreichen, benötigt man insgesamt 300 Herzen.

Allerdings gibt es Herzen nur für bestimmte Aktionen und außerdem nur in begrenzter Anzahl pro Tag.

Schnell bester Kumpel werden – wie geht das?

Wie sammelt man Herzen für Kumpel? Es gibt insgesamt 6 Aktionen, die euch Herzen bringen können. Im Normalfall könnt ihr zwölf Herzen pro Tag erreichen, allerdings gibt es die Ausnahme des “Aufgeregt”-Zustandes. Dazu unten mehr.

So sieht das normale Herz-Set aus

Hier sind die grundsätzlichen Aktionen, für die ihr Herzen kriegt:

“Geht zusammen spazieren”: Bringt 1 Herz alle 2 Kilometer, bis zu 3 mal pro Tag. Achtung: Zählt nur, wenn euer Kumpel auf der Karte zu sehen ist. Das klappt, indem ihr euren Kumpel satt füttert, damit er auf der Karte erscheint.

“Gib deinem Kumpel einen Snack”: Gibt immer ein Herz, wenn ihr euren Kumpel mit 3 Beeren satt gefüttert habt. Bis zu 3 Mal am Tag.

“Spielt zusammen”: Da müsst ihr euren Kumpel über den Button “Spielen!” im AR-Modus aufrufen. Dort müsst ihr ihn streicheln, um ein Herz zu verdienen. Geht einmal am Tag.

“Kämpft gemeinsam”: Kämpft mit eurem Kumpel in Arenen, Raids, Trainerkämpfen oder gegen Team Rocket. Bis zu drei Mal am Tag. Tipp 1: Euer Kumpel muss nicht selbst kämpfen. Entscheidend ist, dass er im Kampfteam steht. Tipp 2: Ihr könnt einfach gegen die KI-Teamleiter antreten. Ihr findet sie im PvP-Bereich, ganz unten bei “Training”.

“Mache einen Schnappschuss”: Fotografiert euren Kumpel im AR-Modus. Geht ein Mal pro Tag.

“Besuche einen neuen Ort”: Dreht an einer neuen Arena oder einem unbekannten PokéStop, wenn euer Kumpel euch auf der Karte folgt.

Doppelte Herz-Möglichkeit durch “Aufgeregt”-Zustand: Wenn ihr euren Kumpel in die Stimmung “Aufgeregt” versetzt, habt ihr die Möglichkeit, extra Herzen zu sammeln.

Doppelte Herzen kann man im Aufgeregt-Modus sammeln

Im Aufgeregt-Modus wird ein zweites Set an Herzen freigeschaltet, das ihr euch verdienen könnt. So könnt ihr also bis zu 24 Herzen am Tag verdienen.

Wie krieg ich mein Pokémon in den Aufgeregt-Zustand? Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten.

Die einfache ist das Item “Knursp”. Füttert ihr einen Knursp an euren Kumpel, wird dieser sofort in den “Aufgeregt”-Modus versetzt und ihr könnt zusätzliche Herzen verdienen.

Allerdings bekommt man den Knursp nur selten, und im Shop kostet er 100 Pokémünzen – also so viel wie ein Raidpass.

Geht “Aufgeregt” auch ohne Knursp? Ja, das ist möglich, aber komplizierter. Ihr könnt dieselben Aktionen nutzen, wie ihr für Herzen benötigt, um die Laune eures Kumpel-Pokémon zu verbessern. Dem liegt ein System im Hintergrund zugrunde, das im Spiel nicht angezeigt wird.

YouTuber PokéDaxi hat das in einem Video genauer unter die Lupe genommen (via YouTube).

Jeder Kumpel-Aktion sind “Emotions-Punkte” zugeordnet, und man benötigt insgesamt 32 Punkte, um den Aufgeregt-Status zu erreichen.

2 km gemeinsam laufen bringt 4 Punkte

Füttern bringt 2 Punkte

Spielen bringt 2 Punkte

Gemeinsam Kämpfen bringt 2 Punkte. Das gilt für mehrere Typen von Kämpfen, die jeweils 2 Punkte bringen können Arenen Raids Rocket-Kampf PvP-Kampf Teamleiter-Kampf

Ein Schnappschuss bringt 2 Punkte

Neue Arena oder PokéStop besucht: 2 Punkte

Ein Kumpel-Geschenk öffnen: 4 Punkte

Einen Stop besuchen, den euer Kumpel gefunden hat: 4 Punkte

Wichtig: Gleichzeitig haben die Aktionen aber auch eine Cooldown-Zeit von je 30 Minuten – außer die Lauf-Aufgabe. Ihr könnt also nur jede halbe Stunde mit jeder Aktion Punkte sammeln.

Kombiniert man diese Aktionen, kann man sich allerdings – je nach eigenem Spielverhalten – den “Aufgeregt”-Modus erspielen, ohne ein Knursp zu verwenden.

In der Folge ist es dann möglich, sich weitere Herzen zu erspielen und innerhalb kürzerer Zeit den “Bester Kumpel”-Status zu erreichen. Spielt man ohne “Aufgeregt”, aber mit der Maximalzahl an Herzen pro Tag, braucht man länger.

12 Herzen pro Tag bedeutet 25 Tage Zeit, bis man die 300 zusammen hat

Bei ganzen 24 Herzen pro Tag wäre der Beste-Freund-Status auch in 13 Tagen möglich.

Habt ihr bereits beste Kumpel? Wie sammelt ihr die Herzen für den Status? Erzählt es uns in den Kommentaren!

