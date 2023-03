Pokémon GO: Feldforschungen im März 2023 in der Übersicht – Wo gibt es welche Shinys?

Wir haben euch in einem kurzen Video alle Informationen zum Release von Sons of the Forest zusammengefasst.

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

In den nächsten Wochen stehen noch einige spannende Termine an, bei denen sich die Feldforschungen etwas verändern werden. Wir empfehlen euch unsere Übersicht über alle Events im März2023 bei Pokémon GO , damit ihr dort nichts verpasst.

Was sind Feldforschungen? Ihr erhaltet die Feldforschungen im Spiel, wenn ihr Pokéstops oder Arenen besucht. Klickt diese an und wählt die Fotoscheibe. Wischt über den Bildschirm, um die Scheibe zu drehen und ihr erhaltet eine Forschung, wenn ihr Platz habt.

Die Übersicht: In der eingebetteten Grafik zeigen wir euch alle verfügbaren Feldforschungen und ihre jeweiligen Belohnungen. Die Pokémon, die dort mit Sternen markiert sind, könnt ihr mit Glück in ihrer Shiny-Form fangen. Doch die Chancen darauf sind recht gering.

Was hat sich verändert? Regelmäßig bringt Pokémon GO neue Feldforschungen, die sich zu den aktuell laufenden Events anpassen.

Im März 2023 gibt es neue Feldforschungen bei Pokémon GO . Wir zeigen euch die Übersicht in einer Grafik mit allen Shinys, die ihr bekommen könnt.

Insert

You are going to send email to