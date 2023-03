Pokémon GO: Seite 3 der Meisterwerk-Forschung mit Jirachi ist jetzt bekannt

Die Meisterwerk-Forschung „Erfüllter Wunsch” läuft seit der Hoenn-Tour in Pokémon GO. Nun wurde die nächste Seite von den ersten Trainern freigeschaltet. Wir zeigen euch, was die neuen Aufgaben und Belohnungen sind.

Was ist das für eine Forschung? Seit der Hoenn-Tour in Las Vegas, die im Februar 2023 in Pokémon GO lief, gibt es die Spezialforschung “Erfüllter Wunsch”. Die große Belohnung dieser Forschung ist eine Begegnung mit einem schillernden Jirachi.

Doch schon die ersten Aufgaben waren so knackig, dass Spieler lange daran arbeiten mussten. Jetzt, nach fast zwei Wochen Zeit, wurden die nächsten Aufgaben enthüllt. Und die sind nicht viel einfacher. Hier in der Übersicht zeigen wir euch, was ihr tun sollt.

Erfüllter Wunsch 3/6: Aufgaben und Belohnungen

Aufgabe Belohnung Fange 5 Kecleon 1 Rauch Drehe 14 Tage hintereinander einen PokéStop 1 Rauch

Stufen-Belohnung: Habt ihr die beiden Aufgaben gelöst und euch die entsprechenden Belohnungen abgeholt, dann erhaltet ihr zusätzlich 3.850 Erfahrungspunkte und 3 Sonderbonbons.

Das Drehen eines PokéStops für 14 Tage hintereinander sollte für die meisten Trainer keine Probleme darstellen. Nutzt dafür am besten einen Stop, an dem ihr täglich vorbeikommt und stellt euch eine Erinnerung im Kalender ein, dort täglich zu drehen.

Mit unserem Guide zum Fangen von Kecleon wisst ihr, wo ihr nach dem Pokémon “suchen” könnt und wie ihr die Aufgabe löst.

Wie gefallen euch die neuen Aufgaben der Spezialforschung mit Shiny Jirachi? Findet ihr es gut, dass die Inhalte damit über einen längeren Zeitraum gestreckt werden und man “länger” daran sitzt, oder würdet ihr die Forschung lieber schnell abschließen und euch dann nicht mehr damit befassen? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.