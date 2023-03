Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im März 2023 und ihre Boni

Alle Rampenlicht-Stunden im März 2023 bei Pokémon GO in der Übersicht. Wir zeigen euch alle Pokémon, Boni und Zeiten und erklären, welche Shinys ihr finden könnt und ob sich die Events lohnen.

Was sind das für Events? An jedem Dienstag in der Woche findet von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr Ortszeit eine Rampenlicht-Stunde in Pokémon GO statt. In diesem Zeitraum steht ein Pokémon im Fokus, das nahezu überall in der Wildnis erscheint. Meist kündigt Niantic am Anfang des Monats an, welche Pokémon in den kommenden Wochen im Mittelpunkt der Events stehen.

Dazu gibt es Boni, die euch mehr Sternenstaub, mehr Bonbons oder mehr Erfahrungspunkte bringen. In unserer Übersicht zeigen wir euch alle Pokémon und Boni für die Rampenlicht-Stunden im März 2023.

Alle Termine der Rampenlicht-Stunden im März 2023

Termin Pokémon & Boni 7. März Evoli* und Verschick-Bonbons 14. März Bauz und Entwicklungs-EP 21. März Flamiau und Fang-Sternenstaub 28. März Robball und Fang-EP

Rampenlicht-Stunde am 7. März

Welches Pokémon? In der ersten Rampenlicht-Stunde im März erwartet euch das Pokémon Evoli aus der ersten Spielgeneration. Mit Entwicklungstricks für Evoli könnt ihr das Pokémon gezielt entwickeln. Damit bildet es die Basis für viele starke und coole Angreifer.

Welche Boni bekommt man? Für das Verschicken von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Bonbons.

Für wen lohnt sich das? Bei den Trainern von Pokémon GO ist Evoli ein beliebtes Pokémon. Vor allem, weil es so vielseitige Entwicklungen und Shinys hat, kommt es in der Community gut an. Das Mitmachen bei dem Event lohnt sich vor allem, wenn ihr Sammler seid. Ihr braucht außerdem viele Evoli, wenn ihr Stufe 42 in Pokémon GO freischalten wollt.

Pokémon GO: Welche ist die stärkste Evoli-Entwicklung?

Dazu könnt ihr das Event nutzen, um effizient eure Sammlung aufzuräumen und dafür viele Bonbons zu erhalten.

Kann man Shiny Evoli fangen? Ja, die schillernde Version von Evoli ist schon lange im Spiel erhältlich.

Rampenlicht-Stunde am 14. März

Welches Pokémon? Die zweite Rampenlicht-Stunde im März bringt euch das Pokémon Bauz aus der siebten Spielgeneration. Es gehört zu den Typen Pflanze und Flug und kann sich Arboretoss und Silvarro entwickeln.

Welche Boni bekommt man? Für das Entwickeln von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Erfahrungspunkten.

Für wen lohnt sich das? Als Angreifer sind Bauz und seine Weiterentwicklungen kaum nützlich. Die höchste Entwicklung, Silvarro, spielt im unteren Mittelfeld der Super- und Hyperliga mit. Spielt das Event also vor allem, um Pokémon zu entwickeln und dafür EP zu erhalten.

Kann man Shiny Bauz fangen? Nein, die schillernde Version von Bauz ist noch nicht in Pokémon GO verfügbar.

Rampenlicht-Stunde am 21. März

Welches Pokémon? Bei der dritten Rampenlicht-Stunde im März 2023 erwartet euch das Pokémon Flamiau aus der siebten Spielgeneration. Es gehört zum Typ Feuer und kann sich zu Miezunder und Fuegro weiterentwickeln.

Welche Boni bekommt man? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Sternenstaub.

Für wen lohnt sich das? Flamiau ist als Angreifer nicht stark. Genauso wenig wie seine Entwicklung Miezunder. Die letzte Entwicklung, Fuegro, kann im PvP ein paar Punkte sammeln. In der Superliga spielt es im unteren Mittelfeld und in der Hyperliga im oberen Mittelfeld mit. In der Meisterliga ist es aber nahezu irrelevant.

Allerdings ist der Sternenstaub-Bonus sehr beliebt. Allein dafür lohnt sich das Mitmachen, wenn ihr eure Ressourcen noch füllen möchtet.

Kann man Shiny Flamiau fangen? Nein, die schillernde Version von Flamiau wurde noch nicht in Pokémon GO veröffentlicht.

Rampenlicht-Stunde am 28. März

Welches Pokémon? In der letzten Rampenlicht-Stunde im März 2023 erwartet euch das Pokémon Robball aus der siebten Spielgeneration. Es gehört zum Typ Wasser und kann sich zu Marikeck und Primarene weiterentwickeln.

Welche Boni bekommt man? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Erfahrungspunkte.

Für wen lohnt sich das? Als Angreifer könnt ihr Robball und Marikeck ignorieren. Primarene spielt in der Super- und Hyperliga im unteren Mittelfeld mit, schafft es in der Meisterliga sogar ins obere Mittelfeld. In Raids sind die Pokémon nicht brauchbar, da es viel stärkere Alternativen gibt.

Kann man Shiny Robball fangen? Nein, die schillernde Version von Robball wurde noch nicht in Pokémon GO freigeschaltet.

