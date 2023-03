Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Robball und EP-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 28. März, die Rampenlicht-Stunde mit Robball. Dazu erhaltet ihr einen Bonus, der sich auf eure gewonnenen Erfahrungspunkte auswirkt. Wir zeigen euch hier alles zu Shinys, Boni und den Zeiten des Events.

Was ist das für ein Event? In Pokémon GO läuft jeden Dienstagabend eine Rampenlicht-Stunde. Dabei steht ein Pokémon, das sich von Event zu Event unterscheidet, im Fokus. Begleitet wird das Ganze von einem Bonus, der sich auf EP, Sternenstaub oder Bonbons auswirkten kann.

Beim heutigen Event trefft ihr auf Robball aus der siebten Spielgeneration.

Rampenlicht-Stunde am 28. März – Start, Boni, Shiny

Wann ist Start? Die Rampenlicht-Stunde beginnt heute zur gewohnten Zeit um 18:00 Uhr. Das Event ist dann eine Stunde lang aktiv und endet um 19:00 Uhr Ortszeit bereits.

Welche Boni gibt es? Im Verlauf des Events werdet ihr nahezu überall in der Wildnis auf Robball treffen. Wer sich noch mehr Begegnungen ermöglichen möchte, kann dazu einen Rauch zünden. Dieser lockt ebenfalls Robball an.

Dazu erhaltet ihr für das Fangen von Pokémon die doppelte Menge Erfahrungspunkte (EP). Dies ist die letzte Rampenlicht-Stunde im März 2023. Die vergangenen Events des Monats seht ihr hier:

Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im März 2023 und ihre Boni

Kann man Shiny Robball fangen? Nein, die schillernde Version von Robball ist in Pokémon GO noch nicht verfügbar. Ihr könnt sie heute nicht fangen.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Robball und seine Entwicklung Marikeck sind als Angreifer nicht wirklich interessant. Die letzte Entwicklung Primarene schafft es in der Super- und Hyperliga nur ins untere Mittelfeld. Immerhin spielt es in der Meisterliga im oberen Mittelfeld mit. In Raids gibt es deutlich stärkere Alternativen.

Nutzt die Rampenlicht-Stunde heute also, wenn ihr euch eure Erfahrungspunkte durch das Fangen von Pokémon füllen wollt. Bedenkt, dass die Doppel-EP bei allen gefangenen Pokémon zählen.

