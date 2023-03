Pokémon GO: Rocket-Übernahme startet am Wochenende – Das Wichtigste zum Event

In Pokémon GO steht die nächste Rocket-Übernahme an. Im Rocket-Event gibt es wieder einige Inhalte rund um die Crypto-Pokémon. Wir zeigen euch die wichtigsten Infos.

Wann läuft das Rocket-Event? Die Rocket-Übernahme startet am Samstag, den 25. März 2023 um 10:00 Uhr. Es läuft dann bis zum Mittwoch, den 29. März um 20:00 Uhr. Damit ist das Event in das aktuelle “Let’s GO”-Event eingebettet.

Was ist das für ein Event? Die Rocket-Übernahme wird erneut die Schurken von Team GO Rocket in den Fokus stellen. Unter anderem werden deutlich mehr Rocket-Rüpel an den Stops auftauchen und euch in ihren Rocket-Ballons besuchen.

Darüber hinaus werden die Rockets wieder ihre Teams verändern und mit neuen Crypto-Pokémon gegen euch antreten, die ihr euch im Anschluss sichern könnt.

Die wichtigsten Features, die ihr beim Event auf dem Schirm haben solltet, fassen wir hier für euch zusammen.

Die wichtigsten Features in der Rocket-Übernahme bei Pokémon GO

Giovanni wechselt sein Pokémon: Rocket-Boss Giovanni wird ab dem Start der Rocket-Übernahme Crypto-Regice anstatt Crypto-Registeel verwenden. Wenn ihr das Stahl-Monster also noch haben wollt, solltet ihr den Rocket-Boss noch zuvor besiegen.

Die besten Konter gegen Giovanni in Pokémon GO findet ihr hier.

Neue Spezialforschung: Damit ihr Giovanni auch herausfordern könnt, wird zur Rocket-Übernahme eine neue Spezialforschung rund um Team GO Rocket freigeschaltet. Es ist damit zu rechnen, dass ihr im Laufe derer wieder zahlreiche Rüpel und auch die Rocket-Anführer besiegen müsst.

An Ende winkt das Super-Rocket-Radar, um den Boss herauszufordern.

Frustration verlernen: Eines der wichtigsten Features zu jeder Rocket-Übernahme ist die Möglichkeit, Frustration zu verlernen. Diese Attacke beherrscht jedes gefangene Crypto-Pokémon standardmäßig, und normalerweise kann sie per TM auch nicht verlernt werden. In der Rocket-Übernahme ändert sich das aber und ihr könnt die Attacke per TM wechseln.

Pokémon, bei denen sich „Frustration”-Verlernen lohnt, haben wir hier zusammengefasst.

Shinys bei Rüpeln: Das ist eine wichtige Änderung: Auch die normalen Rocket-Rüpel können ab Start der Rocket-Übernahme Shiny-Monster verteilen. Die Chance darauf ist weiterhin zufällig, allerdings ist es ein Upgrade, dass sie überhaupt schillernde Pokémon verteilen können. Vorher war das nur bei den Rocket-Bossen oder Spezial-Gegnern wie Jessie und James der Fall.

Neue Crypto-Monster: Die Rüpel und die Rocket-Anführer Sierra, Arlo und Cliff werden ihre Teams verändern, dementsprechend gibt es neue Cryptos zu fangen. Bereits bekannt sind:

Crypto-Alola-Sleima

Crypto-Phanpy

Crypto-Geckarbor

Crypto-Flemmli

Crypto-Driftlon

Weitere Monster, und auch die neuen Pokémon der Anführer, dürften zum Event-Start klar werden. Wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Monster in den 12-km-Eiern: Wenn ihr in der Eier-Aufbewahrung Platz habt und einen GO-Rocket-Anführer besiegt, bekommt ihr ein 12-km-Ei. Dadrin können folgende Monster stecken. Mögliche Shinys sind mit Sternchen* markiert.

Larvitar*

Absol*

Pionskora*

Ganovil

Zurrokex

Gladiantri*

Skallyk*

Kapuno*

Pam-Pam

Algitt

Molunk

Mit der Rocket-Übernahme neigt sich auch der März langsam seinem Ende zu. Was in diesem Monat im Spiel noch ansteht, erfahrt ihr in der Übersicht aller Events im März 2023 bei Pokémon GO.