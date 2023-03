Pokémon GO: Angebliche Änderung bei Crypto-Shinys lässt Trainer gerade feiern

In Pokémon GO steht das neue Rocket-Event an – und mit ihm eine Änderung in Sachen Shinys. Und die soll angeblich langfristig bestehen bleiben.

Was ist das für ein Event? Aktuell läuft in Pokémon GO das neue “Let’s GO”-Event. Im Rahmen dieses Events wird am kommenden Samstag, den 25. März 2023, außerdem wieder eine neue Rocket-Übernahme eingeläutet, die bis zum 29. März 2023 läuft.

Dieses Rocket-Event wird wieder einige Boni bringen. So wechselt etwa Giovanni sein Pokémon, die Anführer dürften ebenfalls neue Monster bekommen und auch die Attacke Frustration kann man in dem Zeitraum verlernen.

Allerdings sticht ein weiterer Bonus der Ankündigung gerade heraus und kommt gut bei Trainern an.

Crypto-Rüpel jetzt mit Shiny-Pokémon ausgestattet – Aber wie lang?

Das ist die Änderung: In der Ankündigung zur Rocket-Übernahme schreibt Niantic: “Bei den Pokémon, die ihr von Team GO Rocket-Rüpeln rettet, kann es sich mit etwas Glück sogar um Schillernde Pokémon handeln!” (via pokemongolive.com).

Das ist eine spannende Änderung, denn zuvor waren Shiny-Crypto-Monster nur von den Rocket-Bossen, Giovanni oder speziellen Gegnern wie Jessie und James zu bekommen. Dass die “normalen” Rocket-Rüpel nun auch regulär Shinys verteilen können, ist neu.

Besonders spannend ist allerdings, dass die Änderung angeblich nicht nur für das Event laufen soll. So berichtet der Pokémon-GO-YouTuber “TrainerTips” in seinem aktuellen Video, dass Niantic ihm gegenüber bestätigt habe, dass die Änderung auch nach dem Event bestehen bleiben soll. Damit wären Shiny-Cryptos von Rocket-Rüpeln langfristig verfügbar.

TrainerTips spricht in seinem Video über das neue Feature

Auf Twitter berichtete der Account “@PokeProfNet” ebenfalls, eine entsprechende Information seitens Niantic bekommen zu haben (via Twitter). Auch die bekannte Community-Website “Pokémon GO Hub” teilte eine Info, dass es sich um ein permanentes Feature handeln soll (via Twitter).

Warum ist es noch unsicher? In der offiziellen Ankündigung seitens Niantic wurde der Bonus bislang offiziell nur im Bereich des Rocket-Takeovers erwähnt, daher ist die Information noch mit etwas Vorsicht zu genießen. Allerdings sieht es ganz danach aus, dass die Rocket-Rüpel nun langfristig Shiny-Möglichkeiten bieten könnten.

Die Aussicht auf die Möglichkeit wird in der Community, etwa im Subreddit “TheSilphRoad”, jedenfalls positiv aufgenommen:

“Endlich ein Grund, jeden Einzelnen herauszufordern” meint ein User (via reddit).

“Das wäre wirklich cool. Ich mache so schon viele Rüpel-Kämpfe für den Sternenstaub, das wäre ein weiterer Anreiz” kommentiert ein anderer (via reddit): “Jetzt warte ich nur noch darauf, dass Niantic die Pokemon der 2. und 3. Entwicklungsstufe freigibt, die ohne Grund mit einem Shiny-Lock versehen sind.”

“Das ist cool, ich liebe eine gute Shiny-Jagd. Ich ignoriere Rocket-Ballons oder Stops normalerweise, weil ich schon ein Shiny-Crypto-Metagross habe, und mich bei den Anführern sonst nichts interessiert hat. Aber das eröffnet so viele neue Chancen” (via reddit)

Das ist noch unklar: Während der Bonus an sich bestätigt ist, und ein längerer Zeitraum zumindest möglich scheint, sind noch ein paar Punkte unklar. Das gilt beispielsweise dafür, welche Monster Shiny sein können, wenn Rüpel sie in den Kampf schicken. Ob alle möglich sind, oder beispielsweise nur jene, die bereits als Crypto-Shiny bei den Anführern verfügbar waren, ist noch unbekannt.

Hier heißt es also abwarten – entweder, bis offizielle Informationen dazu bestehen, oder spätestens bis zum Event-Start. Dann dürfte recht schnell klar werden, wie der Shiny-Pool aussieht. Wir halten euch hier bei MeinMMO auf dem Laufenden.

Was haltet ihr von der Änderung? Könnten die Crypto-Shinys euch zu ein paar Rocket-Kämpfen motivieren? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Ansonsten steht während des Let’s-GO-Events das Pokémon Meltan im Vordergrund – ebenfalls als Shiny. Wie ihr Meltan mit der Wunderbox kriegt, erfahrt ihr hier.