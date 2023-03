Pokémon GO: Shiny Ditto versteckt sich jetzt hinter anderen Pokémon – Alle Änderungen

Ihr wollt Ditto und Shiny Ditto in Pokémon GO fangen? Durch das Let’s GO-Event gab es jetzt einige spannende Änderungen, die ihr kennen solltet.

Was hat sich geändert? Am 21. März startete um 10:00 Uhr das „Let’s GO“-Event in Pokémon GO. Das stellt Meltan und auch Ditto in den Fokus und bleibt bis zum 29. März um 20:00 Uhr Ortszeit aktiv. Für euch bedeutet das, dass sich Ditto und Shiny Ditto hinter anderen Pokémon verstecken als bisher.

Wir zeigen euch in der Kurz-Übersicht, was ihr zum Formwandler-Pokémon wissen müsst.

Ditto fangen beim „Let’s GO”-Event 2023

Hinter welchen Pokémon versteckt sich Ditto? Bis vor dem Start des Events konnte Ditto noch hinter Pokémon wie Nebulak oder Bidiza stecken. Doch seit dem 21. März um 10:00 Uhr haben sich die Verwandlungen grundlegend verändert.

Nun steckt das Pokémon unter anderem hinter Tarnungen von Digda, Sleima, Snubbull oder Krebscorps, die alle vermehrt während des Events in der Wildnis auftauchen. Die vollständige Übersicht alle Ditto-Tarnungen seht ihr hier:

Pokémon GO: Ditto und Shiny Ditto fangen im März 2023 – Wie geht’s?

Wie macht sich Ditto bemerkbar? Am besten fangt ihr die wilden Pokémon, die wir euch in unserer Ditto-Übersicht auflisten. Direkt in der Wildnis erkennt ihr nicht, ob es sich um ein Ditto oder ein “echtes” Exemplar des gefundenen Pokémon handelt.

Wenn ihr nach dem Fang, sobald das Pokémon fest im Ball ist, auf dem Bildschirm ein “Oh?” seht, dann wird es sich zu Ditto verwandeln. Die Chance, Ditto zu begegnen, ist während des Let’s GO-Events erhöht.

Wie fängt man Shiny Ditto? Ein schillerndes Exemplar von Ditto zu erhalten, ist dem Zufall überlassen. Allerdings müsst ihr keine Angst haben, dass ihr ein schillerndes Exemplar eines anderen Pokémon durch Ditto verliert:

Findet ihr in der Wildnis ein schillerndes Pokémon von einer Spezies, die sich in Ditto verwandeln könnte, dann wird sich dieses nicht in Ditto verwandeln. Ihr behaltet das Shiny.

Findet ihr in der Wildnis ein normales Pokémon (nicht Shiny) von einer Spezies, die sich in Ditto verwandeln kann, besteht die Chance, dass ein Shiny-Ditto oder ein normales Ditto dahintersteckt.

In ihrem Blogpost schreibt Niantic nicht, dass die Chancen auf Shiny Ditto erhöht wurden. Geht also von den normalen Chancen dabei aus.

