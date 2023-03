Pokémon GO startet morgen „Let’s GO”-Event – Alle Inhalte und Boni

In Pokémon GO steht das „Let’s GO”-Event an. Alle Infos rund um das Event mit Shiny Meltan zeigen wir euch hier.

Wann läuft das Event? Das neue Event startet am Dienstag, den 21. März 2023 um 10:00 Uhr und läuft bis Mittwoch, den 29. März 2023 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Besonders spannend wird es aber auf halber Strecke: Am Samstag, den 25. März um 10:00 Uhr startet zusätzlich eine Rocket-Übernahme. Die läuft dann mit bis zum Ende des Events am 29. März.

Was ist das für ein Event? Das Event stellt ein paar ungewöhnliche Spawns in den Vordergrund. Allen voran steht dabei das Pokémon Meltan. Das bekommt ihr wie gewohnt mithilfe der Wunderbox. Das Spezielle ist, dass es während des Events auch in seiner Shiny-Version wieder auftauchen kann.

Darüber hinaus verwandelt sich auch das Pokémon Ditto in andere Monster. Das sollte man also ebenfalls auf dem Schirm haben.

Die wichtigsten Inhalte des Events zeigen wir euch hier.

Alle Inhalte & Boni des Let’s-GO-Event in Pokémon GO

Die spannendsten Spawns im Event: Hier fassen wir die wichtigsten Monster des Events zusammen.

Meltan kann auch als Shiny gefunden werden

Meltan kann mithilfe der Wunderbox gefunden werden – auch als Shiny. Zudem sollt ihr eine erhöhte Chance auf XXS- und XXL-Versionen des Monsters haben. Vor allem seine Entwicklung Melmetal ist im PvP sehr nützlich. Mehr zu Meltan und der Wunderbox erfahrt ihr hier.

Die normalerweise regionalen Affen-Pokémon Vegimak, Grillmak und Sodamak können überall auf der Welt gefunden werden. Auch als Shiny könnt ihr sie antreffen.

Das Wandler-Pokémon Ditto ist unterwegs, auch als Shiny-Version. Es versteckt sich hinter folgenden Pokémon: Digda Sleima Snubbull Krebscorps Staralili Kiesling Schalquap Leufeo



Weitere Boni im Event:

Sammler-Herausforderug Bringt 5.000 EP und Begegnung mit Meltan

Spezialforschung „Ein Alltagsheld”

Feldforschungen mit Vegimak, Grillmak, Sodamak

Kürzere Cooldown-Zeit der Wunderbox

Welche Monster spawnen noch im „Let’s GO”-Event?

Hier fassen wir weitere Event-Spawns zusammen. Mögliche Shinys sind mit Sternchen* markiert.

Wildnis:

Digda*

Sleima*

Snubbull*

Krebscorps*

Staralili*

Vegimak*

Grillmak*

Sodamak*

Kiesling*

Schallquap*

Leufeo*

Unratütox* (seltener Spawn)

Galar-Flunschlik* (seltener Spawn)

Viscora (seltener Spawn)

In Raids:

Level-5-Raids: Voltolos (Inkarnationsform)* – 21. März bis 28. März jeweils 10:00 Uhr – Hier sind die Konter gegen Voltolos in Pokémon GO Lugia* – 28. März bis 10. April jeweils 10:00 Uhr

Mega-Raids: Mega-Bisaflor* – 21. März bis 28. März jeweils 10:00 Uhr – Hier sind die Konter gegen Mega-Bisaflor in Pokémon GO Mega-Simsala* – 28. März bis 10. April jeweils 10:00 Uhr



Rocket-Übernahme ändert Crypto-Bosse

Das bringt die Rocket-Übernahme: Während der Rocket-Übernahme ab dem Samstag werdet ihr wieder auf neue Teams bei Team GO Rocket treffen.

Unter anderem wird Giovanni sein Registeel abgeben und fortan mit Regice einsteigen.

Zudem sind schon jetzt folgende neue Cryptos bekannt:

Crypto-Sleima

Crypto-Phanpy

Crypto-Geckarbor

Crypto-Flemmli

Crypto-Driftlon

Außerdem könnt ihr während der Rocket-Übernahme die Attacke “Frustration” verlernen, mehr GO-Rocket-Mitglieder antreffen und entsprechende Feldforschungen mit “mysteriösen Teilen” finden.

Darüber hinaus dürften auch die Rocket-Bosse wieder mit neuen Teams antreten. Sobald diese bekannt sind, halten wir euch hier bei MeinMMO auf dem Laufenden und zeigen euch, wie ihr die Bosse besiegt.

Was steht sonst noch im März an? Das erfahrt ihr in der Übersicht der Events im März bei Pokémon GO.