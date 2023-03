Pokémon GO: Trainer feiern neue Box mit 12 starken Items – Spart euch 1500 Münzen

In Pokémon GO gibt es gerade eine neue „Boostbox” mit mehreren guten Items. Auffällig: Für die Box werden ungewöhnlich wenig Münzen verlangt.

Was ist das für eine Box? Normalerweise sind die Boxen im Shop von Pokémon GO nicht unbedingt preisgünstig, was in der Vergangenheit schon kritisiert wurde. Umso auffälliger ist es, wenn plötzlich ein günstiges Angebot dort auftaucht – und ein solches gibt es gerade im Shop.

Dort findet man aktuell eine neue “Boostbox” für 399 Münzen. Die enthält folgende Items:

5 Premium-Kampf-Pässe

5 Super-Brutmaschinen

1x Pokémon-Aufbewahrungs-Upgrade

1x Item-Beutel-Upgrade

Rechnet man die Einzelpreise für diese Items gegen, würde man auf eine Summe von 1900 Münzen kommen.

1 Premium-Kampf-Pass kostet sonst 100 Münzen, 5 Stück lägen also bei 500

1 Super-Brutmaschine kostet 200 Münzen, 5 Stück wären also 1000 Münzen

Ein Upgrade der Pokémon-Aufbewahrung kostet normalerweise 200 Münzen

Auch das Item-Beutel-Upgrade kostet einzeln 200 Münzen

Somit kann man ca. 1500 Münzen sparen, wenn man sich die aktuelle Boostbox holt, anstatt die Items einzeln zu kaufen.

Die neue, starke Boostbox im Shop

Das solltet ihr beachten: Einige Trainer schreiben, sie würden die Box im Shop erst angezeigt bekommen, nachdem sie ihr Spiel neu gestartet haben.

Achtung: Aktuell zeigt der Shop auch noch eine zweite “Boostbox” für 399 Münzen, mit einer Super-Brutmaschine, 2 Ei-Brutmaschinen und einem Glücks-Ei. Diese Items lägen zusammen normalerweise bei 580 Münzen. Damit ist der Preis zwar immer noch in Ordnung, aber die andere Boostbox lohnt sich deutlich mehr.

Trainer überrascht von starker Box:

So kommt die Box an: Im Pokémon-GO-Subreddit “TheSilphRoad” werden die neuen Boxen gerade diskutiert (via reddit).

Die Trainer äußern sich positiv, denn selten bietet Pokémon GO starke Items zu einem so reduzierten Münzpreis an.

“Hab die zweite Box geschnappt, sobald ich sie gesehen habe. Die beste Box, die ich seit einer Weile gesehen habe” schreibt User mutucan (via reddit).

“Ich habe mir die zweite gekauft, sobald ich sie gesehen habe. Ich brauchte beide Upgrades und der Rest ist im Grunde kostenlos. Bei der ersten bin ich noch unschlüssig”, meint User “sonjya00” (via reddit).

“Die zweite hat dafür gesorgt, dass ich seit Ewigkeiten das erste Mal eine Box gekauft habe. Mehr davon, bitte!” (via reddit).

“Niantic macht einfach eine gute Box? Unmöglich”, so ein User (via reddit).

Manche Trainer vermuten sogar, dass die starke Box ein Versehen gewesen sein muss – gerade im Vergleich zur anderen Boostbox, die denselben Preis, aber einen viel schwächeren Deal anbietet.

Gleichzeitig sorgt die Box für manche Trainer aber auch für Frust. Denn nach aktuellem Stand berichten Trainer, die entweder die Pokémon- oder Item-Aufbewahrung bereits auf ihr Maximum gebracht haben, dass sie die Box nicht kaufen können.

Die Erweiterungen sind für sie nicht mehr anwendbar, weshalb offenbar die ganze Box nicht verfügbar ist. Diese Trainer ärgern sich, dass sie deshalb nicht an die übrigen Items für den vergünstigten Preis kommen.

Was haltet ihr von der neuen Box? Schnappt ihr sie euch, oder ist das nichts für euch? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Ansonsten wurde in Pokémon GO gerade der neue Community Day für April angekündigt.