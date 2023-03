Pokémon GO: Deal verpasst! Neue, gefeierte Box wird schnell aus dem Shop entfernt

In Pokémon GO gab es im Shop eine richtig starke, neue Box. Das Problem: Kurz nach Release war sie schon wieder verschwunden.

Was war das für eine Box? Am Montag, dem 20. März, landeten zwei neue “Boostboxen” im Shop von Pokémon GO. Vor allem eine davon stellte einen geradezu ungewöhnlich guten Deal dar.

Für 399 Münzen gab es:

5 Super-Brutmaschinen

5 Premium-Kampf-Pässe

Eine Item-Beutel-Erweiterung

Eine Pokémon-Aufbewahrungs-Erweiterung

Das waren starke Items im Wert von 1900 Münzen zu einem deutlich verringerten Preis. Kein Wunder also, dass Trainer die Box feierten, denn schließlich gibt es wirklich gute Angebote im Shop nur selten, was in der Vergangenheit schon für Kritik an den Boxen sorgte.

Doch nicht lange nach Release war die Freude schon wieder verschwunden – denn die Box war es auch.

Neue Box nur wenige Stunden verfügbar – Trainer verpassten günstige Items

Box wurde entfernt: Knapp 7 Stunden nach dem Release der Boostbox berichteten die Dataminer von den Pokeminers auf Twitter: “Die Boxen wurden wieder aus dem Angebot genommen”. Und auch Trainer, die nun im Shop nachschauten, stellten fest, dass die Box nicht mehr vorhanden war.

Wieso die Boxen wieder entfernt wurden, ist nach aktuellem Stand unklar, da es auch zum Release keine Ankündigung gab, ob es sich um ein zeitlich begrenztes Angebot handelte.

Im Pokémon-GO-Subreddit äußern sich einige Trainer allerdings frustriert, was die Box angeht. Denn sie hätten das Angebot eigentlich gerne wahr genommen, aber verpassten aufgrund des kurzen Zeitraums die Chance.

Manche vermuten, der ursprüngliche, starke Preis hätte auch ein Fehler sein können – gerade, weil die zweite, schwächere Box denselben Preis hatte:

“Oh man, ich hätte die Münzen erst Freitag zusammen gehabt. Es war sehr unwahrscheinlich, aber ich hatte gehofft, dass sie bis dahin verfügbar sein würden” meint ein Trainer (via reddit).

“Ich bin sehr verärgert, dass sie entfernt wurden. Ich wollte unbedingt eine haben und hätte sogar Pokecoins dafür ausgegeben, nur um dann zu sehen, dass die Box nicht mehr verfügbar ist” (via reddit).

„Ich dachte, das sei viel zu schön, um wahr zu sein, also habe ich die Münzen dafür ausgegeben. Das war das erste Mal seit langem, dass ich dachte: ‘Wow, das ist eine sehr gute Box'”, so ein User (via reddit): “Ich dachte sofort, dass es ein Fehler sein muss, also habe ich sie gekauft.”

“Interessant… Sieht aus, als hätten die Leute Recht, die dachten, das wäre viel zu schön, um wahr zu sein!” (via reddit).

“Ihnen müssen wohl die Brutmaschinen ausgegangen sein” witzelt einer (via reddit).

Insgesamt wird kritisiert, dass die Box so schnell wieder entfernt wurde – so würde das Gefühl entstehen, etwas zu verpassen, wenn man nicht schnell genug ist, kommentieren einige.

Wie seht ihr die Box? Habt ihr sie bekommen, oder war sie schon weg? Oder hättet ihr sie sowieso nicht haben wollen? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Abseits des Shops beginnt heute in Pokémon GO das neue “Let’s GO”-Event.