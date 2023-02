Pokémon GO: Events im März 2023 – Alle Termine und Boni

Wir haben euch in einem kurzen Video alle Informationen zum Release von Sons of the Forest zusammengefasst.

Was zeigt unsere Übersicht? Wie die Entwickler von Pokémon GO auf ihrem Blog zeigen, könnt ihr euch auch im März über jede Menge Events freuen. Mit dabei sind wieder die regelmäßigen Rampenlicht- und Raid-Stunden sowie der Community Day, aber auch verschiedene Themen-Events.

Der März hält wieder zahlreiche Events in Pokémon GO für euch bereit. Alle Termine und Details haben wir euch in der Übersicht hier auf MeinMMO zusammengefasst. Außerdem zeigen wir euch, welche Events sich besonders lohnen und welche Boni es gibt.

