Pokémon GO: „Farbfestival”-Event bringt 2 neue Pokémon und zeitlich begrenztes Shiny

In Pokémon GO startet am 8. März 2023 das Farbfestival-Event. Es bringt 2 neue Pokémon ins Spiel. Dazu gibt es Chancen auf ein Shiny, das nach dem Event wieder verschwindet. Wir zeigen euch alle Boni.

Was ist das für ein Event? Das Farbfestival ist ein wiederkehrendes Event in Pokémon GO, das auch schon im Jahr 2022 lief. Das Holi-Event brachte letztes Jahr ein neues Pokémon aus Gen 7. Dieses Mal treten Mega-Meditalis und Knirfish das erste Mal im Spiel auf und ihr könnt sie fangen.

Dazu habt ihr die Chance auf Shiny Farbeagle, aber nur für kurze Zeit. In der Übersicht zeigen wir euch alle Zeiten und Inhalte.

Farbfestival 2023 in Pokémon GO – Start, Boni, Shinys und Releases

Wann ist Start und Ende? Das Farbfestival 2023 beginnt Mittwoch, am 8. März, um 10:00 Uhr Ortszeit. Es ist dann bis Dienstag, den 14. März, aktiv und endet um 20:00 Uhr.

Welche neuen Pokémon-Releases gibt es? Mega-Meditalis und Knirfish sind die beiden neuen Pokémon, die zum Event das erste Mal in Pokémon GO aktiviert werden.

Mega-Meditalis findet ihr in den Mega-Raids. Auch die schillernde Version wird aktiviert.

Knirfish erscheint zunächst ohne Shiny-Version. Ihr findet es während der Events in der Wildnis und in Raids.

Welche Boni gibt es?

An PokéStops soll euch eine “Farbenfrohe Überraschung” erwarten

Lockmodule, die ihr während des Events aktiviert, halten 3 Stunden lang an

Ihr könnt eine Sammler-Herausforderung lösen, die euch mit 20.000 EP und einem Lockmodul belohnt

Freundschaftslevel steigen doppelt so schnell an

Bei Schnappschüssen erscheinen Farbeagle Wenn ihr Glück habt, könnt ihr schillernde Farbeagle treffen. Allerdings erscheinen Farbeagle pro Tag nur begrenzt durch Schnappschüsse.



Niantic erklärt, dass schillernde Farbeagle nach dem Event nicht mehr erscheinen. Es soll in zukünftigen Events dann wieder die Chance geben, ihnen zu begegnen.

Pokémon in der Wildnis und in Forschungen: In der Wildnis trefft ihr während des Farbfestivals 2023 auf:

Paras*

Krabby*

Smogon*

Natu*

Woingenau*

Pottrott*

Wingull*

Burmy (Pflanzenumhang)*

Burmy (Sandumhang)*

Burmy (Lumpenumhang)*

Skunkapuh

Knirfish

Mit Glück trefft ihr auf Schlurp* und Galar-Zigzachs*

Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr mit Glück als Shiny treffen.

Wenn ihr Feldforschungen abschließt, die ihr während des Events erhaltet, dann könnt ihr dort folgenden Pokémon begegnen:

Alola-Sleima*

Formeo*

Formeo (Sonnenform)*

Formeo (Regenform)*

Formeo (Schneeform)*

Burmy (Pflanzenumhang)*

Burmy (Sandumhang)*

Burmy (Lumpenumhang)*

Choreogel (Flamenco-Stil)

Choreogel (Cheerleading-Stil)

Choreogel (Hula-Stil)

Choreogel (Buyo-Stil)

(Bei Choreogel ist es von der Fang-Region abhängig, in welchem Stil ihr es trefft)

Choreogel Region Flamenco-Stil Europa,

Mittlerer Osten &

Afrika Cheerleading-Stil Amerika Hula-Stil auf afrikanischen,

asiatischen,

pazifischen &

karibischen Inseln Buyo-Stil Asien-Pazifik

Raids:

In Raids der Stufe 1 könnt ihr gegen Psiau*, Wuffels*, Garstella und Knirfish kämpfen

In Raids der Stufe 3 könnt ihr gegen Kokowei, Alola-Kokowei*, Frigometri und Shardrago* kämpfen

In Legendären Raids trefft ihr auf Ho-Oh*

In Mega-Raids erwartet euch Mega-Meditalis*

Avatar-Pose: Zum Start des Events und auch danach findet ihr die “Farbwurf-Pose” im Shop von Pokémon GO. Dabei nimmt euer Charakter bunten Farbstaub in die Hand und wirft diesen in die Luft. Dort formt sich dann kurz eine bunte Wolke.

