Pokémon GO: Erfolg oder Reinfall? So habt ihr die Hoenn-Tour bewertet

Die große Hoenn-Tour beendete die vergangen Season in Pokémon GO. Wir wollten wissen: Welche Note gebt ihr dem Event? Hier ist eure Antwort.

Das war das Event: Am 25. und 26. Februar stieg die große Hoenn-Tour in Pokémon GO. Von jeweils 10:00 bis 18:00 Uhr konnte man an beiden Tagen auf die Jagd nach Event-Monstern gehen.

Die Tour stellte die Monster der 3. Spielgeneration in den Vordergrund, bot eine Spezialforschung, wilde Latias und Latios sowie die Proto-Raids mit Kyogre und Groudon als Highlight. Wie das Event lief, könnt ihr auch hier nochmal im Ticker zur Hoenn-Tour nachlesen.

Zum ersten Mal musste man nach der “Kanto”- und “Johto”-Variante auch kein kostenpflichtiges Ticket für das globale “Tour”-Event kaufen – das war lediglich für die lokale Variante in Las Vegas möglich. Gleichzeitig fehlten der weltweiten Variante im Vergleich zu früheren Beispielen aber auch ein paar Boni – wie etwa eine erhöhte Shiny-Rate, Brüt-Boni oder Ähnliches.

Am Ende des Events gab es sowohl Kritik als auch Lob für die Hoenn-Tour. Zum einen freuten sich Spieler, dass das Event kostenlos war und argumentierten, dass man dafür schon viel geboten bekommen hatte. Andere allerdings kritisierten fehlende Boni im Vergleich zu den Vorjahres-Varianten.

Eine Übersicht der Kritik- und Lob-Punkte zur Hoenn-Tour findet ihr hier.

Angesichts der verschiedenen Seiten wollten wir von euch wissen: Wie hat euch das Event gefallen? So habt ihr geantwortet.

So kam die Hoenn-Tour bei euch an

Das ergab die Umfrage: In unserer Umfrage zur Hoenn-Tour konntet ihr das Event mit Schulnoten bewerten. Und das Ergebnis: Relativ ausgeglichen. Während einige der Hoenn-Tour ein schwaches Zeugnis ausstellten, gab es von anderen durchaus Lob.

Insgesamt 2.058 User haben an der Umfrage teilgenommen. Die Antworten im Überblick:

23 % gaben der Hoenn-Tour eine “5” und das Fazit “Es war nicht so gut, habe mit deutlich mehr erhofft”. Hier gab es also Kritik.

Mit 22 % lag die “2” mit dem Fazit “Es hat mir viel Spaß gemacht, aber mehr Boni wären schön gewesen” nur knapp dahinter.

18 % vergaben eine “3” und meinten “Es war okay, aber mir haben ein paar Inhalte gefehlt”

Ebenso 18 % vergaben eine “4”: “Es war durchschnittlich, mit viel Luft nach oben”.

11 % bezeichneten das Event als “Totalen Reinfall”.

Und 8 % meinten, die Hoenn-Tour war eines der besten Events.

So ergibt sich ein vergleichsweise breites Gesamtbild mit einem leichten Überhang in der kritischen Richtung. Am Ende war das Event wohl weder ein Reinfall, noch ein durchschlagender Erfolg – hatte aber sicher noch Luft nach oben.

Das Problem mit dem Wetter: Neben unserer Fazit-Umfrage haben wir eine weitere Umfrage im Rahmen des Live-Tickers zur Hoenn-Tour durchgeführt. Hier lautete die Frage: “Wie findet ihr große Events wie die Hoenn-Tour im Winter?”

Denn: Je nach Ort konnte einem das Wetter einen Strich durch die Spiel-Planung machen, etwa durch Regen und Kälte. Das Ergebnis sah so aus:

827 Spieler nahmen an der Umfrage teil

52 % meinten, große Events wie die Hoenn-Tour im Winter seien ärgerlich und hätten sie lieber im Sommer.

35 % stimmten für “Kein Problem, ich ziehe bei jedem Wetter durch”.

Und 12 % meinten: “Das Wetter ist mir egal, ich spiele von zu Hause.”

In welchem Bereichen findet ihr euch wieder? Wie habt ihr das Event an sich wahrgenommen, was habt ihr während der Tour erlebt? Erzählt es uns in den Kommentaren und berichtet von euren Event-Erfahrungen!

In Pokémon GO hat derweil die neue Season begonnen. Die dreht sich um das Motto “Rising Heroes” – und auch eines der wichtigsten, nächsten Events ist jetzt schon bekannt: Der Community Day im März 2023.