Pokémon GO: Forschungsdurchbruch im März 2023 bringt euch 6 Pokémon – Hält 3 Monate

In Pokémon GO bringt der März 2023 einen neuen Forschungsdurchbruch. Welche Pokémon verstecken sich hinter den Forschungsstempeln?

Was ist der Forschungsdurchbruch? Der Forschungsdurchbruch wird erreicht, indem man in Pokémon GO 7 Feldforschungsstempel sammelt.

Die bekommt man, sobald man seine erste Feldforschung des Tages gelöst hat. Man kann pro Tag nur einen Stempel bekommen – dementsprechend kann man innerhalb einer Woche auch nur einen Forschungsdurchbruch erreichen.

Früher gab es immer nur ein bestimmtes Monster pro Monat im Forschungsdurchbruch, seit der letzten Season wurde das System aber umgestellt. Und auch in der neuen Jahreszeit “Rising Heroes” gibt es wieder 6 Pokémon, die drei Monate lang verfügbar sind.

Das steckt im Forschungsdurchbruch März 2023 von Pokémon GO

Wann läuft der Durchbruch? Der neue Forschungsdurchbruch ist seit dem Start der neuen Season am 01. März 2023 verfügbar. Er wird bis zum 01. Juni 2023 um 10:00 Uhr bestimmen, welche Monster ihr bekommen könnt.

Insgesamt gibt es 6 Monster, von denen ihr eines beim Forschungsdurchbruch bekommt. Welches das ist, ist allerdings dem Zufall überlassen. Alle Möglichkeiten stellen wir euch hier vor.

Parasek: Ist die Weiterentwicklung von Paras, hat weder im PvE, noch im PvP wirklich eine Nische. Zudem kann es nicht als Shiny aus dem Durchbruch gefangen werden. Es bringt allerdings etwas mehr Sternenstaub beim Fang.

Pinsir: Auch Pinsir ist nicht allzu stark, kann aber mit Glück als Shiny angetroffen werden.

Relaxo: Ist insgesamt ein beliebtes Pokémon und kann in der Kampfliga durchaus mithalten. Auch als Arena-Verteidiger gut geeignet. Kann zudem mit Glück als Shiny gefangen werden.

Kaumalat: War lange eines der seltensten Monster im Spiel, mittlerweile deutlich gängiger. Entwickelt sich über Knarksel zu Knakrack, einem der besten Angreifer in Pokémon GO. Kann zudem als Shiny angetroffen werden.

Coiffwaff: Eher ein Monster für Sammler. Kann als Shiny angetroffen werden und in verschiedene Formen wechseln.

Viscora: Recht selten momentan, konnte vor allem über 10-km-Eier angetroffen werden. Allerdings ist das Monster noch nicht als Shiny verfügbar.

Insgesamt werden in den kommenden Monaten neue Inhalte bei Pokémon GO landen. So wurden unter anderem die Spawns verändert, unterschiedliche Raid-Bosse erwarten euch und das ein oder andere Event steht an.

Schon jetzt sind einige wichtige Termine für Pokémon GO für den laufenden Monat bekannt. Damit ihr immer den Überblick habt, schaut am besten hier vorbei: Alle Events im März 2023 bei Pokémon GO.