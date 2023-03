Pokémon GO: Neue Jahreszeit ist jetzt aktiv – Das Wichtigste in 2 Minuten zu „Rising Heroes”

In Pokémon GO startet mit „Rising Heroes” eine neue Jahreszeit. Im Kurz-Überblick zeigen wir euch die wichtigsten Inhalte der Season.

In diesem Artikel stellen wir euch die wichtigsten Features der neuen Season vor. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Features findet ihr in den Artikeln, die wir euch an der jeweiligen Stelle verlinkt haben.

Start von „Rising Heroes”: Die neue Jahreszeit startet am 01. März 2023, um 10:00 Uhr Ortszeit.

Ende von „Rising Heroes”: Die Season endet am 01. Juni 2023, um 10:00 Uhr Ortszeit.

Die wichtigsten Inhalte der 10. Season in Pokémon GO

Neue Features zum Start:

Gierspenst ist nun in Pokémon GO fangbar und kann entwickelt werden. Dafür müsst ihr Pokémon GO mit einer Nintendo Switch mit Karmesin & Purpur verbinden. Genaue Infos zu Gierspenst in Pokémon GO findet ihr hier.

Eine neue befristete Forschung startet in Pokémon GO, dafür muss man aber ein Ticket kaufen. Den Überblick zur “Willows Montur”-Forschung zeigen wir euch hier. Highlights sind neue Kleidung für eure Avatare und eine Melmetal-Begegnung.

Alle Pokémon können nun auch in Größe XXS und XXL angetroffen werden. Dieses Feature war allerdings schon vor der Season aktiv.

Andere Monster spawnen nun in der Wildnis und in Eiern. Die genaue Spawn-Liste zeigen wir euch in der detaillierten Übersicht zu Rising Heroes.

Ein neuer Ladebildschirm ist aktiv.

Ein neuer Forschungsdurchbruch ist aktiv. Er bringt euch entweder Parasek, Pinsir, Relaxo, Kaumalat, Coiffwaff oder Viscora.

Die PvP-Liga startet in eine neue Season, der Rang wird zurückgesetzt.

Boni zum Start der neuen Season:

Der Schaden von den eigenen Monstern in Fern-Raids wird erhöht

Team GO Rocket erscheint häufiger an Stops

Mehr Sternenstaub für Siege gegen Team GO Rocket

Eine neue Box ist im Shop, die euch günstig euer Team wechseln lässt.

Erste Events der neuen Season:

Das “Fangkunst”-Event beginnt am 05. März 2023 als erstes Event der neuen Season.

Boreos (Inkarnationsform) und Mega-Glurak Y kehren ab 01. März bis 08. März in die Raids zurück.

Alle Events im März 2023 bei Pokémon GO findet ihr hier.

Das “Farbfestival” läuft vom 08. März bis 14. März, Infos gibt es aber noch nicht.

Vom 21. März bis 29. März läuft das Event “Ein Alltagsheld” mit einer Team-GO-Rocket-Übernahme. Nähere Infos gibt es noch nicht.

Was passiert noch in der Season? Kommende Inhalte

Einige spannende Inhalte kommen nicht direkt zum Start der neuen Season, sondern erst im Laufe der Zeit. Das ist unter anderem auch im Trailer zur Season angedeutet:

Bereits bekannt sind:

Die Top-Raids kehren zurück, mit den neuen legendären Monstern Regieleki und Regidrago. am 11. März 2023 und am 09. April 2023

Mehre Community Days finden während der Season statt. Die Daten sind bereits bekannt: 18. März 15. April 29. April 25. Mai



Unklar ist noch:

Im Teaser zur Season wurden drei spezielle Trainer mit je einem Pokémon pro Team angedeutet. Möglich wäre, dass dies mit dem Event “Ein Alltags-Held & Team-GO-Rocket-Übernahme” zusammenhängt. Das findet ab dem 21. März statt. Ob es da um die 3 Trainer geht, ist derzeit aber noch Spekulation.

Zudem wurde ein baumfällendes Pokémon angedeutet. Das taucht nach aktuellem Stand auch noch nicht in der Season auf, könnte aber kommen.

Zuletzt lief die Hoenn-Tour in Pokémon GO als Abschluss der vergangenen Season. Wie fandet ihr das Event? Nehmt an der Umfrage zur Hoenn-Tour teil .