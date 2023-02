Pokémon GO: Fangkunst ist das erste Event im März 2023 – Das steckt drin

In Pokémon GO erwartet euch direkt zu Beginn des neuen Monats ein Fangkunst-Event. Wir von MeinMMO zeigen euch, auf welche Spawns und Boni ihr euch bei diesem Event freuen könnt und verraten euch, welche Shinys ihr euch mit etwas Glück sichern könnt.

Um welches Event geht es? Der Start in den März sowie die neue Jahreszeit, die Season “Rising Heroes”, stehen unmittelbar vor der Tür und werden von Pokémon GO mit einem eintägigen Fangkunst-Event eingeläutet.

Dabei liegt der Fokus auf dem Fangen von Kampf-Pokémon, weshalb die Spawns dementsprechend angepasst werden. Welche Monster euch konkret erwarten und welche Boni es geben wird, haben wir nachfolgend für euch zusammengefasst.

Wann läuft das Event? Das Fangkunst-Event läuft am Sonntag, den 05. März 2023, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr.

Kampf-Pokémon zum Fangkunst-Event – Alle Spawn und Boni

Die Pokémon des Tages: Ähnlich wie bei einem Community Day werden auch zum Fangkunst-Event ganz bestimmte Pokémon im Mittelpunkt stehen. So könnt ihr an diesem Tag auf Rabauz sowie seine Weiterentwicklungen Kicklee, Nockchan und Kapoera treffen. In der nachfolgenden Übersicht zeigen wir euch, welchen der Monster ihr wo begegnet:

In der Wildnis: Kicklee & Nockchan

Kicklee & Nockchan 7-km-Eier: Rabauz

Rabauz Event-Feldforschungen: Kapoera

Dabei werdet ihr alle mit etwas Glück auch in ihren schillernden Formen fangen können. Wie die Shinys aussehen, seht ihr im nachfolgenden Bild:

Rabauz, Kapoera, Kicklee und Nockchan normal (oben) und als Shiny (unten)

Besondere Event-Boni: Neben den vier Kampf-Pokémon könnt ihr euch während des kurzen Events außerdem über ein paar Boni freuen:

doppelte EP, beim Fangen von Monstern mit einem guten, großartigen oder fabelhaften Curveball

erhöhte Shiny-Chance auf Kicklee, Nockchan und Kapoera

Event-Feldforschungen, in denen ihr euer Wurfgeschick beweisen müsst

Befristete Forschung rund um eure Treffsicherheit beim Werfen Begegnung mit 40 Kapoera



Wer sollte das Event nutzen? Besonders interessant ist das Event für alle Shiny-Jäger, denn die Chancen auf ein schillerndes Exemplar sind an diesem Tag bei drei der vier Pokémon erhöht. Wer sich eines davon sichern möchte, sollte das Event auf jeden Fall nutzen.

Aber auch der EP-Bonus kann sich sehen lassen. Wenn ihr eure Monster mit einem Curveball fangt, der gut, großartig oder fabelhaft geworfen wurde, erhaltet ihr die doppelten Erfahrungspunkte. Wer an diesem Tag viel fängt und ein Talent für’s Werfen besitzt, kommt so seinem Ziel von Level 50 ein Stück näher.

Besonders stark sind Rabauz und seine Weiterentwicklungen nicht, weshalb sie in der GO-Kampfliga und in Raids keine besondere Rolle spielen. Wer auf der Suche nach einem starken Pokémon für die Raids ist, sollte lieber auf einen der besten Angreifer in Pokémon GO setzen. Eine Auswahl zeigen wir euch im nachfolgenden Video:

Wie gefällt euch der Auftakt in den März? Werdet ihr das Event mit den Kampf-Pokémon nutzen? Oder hattet ihr euch etwas anderes erhofft? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

