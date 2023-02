Pokémon GO: Trainer stürzen sich auf ein neues Fang-Gadget – „War innerhalb von 10 Minuten ausverkauft“

Für Pokémon GO das neue Pokémon GO Plus+ auf den Markt kommen. und die Nachfrage nach dem neuen Fang-Gadget scheint riesig. Welchen Grund der Run haben könnte und was das Gerät alles kann, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welches Gerät geht es? Bereits im Mai 2019 kündigte die Pokémon Company ein neues Fang-Gadget unter dem Namen “Pokémon GO Plus +” an. Dieses soll sich mit Pokémon GO sowie einem neuen Spiel unter dem Namen “Pokémon Sleep” verbinden können. Es ist in der Lage, Pokémon zu fangen, wenn man gar nicht aktiv spielt.

Seither hat man von dem neuen Gadget und dem dazugehörigen Spiel “Pokémon Sleep” aber nichts mehr gehört – bis gestern. Am 27. Februar 2023 fand nämlich der Pokémon Day statt, bei dem zahlreiche Neuigkeiten rund um die Welt der kleinen Taschenmonster bekanntgegeben wurden. So auch der Release des Pokémon GO Plus +.

Wir zeigen euch, was wir zum neuen Gadget wissen und warum es bereits zu einem echten Run führte.

Neues Pokémon GO Plus+ geht in Vorverkauf, ist direkt wieder weg

Der Blick in die sozialen Netzwerke zeigt, dass das neue Gadget bei Trainern offenbar sehr gefragt ist. So wurde es direkt nach der Bekanntgabe in der Präsentation der Pokémon Company zum Vorbestellen freigegeben, wie auch der Pokémon-Experte LeekDuck auf seinem Twitter-Account bestätigt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Auch der Twitter-User Qshinys konnte sich eines der begehrten Geräte sichern und teil stolz ein Bild seiner Bestellung, mit den Worten (via twitter.com): “Habe meins ergattert, bevor es ausverkauft war”.

Innerhalb weniger Minuten ausverkauft: Doch nicht alle Trainer hatten so viel Glück. Wie einige Spieler auf Twitter mitteilen, war das Gerät nämlich binnen weniger Minuten ausverkauft. Andere sind hingegen überrascht, dass es das GO Plus + überhaupt schon zu kaufen gab. So kann man dort folgende Kommentare finden (via twitter.com):

phoenixhaboss: “Es war bereits vorbestellbar?”

Garcia_1984: “Du hattest wirklich Glück! Sie waren in etwa 10 Minuten ausverkauft.”

RaspberryWeiner: “Verdammt! Wusste nicht, dass es verfügbar ist.”

TinyTigerXO: “Und bereits ausverkauft.”

Auch die reddit-Community zeigt sich erstaunt über den schnellen Ausverkauf des neuen Fang-Gadgets. So erklärt SnarkyBard (via reddit.com): “Ich war so verwirrt, als ich nachschaute – eigentlich wollte ich es auch vorbestellen, also bin ich schockiert, dass sie ‘ausverkauft’ sind. Sie haben 4 Monate Zeit, um mehr zu produzieren, bevor es überhaupt in den Verkauf geht!”

Jetzt heißt es für alle, die das Gadget wollen und gestern leer ausgegangen sind, erstmal abzuwarten und zu hoffen, dass es bald Nachschub gibt.

Doch warum ist das GO Plus+ nun eigentlich so begehrt? Wir zeigen euch, was es kann.

Was kann das Pokémon GO Plus+, dass es so begehrt ist?

Alle Funktionen des neuen Fang-Gadgets: Das Pokémon GO Plus + ist der Nachfolger des GO Plus, was es bereits seit vielen Jahren gibt und mit dem Trainer per Knopfdruck unterwegs Pokémon fangen können. Dabei müsst ihr euer Handy nicht in der Hand haben, sondern das Spiel mit dem Gerät koppeln sowie hin und wieder den Knopf des Gadgets betätigen.

Das soll mit dem neuen Pokémon GO Plus + ebenfalls möglich sein, aber eben auch noch das eine oder andere mehr. Folgendes bietet euch das neue Fang-Gadget in Pokémon GO:

automatisches Fangen von Pokémon in der Wildnis

automatisches Drehen an PokéStops in eurer Nähe

Wechsel zwischen Pokébällen, Superbällen und Hyperbällen per Knopfdruck

besondere Spezialforschung, wenn man es erstmals mit Pokémon GO koppelt Belohnung: Begegnung mit Relaxo mit Schlafmütze



Relaxo mit Schlafmütze

Darüber hinaus könnt ihr das Gadget auch mit dem neuen Spiel “Pokémon Sleep” koppeln, was ebenfalls in diesem Jahr auf den Markt kommen soll. Dieses Spiel lässt euch Pokémon im Schlaf fangen. Das Pokémon GO Plus + soll in diesem Rahmen eure Schlafdaten aufzeichnen und analysieren können. Außerdem kann euch das Gadget Schlaflieder singen und euch am Morgen auch wieder wecken.

Nach aktuellen Hinweisen soll es zu einem späteren Zeitpunkt schließlich eine Schnittstelle geben, damit auch Pokémon GO die gesammelten Schlafdaten im Spiel nutzen kann. Mehr zu den Funktionen des Pokémon GO Plus + seht ihr im nachfolgenden Video:

Was macht es für Trainer besonders? Im Gegensatz zum GO Plus können die Trainer mit dem Pokémon GO Plus + erstmals zwischen den Bällen hin und her switchen. Zuvor wurden beim automatischen Fangen nur normale Pokébälle geworfen, was es aber entsprechend schwerer machte, dass das Monster auch im Ball blieb. Mit einem Hyperball stehen eure Chancen dazu in Zukunft deutlich besser.

Hinzu kommt, dass ihr beim GO Plus immer einen Knopf drücken musstet, um die jeweilige Aktion auszuführen. Auch das soll sich beim GO Plus + nun ändern. So soll es automatisch an Stops drehen und versuchen, Monster zu fangen.

Aber auch die Spezialforschung mit dem kostümierten Relaxo bietet dem einen oder anderen ein zusätzliches Kaufargument, denn das Monster ist voraussichtlich nur über diese Forschung im Spiel zu bekommen und somit entsprechend selten. Das dürfte vor allem Sammler interessieren.

Ob es Relaxo mit Schlafmütze dann auch als Shiny geben wird, ist derzeit nicht bekannt, da es das normale Relaxo aber in seiner schillernden Form gibt, wäre es denkbar. Das würde einen Fund noch einzigartiger machen.

Weitere Fakten zum Pokémon GO Plus +

Wie sieht das Pokémon GO Plus + aus? Das Gerät ist rund und flach. Optisch soll es an einen Pokéball erinnern, der einen Knopf in der Mitte hat. Laut Ankündigung hat das Gadget einen Durchmesser von etwa 64,5 Millimeter sowie eine Dicke von 18,3 Millimeter und soll circa 50 Gramm wiegen.

Wann kommt es auf den Markt? Das Pokémon GO Plus + soll im Sommer diesen Jahres auf den Markt kommen. Spieler in Amerika können sich bereits am 14. Juli 2023 auf ihr neues Gadget freuen. Trainer in Europa müssen sich hingegen noch bis zum 21. Juli 2023 gedulden.

Der Vorverkauf hat bereits begonnen, allerdings sind alle Geräte derzeit ausverkauft. Ob und wann es Nachschub geben wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Wie teuer ist das GO Plus +? Das neue Fang-Gadget konnte im Vorverkauf für 54,99 $ erworben werden. Es ist davon auszugehen, dass ihr es auch nach seinem Release für diesen Preis kaufen könnt.

Kann man es mit der Switch koppeln? Nein, das Pokémon GO Plus + kann nur mit Pokémon GO und Pokémon Sleep verbunden werden. Eine Koppelung mit der Nintendo Switch ist nicht möglich.

Wie gefällt euch das neue Fang-Gadget? Werdet ihr es euch holen? Oder habt ihr euch gestern im Vorverkauf sogar schon eins sichern können? Schreibt es uns gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Das Pokémon GO Plus + war aber nicht die einzige Überraschung des Pokémon Days, denn ihr könnt nun endlich Gierspenst in Pokémon GO fangen. Wie ihr das machen müsst, haben wir in unserem Guide für euch zusammengefasst.