In Pokémon GO gibt es gerade eine neue Box im Shop. Die erlaubt es euch, günstiger das Team zu wechseln und ein paar Items zu bekommen.

Was ist das für eine Box? Wenn ihr den Shop in Pokémon GO öffnet, findet ihr dort die „Spezialbox”. Die kostet 550 Münzen und enthält verschiedene Items. Das Spannendste dabei: Ein Team-Medaillon.

In der Box stecken insgesamt:

1 Team-Medaillon

5 Rauch

5 Glücks-Eier

50 PokéBälle

Das ist die neue Spezialbox in Pokémon GO

Rechnet man das gegen die normalen Preise gegen, lohnt sich die Box merklich:

1 Team-Medaillon kostet allein schon 1000 Münzen

Für 5 Rauch müsste man 200 Münzen hinlegen (wobei es auch ein Bundle mit 8 Rauch für 250 Münzen gibt)

5 Glücks-Eier würden 400 Münzen kosten (auch hier gibt es allerdings ein Bundle mit 8 Eiern für 500 Münzen)

50 Pokébälle würden umgerechnet ca. 200 – 300 Münzen kosten

Die Box lohnt sich für den Preis von 550 Münzen also durchaus – vor allem für Spieler, die vielleicht planen, ihr Team in Pokémon GO zu wechseln.

Wer in Pokémon GO sein Team wechseln will, sollte die Box nutzen

Wie kann man das Team in Pokémon GO wechseln? Am Anfang von Pokémon GO schließt man sich einem Team an – Wagemut (Rot), Weisheit (Blau) oder Intuition (Gelb). Wenn man sein Team wechseln möchte, muss man dafür ein solches Team-Medaillon kaufen.

Das ist mit 1.000 Münzen aber ziemlich teuer und zudem muss man sich seiner Sache schon sicher sein – denn man kann nur ein Team-Medaillon pro Jahr nutzen. Wechselt man sein Team, kann man erst 365 Tage später wieder einen Team-Wechsel durchführen.

Dennoch: Wenn ihr plant, euer Team zu wechseln, solltet ihr dafür die Box nutzen. Die Option ist günstiger und legt noch ein paar Items oben drauf.

So reagieren Trainer: In der Community kommt die Box an sich erstmal gut an, da das Angebot gut ist. Manche überlegen auch, ihr Team zu wechseln. Andere lehnen das allerdings strikt ab.

“Bruh. Sei ein Verräter, zum halben Preis, lol” schreibt User “krispyboiz” (via reddit).

“Toller Deal wenn man Teams wechseln will, aber wer will das an diesem Punkt?” (via reddit).

“Ich denk drüber nach. Es sind zu viele Weisheit-Spieler in meiner Gegend, und ein Team-Wechsel würde mehr Münzen aus Arenen bedeuten” (via reddit).

“Team-Medaillon, denn 65 % der Spielerschaft in Team Weisheit ist einfach nicht genug” schreibt ein anderer (via reddit).

“Darum solltet ihr zu Wagemut wechseln, dann könnt ihr tatsächlich mal Arena-Zeit bekommen und alle Arenen-bezogenen Aufgaben lösen” (via reddit).

“100 % Instinkt ist der Weg. Ich genieße es, alle Arenen einzunehmen. Außerdem verbindet das, wenn ich andere treffe, weil es seltener als Wagemut und Weisheit ist” (via reddit).

Einige Trainer verdeutlichen aber auch, dass sie einfach ihrem Team loyal bleiben wollen und nicht tauschen. Übrigens: Es gibt auch Spieler, die sich für keins der Teams entscheiden – und stattdessen auf “Team Harmony” setzen.

Am Ende sollte man sich genau überlegen, ob man sein Team in Pokémon GO überhaupt wechseln will. Doch beispielsweise in Gegenden, wo man nie eine Arena einnehmen kann, weil die sowieso immer vom eigenen Team besetzt ist und gar keine Kämpfe entstehen, könnte sich das lohnen.

Überhaupt ist in Pokémon GO gerade viel los. Nachdem die Hoenn-Tour am Wochenende den Abschluss der 9. Season einläutete, steht nun der Start der nächsten Jahreszeit an. Die steht unter dem Motto “Rising Heroes” und scheint ebenfalls ein Stück weit den Fokus auf die unterschiedlichen Teams zu legen.

Wenn ihr genaue Informationen zur Season sucht: Hier findet ihr die Übersicht zur neuen Season “Rising Heroes” in Pokémon GO.