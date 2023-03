Pokémon GO zeigt Community Day im März 2023 mit Flegmon und Boni

In Pokémon GO findet im März 2023 der Community Day mit Flegmon und Galar-Flegmon statt. Alle Inhalte und Boni zeigen wir euch hier.

Das ist der Community Day: In Pokémon GO findet der Community Day regelmäßig monatlich statt. Zu diesem Event wird immer ein besonderes Pokémon in den Vordergrund gestellt.

Dieses Pokémon kann dann an überall im Spiel deutlich vermehrt angetroffen werden und bringt außerdem eine erhöhte Shiny-Rate mit. Darüber hinaus gibt es immer eine Auswahl an unterschiedlichen Boni, die das Event ergänzen.

Nun ist die neue Season in Pokémon GO gestartet und der erste Community Day der “Rising-Heroes”-Jahreszeit wurde vorgestellt. Dieses Mal ist Flegmon der Star – und bringt seine Galar-Variante mit. Das gab Pokémon GO offiziell in einem Blog-Beitrag bekannt (via pokemongolive.com).

Community Day im März 2023 mit Flegmon & Galar-Flegmon in Pokémon GO

Wann läuft der Community Day? Der Community Day mit Flegmon und Galar-Flegmon findet am Samstag, den 18. März von 14:00 bis 17:00 Uhr Ortszeit statt.

Kann Flegmon Shiny sein? Ja, Flegmon kann Shiny sein. Und Galar-Flegmon wird zum Event ebenfalls schillernd verfügbar sein, es feiert sein Shiny-Debüt.

Exklusive Attacke: Wie immer gibt es eine besondere Attacke zum Community Day. Dieses Mal ist das “Surfer”. Euer Monster erlernt sie, wenn ihr Flegmon oder Galar-Flegmon zu Lahmus, Galar-Lahmus, Laschoking oder Galar-Laschoking entwickelt.

Das ist während des Events und bis zu 5 Stunden danach möglich.

Boni zum Event – mit leichterer Entwicklung für Galar-Lahmus

Diese Boni sind im Event: Ein spezieller Bonus des Events ist die veränderte Entwicklung von Galar-Flegmon zu Galar-Lahmus. Dafür muss man normalerweise 30 Gift-Pokémon fangen, während Galar-Flegmon als Kumpel mitläuft.

Die Galar-Versionen von Flegmon, Lahmus und Laschoking

Aber am Samstag, dem 18. März 2023 wird das von 14:00 bis 22:00 Uhr geändert. In diesem Zeitraum müsst ihr alternativ Psycho-Pokémon fangen. Damit kommt also Flegmon selbst als Fang infrage, um die Entwicklung voranzubringen.

Weitere Boni während des Events:

Dreifache Fang-EP

Doppelte Fang-Bonbons

Doppelte Chance auf ein XL-Bonbon beim Fangen für Trainer ab Level 31

Lockmodul & Rauch hält 3 Stunden

Schnappschuss-Überraschungen

Ein zusätzlicher Spezialtausch

50 % weniger Sternenstaub-Kosten beim Tausch

Zudem gibt es wieder Bonus-Raids nach dem Event. Von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr können Flegmon und Galar-Felgmon in Stufe-4-Raids auftauchen. Bei einem Sieg bringt das weitere Spawns der beiden Monster im Umfeld der Arena für 30 Minuten. Diese Raids können aber nur vor Ort bestritten werden.

Darüber hinaus wird es eine befristete Forschung geben, die euch bis zu vier King-Steine für die Entwicklung bringt. Im Shop findet ihr darüber hinaus wie gewohnt eine Community-Day-Forschung für einen Euro.

Was sonst im neuen Monat ansteht, erfahrt ihr hier: Alle Events im März 2023 bei Pokémon GO.