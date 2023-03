Pokémon GO bringt „Let’s GO“-Event mit Shiny-Meltan und einer Rocket-Übernahme

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Wie gefallen euch die Inhalte des “Let’s GO”-Events? Auf welches der Monster freut ihr euch am meisten? Und wie findet ihr die neuen Crypto-Pokémon? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Was ist die Rocket-Übernahme? Während des “Let’s GO”-Events wird auch Team GO Rocket wieder sein Unwesen treiben und das Spiel ordentlich aufmischen. Dabei setzen die Mitglieder auf neue Teams und Giovanni hat sich ein neues legendäres Crypto-Pokémon gesichert: Crypto-Regice.

Zum “Let’s GO”-Event erwartet euch außerdem der eine oder andere Bonus. Dabei wird der Fokus ebenfalls auf Meltan, Ditto und den regionalen Pokémon liegen, aber auch Team GO Rocket wird eine entscheidende Rolle spielen. Freut euch also auf folgende Besonderheiten:

Ditto: Ein weiteres Pokémon, denen ihr zum “Let’s GO”-Event häufiger begegnen könnt, ist Ditto. Das Monster aus der ersten Spiele-Generation verwandelt sich gern in andere Monster und hofft, sich auf diesem Weg zu tarnen. Während des Events wechselt es seine Tarnung und wird nun wieder hinter anderen Pokémon zu finden sein. Achtet also beim Fangen auf folgende Monster:

Es ist also eine gute Gelegenheit, euch diese zu sichern. Mit etwas Glück könnt ihr ihnen auch in ihren Shiny-Formen begegnen.

Um welches Event geht es? Pokémon GO veranstaltet in den letzten März-Tagen ein Event unter dem Namen “Let’s GO”, bei dem ihr Professor Willow einmal mehr bei seinen Forschungen unter die Arme greifen sollt.

I n Pokémon GO startet in wenigen Tagen das „Let’s GO”-Event, das euch seit langem wieder Begegnungen mit Shiny-Meltan ermöglicht. Auch Team-Rocket wird wieder sein Unwesen treiben. Welche Spawns und Boni euch außerdem erwarten, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

