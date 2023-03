Pokémon GO: Trainer staunen über „geheime Belohnungen“, die man jede Woche holen kann

In Pokémon GO spielen nicht nur die kleinen Taschenmonster eine große Rolle, sondern auch die zahlreichen Items, die man sammeln kann. Nun zeigt ein Trainer, wie man sich jede Woche eine “geheime Belohnung” sichert. Wir von MeinMMO erklären euch, welche Belohnung ist und wie ihr sie bekommt.

Um welche Belohnung geht es? Bei Pokémon GO handelt es sich um ein Spiel, bei dem das Erkunden im Mittelpunkt steht. Aus diesem Grund werden die Trainer im Rahmen des sogenannten Abenteuer-Syncs belohnt, wenn sie wöchentlich eine bestimmte Strecke zurückgelegt haben.

So können sich Trainer über jede Menge Bälle und Sternenstaub freuen, aber über das System auch besondere Eier erhalten. Nun erklärt ein reddit-User aber, dass das noch nicht alles war, was hinter dem Abenteuer-Sync steckt. So kann man mit einem Trick nämlich auch noch eine geheime Belohnung absahnen. Wir zeigen euch, wie das geht und was euch erwartet.

Trainer holt sich “geheime Belohnung” aus Abenteuer-Sync

Um welchen Trick geht es? Eigentlich wollte der reddit-User LunarScholar in seinem Beitrag anhand eines Screenshots zeigen, dass die Arenen in seiner Gegend weiß gefärbt wurden und er das unheimlich findet. Doch ein Detail in seinem Bild stieß eine völlig andere Diskussion in der Community an. Viele wunderten sich nämlich, dass er kein Ei in seiner Brutmaschine hat (via reddit.com).

Auch der reddit-User Lavender_sky77 klinkt sich in die Diskussion ein und bringt hierzu in den Kommentaren eine mögliche Erklärung. Er selbst lässt seine Brutmaschinen nämlich von Sonntag zu Montag ebenfalls unbesetzt. Der Grund dafür ist demnach die “geheime Belohnung” in Form von Sonderbonbons, die er sich montags aus dem Abenteuer-Sync sichern möchte. So erklärt er:

Ich brüte am Sonntag/Montag keine Eier aus, damit ich meine Ei-Plätze voll habe und Sonderbonbons als Abenteuer-Sync-Belohnung bekomme. Lavender_sky77 via reddit.com

Auch andere Trainer bestätigen in den Kommentaren und anderen reddit-Beiträgen, dass sie auf diesem Weg Sonderbonbons sammeln.

Viele Trainer wissen nichts von “Geheimer Belohnung”

Trainer sind überrascht: Viele Spieler staunen, dass es eine solche “geheime Belohnung” beim Abenteuer-Sync überhaupt gibt. Sie haben sich bislang meist nur die Eier gesichert und wussten nichts von den Sonderbonbons, freuen sich aber, dass Lavender_sky77 diese Info mit ihnen teilt. So schreibt der User jasonandhiswords auf reddit.com: “Heiliger Scheiß, das ist ja riesig. Nach 7 Jahren lerne ich immer noch etwas dazu.”

Und auch ricegator stimmt dem zu (via reddit.com): “Das stimmt. Ich wusste, dass ich manchmal Sonderbonbons erhalte, aber ich dachte, es sei zufällig und kein Entweder-Oder, wenn ich Eier bekomme. Nützliche Informationen!”

Lohnt sich das überhaupt? Die Sonderbonbons sind bei den Spielern sehr beliebt, da man sie in sämtliche andere Bonbons umwandeln kann. Fehlen einem also noch Bonbons um ein starkes Monster zu entwickeln oder hochzuleveln, dienen diese als Allrounder und können entsprechend investiert werden. Daher kann es sinnvoll sein, sich hiervon einen Vorrat anzulegen.

Hinzu kommt, dass man einen Teil der Monster, die sich in den Eiern des Abenteuer-Snyc verstecken, auch in anderen Eiern oder anderweitig im Spiel finden kann. Diese lohnen sich also besonders dann, wenn man es auf ein bestimmtes Pokémon oder Shiny abgesehen hat.

Welche Monster sich aktuell in den Eiern vom Abenteuer-Sync befinden, zeigen wir euch im nachfolgenden Artikel:

Pokémon GO: Diese 12 Monster stecken in den Eiern von Abenteuer Sync

So kann man sich die Sonderbonbons sichern

Warum gibt es Sonderbonbons im Abenteuer-Sync? Normalerweise sind in den Belohnungen des Abenteuer-Syncs verschiedene Eier als Belohnung vorgesehen, sofern man in einer Woche mehr als 25 Kilometer gelaufen ist. Um genügend Platz für diese Eier in der Eier-Aufbewahrung zu haben, hatte Niantic vor einiger Zeit sogar 3 weitere Slots eingeführt, die nur für die Eier aus dem Abenteuer-Sync sowie für 12-km-Eier von Team-GO-Rocket gedacht waren.

Doch sind diese und alle anderen Eier-Slots belegt, wenn die Belohnung ausgeschüttet wird, kann man keine neuen Eier erhalten. Damit diese Spieler dennoch für ihre zurückgelegte Strecke entlohnt werden, gibt es eine alternative Belohnung in Form von Items.

Hier zeigen wir euch, für welche Monster ihr eure Sonderbonbons ausgeben solltet.

Gibt es weitere Belohnungen? Ja, neben den genannten Sonderbonbons könnt ihr alternativ auch mit silbernen Sananabeeren entlohnt werden.

Wie kann man sich die geheime Belohnung sichern? Damit man die Belohnung bekommt, muss man während der Ausschüttung alle Eier-Plätze belegt haben. Das nutzen Spieler, wie Lavender_sky77, entsprechend für sich und sorgen bereits rechtzeitig zuvor, dass sie 12 Eier in ihrer Aufbewahrung haben.

Damit nicht doch noch ein Ei vor der Ausschüttung aus dem Abenteuer-Sync schlüpft, nehmen sie in den letzten Stunden erst gar keine Eier in die Brutmaschinen.

Wie viele Bonbons & Beeren bekommt man? Die Belohnung aus dem Abenteuer-Sync ist davon abhängig, wie viele Kilometer man innerhalb einer Woche zurückgelegt hat. So erhaltet ihr anstelle von einem 5-km-Ei entweder 3 Sonderbonbons oder 3 silberne Sananbeeren. Bei erspielten 10-km-Eiern könnt ihr euch alternativ 5 Sonderbonbons oder 5 silberne Sananbeeren.

Habt ihr also beispielsweise eine Strecke von 50 Kilometern zurückgelegt, würdet ihr normalerweise ein 5- und ein 10-km-Ei bekommen. Sind eure Slots alle besetzt, könnt ihr euch auf diesem Weg bis zu 8 Sonderbonbons sichern.

Wann kann man die Belohnungen abrufen? Die Belohnungen vom Abenteuer-Sync werden immer montags um 09:00 Uhr Ortszeit ausgeschüttet. Ihr erhaltet sie, sobald ihr euch danach das nächste Mal im Spiel einloggt.

Wie gefällt euch der Trick, um Sonderbonbons zu bekommen? Sorgt ihr auch dafür, dass eure Eier-Plätze montags immer vollständig belegt sind? Oder habt ihr es eher auf die Eier aus dem Abenteuer-Sync abgesehen? Lasst es uns hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

