Pokémon GO startet Ersatz-Event für kaputten Raid-Tag – Neuer Termin ist auch kaputt

Am Wochenende liefen in Pokémon GO die Top-Raids mit Regidrago. Doch Trainer berichteten von Problemen – und sogar ein Ersatz-Termin für die Spieler mit den größten Schwierigkeiten lief offenbar nicht reibungslos ab.

Was war das für ein Event? Die Top-Raids tauchten bislang nur selten in Pokémon GO auf und stellen Raids dar, die besonders schwierig zu meistern sein sollen. Zum einen sollen dort starke Bosse warten, zum anderen sind sie nur vor Ort lösbar.

Man kann also weder auf Unterstützung durch Fern-Raids hoffen, noch selbst aus der Ferne irgendwo einsteigen.

Am vergangenen Samstag, den 11. März 2023, stand nun das aktuelle Top-Raid-Event an. Um 11:00 Uhr, 14:00 Uhr und 17:00 Uhr sollten Trainer das neue Pokémon Regidrago herausfordern können.

Doch neben den vorgesehenen Herausforderungen hatten einige Trainer auch mit anderen Hürden zu kämpfen.

Spieler in Neuseeland kriegen Ersatz-Event, aber berichten erneut von Fehlern

Was war in Neuseeland los? Die ersten Berichte über Fehler zum Raid-Event kamen aus Neuseeland. Diese Zeitzone startet in der Regel als erstes in neue Pokémon-GO-Events, und Trainer teilen so oft frühzeitig Inhalte, aber eben auch Probleme mit, bevor sie hierzulande starten.

So berichteten User zum Start ihrer ersten Regidrago-Raids, dass sie keinen Raids beitreten konnten (via reddit). Ein Fix folgte, doch für einige Spieler war das erste Zeitfenster um 11:00 Uhr aufgrund der Probleme verloren.

Via Twitter meldete sich der Niantic Support dann dazu. Man habe das Problem gelöst und würde als Ersatz für die Spieler in Neuseeland einen weiteren Event-Tag am Folgetag, den 12. März 2023, durchführen.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Doch erneut berichteten Trainer von Problemen (via reddit) beim Beitritt zu den Raids. Auch auf Twitter meldeten sich kritische Stimmen, dass wieder Probleme bestehen würden.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Weitere Probleme: Im Subreddit zu Pokémon GO „TheSilphRoad“ berichteten Trainer am Wochenende von weiteren Schwierigkeiten bei den Top-Raids.

Bei Spielern in den USA kam es offenbar zu Login-Problemen, die es unmöglich machten, sich pünktlich zum Top-Raid um 11:00 Uhr im Spiel anzumelden (via reddit). Das ärgerte einige Spieler besonders, da man es sogar geschafft hatte, genug Leute zum raiden zu versammeln, dann aber nicht loslegen zu können und sie im schlimmsten Fall zu verpassen.

Dazu kamen zusätzliche Meldungen:

Zum Anfang des Events war der Fangkreis von Regidrago offenbar fehlerhaft (via reddit).

Manche Trainer erklären, nach einem erfolgreichen Regidrago-Raid keine besondere Forschung erhalten zu haben, die Bonbons für die übrigen Regi-Monster bringen sollte. Die war ebenfalls angekündigt (via reddit).

Andere Trainer berichten, dass bei ihnen in der Stadt oder in der Nähe schlicht keine Top-Raids auftauchten (via reddit). Dabei muss es sich aber nicht um einen Fehler handeln, da die Top-Raids nicht auf allen, sondern nur ausgewählten Arenen stattfinden. Dennoch ist das gerade für Spieler ärgerlich, bei denen die nächsten Arenen weiter weg sind.

Abzuwarten bleibt, ob das Team hinter Pokémon GO nochmal auf diese Probleme eingehen wird. Spannend wird es auf jeden Fall zu beobachten, wie sich die Situation im kommenden Monat darstellen wird. Denn da steht der nächste Top-Raid-Tag an.

Im Rahmen der neuen Season “Rising Heroes” kündigte Pokémon GO nämlich einen weiteren Top-Raid-Boss neben Regidrago an: Regieleki. Der dürfte wohl beim nächsten Termin am 09. April 2023 auf den Top-Raids sitzen.

Wie lief das Event bei euch ab? Seid ihr bei den Top-Raids auf Probleme getroffen? Wie steht ihr generell zu dieser Art von Raids? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Das nächste Event steht in Pokémon GO schon am kommenden Wochenende an. Dort erwartet euch der Community Day im März mit Flegmon und Galar-Flegmon.