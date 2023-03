Pokémon GO: „Neue“ Kostüme für Evoli und Pikachu zum Oster-Event verwirren Trainer

In Pokémon GO wurden neue kostümierte Monster für den Frühling und die bevorstehende Osterzeit entdeckt, doch die sorgen bei den Trainern gerade für ordentlich Verwirrung. Was es damit auf sich hat und welches Pokémon sich die Spieler stattdessen wünschen, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welche Pokémon geht es? Neben den normalen Formen von Pokémon, können Trainer in Pokémon GO auch ab und zu auf sogenannte kostümierte Monster treffen. Dabei handelt es sich um Pokémon, die anlässlich eines Events ein besonderes Outfit, wie einen Hut oder einen Schal, tragen. Besonders Pikachu verkleidet sich gern, weshalb es inzwischen zahlreiche verschiedene Formen der kleinen Elektro-Maus gibt.

Da es die kostümierten Monster in der Regel immer nur kurzzeitig im Spiel gibt und sie teilweise auch nicht erneut zu bekommen sind, sind sie vor allem für Sammler interessant. Das macht sie nämlich entsprechend selten, besonders dann, wenn es sie auch als Shiny zu fangen gibt.

Nun haben die PokeMiners, eine Gruppe von Dataminern, neue kostümierte Pokémon entdeckt, die ihrem Aussehen zu urteilen wohl für den Frühling und das bevorstehende Osterfest gedacht sind. Doch die Optik verwirrt die Trainer. Wir zeigen euch warum.

Hier seht ihr, welche irren Pikachu-Sammlungen einige Trainer haben.

Das sind die neuen Kostüme für Evoli und Pikachu

Wie der reddit-User PoGoNL in seinem aktuellen Beitrag mitteilt, sind die PokeMiners bei ihrer letzten Suche im Quellcode auf einen Datensatz mit neuen kostümierten Pokémon gestoßen. In einer veröffentlichten Grafik der Dataminer sind dabei Evoli und Pikachu samt ihrer Entwicklungsstufen mit einem Blumenkränzchen zu sehen.

Damit möchte Niantic offenbar den Frühling einläuten, weshalb die Blumenkronen perfekt zum Oster-Event im April passen würden. Bereits in den vergangenen Jahren haben die Entwickler anlässlich dieser Events ähnliche Kostüme gewählt. So war beispielsweise im vergangenen Jahr Togetic mit einem solchen Kranz im Spiel zu finden.

Was verwirrt die Trainer an den Kostümen? Wer bereits etwas länger in Pokémon GO unterwegs ist, wird bei dem Blick auf die vermeintlich neuen Kostüme aber zunächst stutzig geworden sein. Denn irgendwie kommt einem das neue Aussehen doch auch irgendwie bekannt vor.

So fragen sich aktuell viele Trainer, wie auch der Twitter-User Buschin135 (via twitter.com): “Hatten wir diese Kostüme nicht schon?”. Und ja, auch Pikachu und Evoli waren in der Vergangenheit bereits mehrfach mit einem ähnlichen Blumenkranz im Spiel zu bekommen. So spawnten beide ebenfalls zuletzt zum Frühlings-Event 2022, rund um Ostern, und konnten sogar entsprechend weiterentwickelt werden.

Was ist jetzt anders? Schaut man sich die neuen Grafiken genauer an und vergleicht diese mit den alten Blumenkronen, kann man jedoch den einen oder anderen winzigen Unterschied feststellen. So sind die Blüten der neuen Kostüme deutlich rötlicher, als die aus den Vorjahren.

Pikachu und Evoli mit Blumenkranz zum Frühjahrs-Event 2022

Außerdem wurde in diesem Jahr auf die grünen Blätter im Kranz verzichtet, es sind also nur noch Blüten zu sehen. Darüber hinaus hat sich auch die Anordnung der Blüten leicht verändert. Die Unterschiede sind also verschwindend gering.

Das findet auch die reddit-Userin AnnieJack, die beide Varianten kaum auseinander halten kann (via reddit.com): “Ich öffnete die App und rief die vorhandenen Evoli mit Krone auf. Ich wechselte zwischen den Apps hin und her und konnte es immer noch nicht erkennen. […] Es ist wie der Unterschied zwischen Gengar und Shiny-Gengar, nur dass [Shiny-] Gengar wenigstens das kleine schillernde Symbol hat. Ich werde nie in der Lage sein, diese Evoli und Pikachu zu unterscheiden.”

Trainer sind enttäuscht – Wünschen sich andere Kostüme

In den Kommentaren auf Twitter und reddit können die vermeintlich neuen Kostüme aber so überhaupt nicht punkten. Das liegt vor allem daran, dass sie sich kaum von den vorherigen Evoli und Pikachu mit Blumenkranz unterscheiden. Hinzu kommt, dass die Ornamente verhältnismäßig klein sind, weshalb sie in der Übersicht schlecht zu erkennen sind. So kann man folgende Kommentare lesen (via reddit.com):

Imshinypokemon: “Ich hasse sie so sehr. Die Tatsache, dass sie sich von denen unterscheiden, die wir vorher hatten, aber nicht so sehr, dass man sie sofort als neu erkennt… Das ist eine schlechte Entscheidung.”

krispyboiz: “Ich sammle Glückskostüme, und die Kostüme der Evoli-Reihe sind der Fluch meiner Existenz. Was ist das überhaupt? Eine leichte Abwandlung von Blumenkränzen? Mein Gott, ist das lahm.”

iamnota_SHADOW: “Es tut mir leid, aber diese kleinen Ornament-“Kostüme” sind so wenig aufwendig. Ich wünschte, es gäbe mehr Kostüme wie Glaziola mit einem Mantel vom Dezember.”

Dieses Kostüm wünschen sich die Trainer: Auch zahlreiche andere Trainer hatten gehofft, dass es in diesem Jahr ein völlig neues Kostüm geben würde. Dabei haben sie vor allem bei Pikachu schon eine konkrete Vorstellung, welches das sein könnte: ein Hasen-Kostüm. Andere Trainer würden sich hingegen auch mit einem Pikachu mit Hasenohren oder einer Oster-Mütze zufrieden geben.

Wie ein Pikachu im Oster-Kostüm aussehen könnte, zeigt der Twitter-User TeamSableye anhand eines Plüschtiers vom Pokémon Center. So schreibt er (via twitter.com): “Da sie gerne die Pokemon Center-Plüschtiere als Vorlage für Kostüme verwenden, sollten sie vielleicht das diesjährige Oster-Pikachu nehmen, es ist super süß” und postet dazu ein entsprechendes Bild.

Ob ihr euch zum Oster-Event doch noch über ein anderes cooles kostümiertes Monster freuen könnt, bleibt vorerst abzuwarten. Da es sich bei den Funden nicht um offizielle Daten handelt, haben die Entwickler außerdem auch die Möglichkeit diese nochmal zu ändern oder sich sogar gegen einen Release zu entscheiden. Sobald es offizielle Informationen dazu gibt, erfahrt ihr es aber auf jeden Fall bei uns auf MeinMMO.

Wie gefallen euch die neuen Funde? Hattet ihr euch auch ein anderes Kostüm gewünscht? Oder findet ihr es total okay, dass Niantic einfach nur kleine Änderungen bei den Blumenkränzen vornimmt? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern zu diesem Thema aus.

