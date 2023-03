Pokémon GO: So könnt ihr euch an einem Tag genug goldene Münzen für Monetigo sichern

In Pokémon GO könnt ihr seit kurzem auf Gierspenst treffen. Doch um es zu entwickeln braucht ihr jede Menge goldene Münzen. Ein YouTuber hat nun erklärt, wie er genug davon an nur einem Tag gesammelt hat. Wir von MeinMMO zeigen euch, wie ihr das auch schaffen könnt.

Um welches Pokémon geht es? In Pokémon GO feierte am 27. Februar 2023 das Geist-Pokémon Gierspenst sein Debüt, zumindest für alle, die auch Pokémon Karmesin oder Purpur auf der Nintendo Switch zocken. Denn die beiden Spiele der Hauptreihe können nun mit dem Mobile-Game verbunden werden und bescheren euch, ähnlich wie bei der Wunderbox, Begegnungen mit Gierspenst.

Bereits im November letzten Jahres tauchte Gierspenst kurzzeitig in seiner Wanderform in Pokémon GO auf und gab einen ersten Einblick in die Paldea-Region. Dabei verfolgte es die Trainer und ließ diese an goldenen PokéStops mysteriöse goldene Münzen sammeln. Nun finden die auch endlich Verwendung.

Man benötigt sie nämlich, um Gierspenst in das Stahl- und Geist-Pokémon Monetigo weiterzuentwickeln. Dafür muss man fleißig sammeln, denn es werden für eine Entwicklung ganze 999 goldene Münzen gebraucht.

Ein YouTuber hat sich diese an nur einem Tag gesichert. Mit welchem Trick er das gemacht hat und wie ihr das auch schaffen könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

YouTuber sichert sich über 1.000 goldene Münzen an einem Tag

Um welchen YouTuber geht es? Der Pokémon GO-YouTuber Nicholas “Trainer Tips” Oyzon berichtet auf seinem Kanal regelmäßig über Neuigkeiten im Spiel und gibt anderen Spielern Tipps, wie sie in Pokémon GO besser voran kommen. Auch er hat sich nach dem Pokémon-Release mit der Nintendo Switch verbunden, um sich Gierspenst sichern zu können.

In seinem Video vom 06.03.2023 zeigt er nun, wie er es geschafft hat, innerhalb nur eines Tages genügend goldene Münzen zu sammeln, um sich Monetigo zu holen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

So hat Trainer Tips die vielen goldene Münzen gesammelt

Diese Vorbereitungen hat er getroffen: Wie Trainer Tips in seinem Video erklärt, hat er zunächst 5 Tage in Folge eine Postkarte aus Pokémon GO an die Nintendo Switch geschickt, um sich so ein goldenes Lockmodul zu sichern.

Dieses hält nach seiner Aktivierung aktuell 30 Minuten und beschenkt euch beim Drehen des PokéStops mit goldenen Münzen und mehr Items. So könnt ihr bei jedem Drehen zwischen 5 und 25 Gierspenst-Münzen, wie die goldenen Münzen im Spiel heißen, erhalten. Habt ihr einen Stop gedreht, dann benötigt er 5 Minuten Abklingzeit, damit ihr die Fotoscheibe erneut betätigen könnt.

Wie ihr euch selbst mit der Switch verbindet und Gierspenst fangen könnt, haben wir euch im nachfolgenden Artikel zusammengefasst:

Pokémon GO: Gierspenst fangen – Alles zu goldenen PokéStops, Switch, Postkarten, Münzen

Unterstützung aus der Community: Um möglichst viele Münzen zu sammeln, hat Trainer Tips andere Spieler, die ebenfalls goldene Lockmodule besitzen, am Tag zuvor über seinen Twitter-Account dazu aufgerufen, sich zu treffen. So konnten sie an einem Ort mit möglichst vielen PokéStops gemeinsam die Module zünden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Diesem Aufruf kamen zahlreiche Trainer nach, denn wie man im Video von Trainer Tips sehen kann, sind in seiner Umgebung nahezu an allen PokéStops goldene Lockmodule gesetzt. Sein Plan ging also auf. Er und alle anderen Trainer konnten die Zeit nutzen, um möglichst oft an den Fotoscheiben zu drehen.

Wie viele Münzen konnte sich Trainer Tips holen? Der YouTuber konnte sich nach eigener Aussage durch die Aktion an diesem Tag etwa 1.200 goldene Münzen sichern – mehr als genug, um sich so ein starkes Gierspenst zu Monetigo weiterzuentwickeln.

Und das sollte offensichtlich auch nicht die letzte “goldene Lockmodul-Party” gewesen sein, wie man seinem Twitter-Account entnehmen kann. Dort wirbt er nämlich bereits für das nächste Treffen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Community ist begeistert – Will eigene Partys starten

In den Kommentaren auf YouTube und Twitter feiern die Trainer die Idee mit der “goldene Lockmodul-Party”, wie diese Art von Veranstaltung von Trainer Tips selbst genannt wird. Einige wollen es dem YouTuber in ihren lokalen Communitys gleich tun und ähnliche Treffen organisieren (via youtube.com):

Donna Hunt: “Dies ist eine der großartigsten Sachen, die jemals für die Community getan wurden.”

exfluffbucket: “Ich habe den Leuten in der Stadt gesagt, dass sie das unbedingt ausprobieren sollen. Ich hoffe, dass die Leute auch tatsächlich herkommen und es machen.”

Squid Da Beast: “Das ist eine geniale Idee. Wenn New York das jemals macht, ginge es so schnell, ein Monetigo zu bekommen.”

Jake Berry: “Ich vermute, dass es am Wochenende in Runde 2 geht? Da Regidrago diesen Samstag als Top-Raid-Boss bestätigt wurde, ist es wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, es zu tun.”

Matthew Vargas: “Wir sollten das alle am nächsten Community Day machen. Wenn es sich über die gesamte Dauer erstreckt (wie es normalerweise der Fall ist), werden eine Menge Leute endlich in der Lage sein, ihre Entwicklung zu bekommen.”

Darum könnte sich ein C-Day anbieten: Aus der Sicht einiger Spieler bietet sich vor allem der bevorstehende Community Day mit Flegmon an. Das liegt zum einen daran, dass sich an einem solchen Tag sowieso mehr Trainer an Plätzen mit vielen Stops blicken lassen, zum anderen gibt es zu den monatlichen C-Days meistens eine verlängerte Wirksamkeit bei Lockmodulen.

Die Trainer hoffen daher, dass dann auch das goldene Lockmodul 3 Stunden hält. Dann würde man noch mehr Münzen sammeln können. Ob dies tatsächlich der Fall sein wird oder ob Niantic wie beim täglichen Abenteuerrauch auch bei diesem Modul eine Ausnahme macht, bleibt jedoch vorerst abzuwarten.

Wie gefällt euch die Idee, sich als Community zu einer solchen “goldenen Lockmodul-Party” zu treffen? Ist das in eurer Region auch umsetzbar? Und habt ihr vielleicht sogar schon an sowas teilgenommen? Oder interessiert euch Gierspenst eher weniger? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

Im Ingame-Shop von Pokémon GO könnt ihr im Moment eine richtig gute Box finden. Trainer sprechen bei der Super-Raid-Box sogar vom besten Deal seit 2018.