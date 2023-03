Pokémon GO: Sammler-Herausforderung zum Farbfestival lösen – Diese 12 Monster braucht ihr

In Pokémon GO läuft gerade das Farbfestival, bei dem ihr eine Sammler-Herausforderung lösen sollt. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche 12 Monster ihr dafür benötigt und was ihr beim Erledigen der Forschung beachten müsst.

Um welche Aufgabe geht es? In Pokémon GO findet im Moment das Farbfestival statt, bei dem ihr auf die verschiedensten Monster treffen könnt. Dazu wurde ich in der “Heute”-Ansicht eine besondere Sammler-Herausforderung freigeschaltet.

Bei dieser müsst ihr während des Events von jedem angezeigten Exemplar mindestens eins sammeln. Wo ihr die einzelnen Monster finden könnt und was es außerdem zu beachten gibt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Welche Pokémon werden gesucht?

Diese Monster müsst ihr sammeln: Um die Herausforderung zu lösen, müsst ihr die nachfolgenden Monster während des Event-Zeitraums sammeln:

Smogon

Skunkapuh

Woingenau

Natu

Pottrott

Paras

Krabby

Knirfish

Burmy (Pflanzenumhang)

Burmy (Sandumhang)

Burmy (Lumpenumhang)

Moterpel

Alle gesuchten Monster der Sammler-Herausforderung

Welche Belohnung gibt es? Habt ihr die Sammler-Herausforderung vor dem Ablauf der Zeit gelöst, dann erhaltet ihr 20.000 EP (Erfahrungspunkte) und ein Lockmodul sowie eine Medaille für die gelöste Herausforderung. Vergesst aber nicht die Belohnungen vor dem Ablauf des Events einzulösen, ansonsten verfallen euch diese.

Wie lange habt ihr Zeit? Die Sammler-Herausforderung läuft bis zum Ende des Farbfestivals, also bis zum 14. März 2023 um 20:00 Uhr Ortszeit.

So findet ihr die gesuchten Pokémon

Wie bekommt man die Pokémon? Mit Ausnahme von Moterpel, lassen sich die anderen gesuchten Monster während des Events in der Wildnis finden. Durch das Setzen von Rauch könnt ihr hierbei weitere Exemplare anziehen, was euch beim Lösen der Herausforderung helfen kann.

Das neue Pokémon Knirfish verteidigt außerdem in dieser Zeit die Level-1-Raids. Die drei verschiedenen Formen von Burmy verstecken sich darüber hinaus in den Event-Feldforschungen unter der Aufgabe “Fange 8 verschiedene Arten von Pokémon”.

Wie bekommt man Moterpel?

Eine Besonderheit bei dieser Sammler-Herausforderung ist das Pokémon Moterpel. Dieses könnt ihr im Gegensatz zu den anderen Monstern nämlich nicht einfach fangen. Um die Aufgabe abzuschließen, müsst ihr euch dieses Pokémon entwickeln. Das erkennt ihr in der Forschung auch anhand des Entwicklungssymbols, was sich neben der Grafik des Monsters befindet.

Da es sich bei Moterpel um die Weiterentwicklung von Burmy handelt, müsst ihr eines davon weiterentwickeln. Das sollte kein Problem sein, denn zum Lösen der Sammler-Herausforderung müsst ihr dieses sowieso fangen. Dennoch müsst ihr beim Entwicklern etwas beachten.

Das müsst ihr beim Entwickeln von Burmy beachten: Um ein Moterpel zu erhalten, dürft ihr ausschließlich ein männliches Burmy entwickeln. Nur aus diesen entsteht das besagte Pokémon. Dabei ist es egal, welchen Umhang das Burmy trägt.

Entwickelt ihr hingegen ein weibliches Exemplar, erhaltet ihr ein Burmadame, dieses ist jedoch in der Sammler-Herausforderung nicht gesucht und löst somit die Forschung nicht. Achtet also vor dem Entwickeln genau auf das Geschlecht eures Burmy.

Wie weit seid ihr mit der Sammler-Herausforderung zum Farbfestival? Habt ihr schon alle Pokémon fangen und entwickeln können? Und welche Aufgabe wünscht ihr euch beim nächsten Event? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

