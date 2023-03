Pokémon GO: Spieler sprechen vom besten Deal seit 2018 – Lohnt sich die Super-Raid-Box?

In Pokémon GO gibt es gerade eine Box im Shop, die eine Menge Raid-Pässe bietet. Für wen lohnt die sich?

Was ist das für eine Box? Aktuell findet sich in Pokémon GO eine neue „Super-Raid-Box“. Diese Variante der Box kostet 999 Münzen und bringt:

15 Premium-Kampf-Pässe

1 Lockmodul

3 Silberne Sananabeeren

Rechnet man das mit den „normalen“ Shop-Preisen gegen, sieht das so aus:

1 Premium-Kampf-Pass kostet normalerweise 100 Münzen. Da käme man also auf 1500 Münzen.

1 Lockmodul kostet ebenfalls 100 Münzen.

Silberne Sananabeeren bekommt man im Shop normalerweise nicht, sondern eigentlich als Belohnung.

Man spart also 600 Münzen – und im Pokémon-GO-Subreddit TheSilphRoad ordnete ein User das Angebot einmal in den Gesamtverlauf der letzten Jahre ein.

Für wen lohnt sich das Angebot?

User Montressian verwies im Pokémon-GO-Subreddit darauf, dass die Box wohl das beste Angebot seit 2018 sei, wenn man auf Raid-Pässe und deren Münzpreis schaut. So würde jeder Raid-Pass der Super-Raid-Box im Schnitt 67 Münzen kosten.

Wichtig: Der User betrachtet dabei ausschließlich Boxen, die kein Kauf-Limit haben, also mehrfach gekauft werden können. In der Kategorie hätten bisher nur zwei weitere Boxen bessere Preise erzielt, und beide gab es im April 2018 (via reddit).

So sieht die Box im Shop aus

Darüber hinaus bekommt man neben den Pässen auch noch das Lockmodul und die drei silbernen Sananabeeren als Dreingabe.

Für wen lohnt sich das Angebot? Grundsätzlich bekommt man jeden Tag einen Premium-Kampf-Pass im Spiel durch das Drehen von Arenen oder PokéStops. Man ist also nicht zwingend darauf angewiesen, Pässe aus dem Shop zu kaufen.

Allerdings dürfte das Angebot für Spieler, die grundsätzlich mehrere Male pro Tag oder Woche raiden, interessant sein. Zu Bedenken ist in der Hinsicht auch, dass im März und April zwei Termine mit Top-Raids mit Regieleki und Regidrago anstehen, die nur mit Raid-Pässen vor Ort abgeschlossen werden können.

Mit 999 Münzen ist die Box zwar auch nicht gerade billig, aber sie ist zumindest erreichbar: 1.000 Münzen kann man innerhalb von 20 Tagen bekommen, an denen man jeden Tag 50 Münzen für das Verteidigen von Arenen bekommt, ohne weiteres Geld auszugeben.

Das sagen Trainer: Auch wenn das Angebot an sich positiv aufgenommen wird, haben Trainer einige Kritik, was das Thema Raid-Pässe angeht. Sie merken an, dass es mittlerweile ein beliebteres Raid-Item gebe – nämlich den Fern-Raid-Pass.

Hier vermissen Trainer immer noch den wöchentlichen Fern-Raid-Pass, den es früher einmal gab (via reddit), oder merken hinsichtlich der Box an: „Leider haben sich die Dinge seit dem letzten Mal, als wir ein solches Angebot bekamen, verändert, und die große Mehrheit bevorzugt das Remote-Raiding bei weitem“, merkt ein User an (via reddit): „Ich bin froh, es für mich zu bekommen, aber es ist nicht so eine große Sache wie früher.“

Zudem hätten frühere Boxen zwar möglicherweise einen besseren Münze-pro-Raid-Pass-Preis gebracht, hätten aber merklich mehr Premium-Items wie Glücks-Eier oder Lockmodule mitgebracht.

Ob sich die Box für einen selbst lohnt, sollte man also nach dem eigenen Spielverhalten entscheiden – und ob es einem die Mühe für die Münzen wert ist.

