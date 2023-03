Trainer in Pokémon GO feiern das Sonntags-Event, aber ein Pokémon lässt sie verzweifeln

Am vergangenen Sonntag drehte sich in Pokémon GO alles um die „Fangkunst“. Und während das Event durchaus Lob bekam, gab es auch einigen Frust.

Was war das für ein Event? Das Fangkunst-Event lief am Sonntag, dem 05. März 2023 von 10:00 bis 20:00 Uhr.

Man hatte also jede Menge Zeit, sich mit den speziellen Event-Spawns auseinanderzusetzen. Dabei handelte es sich in erster Linie um:

Kicklee und Nockchan in der Wildnis

Rabauz in den 7-km-Eiern

Und Kapoera aus der Forschung

Der Clou war, dass man doppelte EP bekam, wenn man Monster mit guten, großartigen oder fabelhaften Curvebällen fing. So konnte man das Event gut nutzen, um das eigene EP-Konto aufzubessern. Zudem sollte es eine erhöhte Shiny-Rate geben.

Nun ist das Event gelaufen – und das Feedback fällt zwiegespalten aus.

Lob und Kritik für das Fangkunst-Event

Schaut man sich in der Pokémon-GO-Community um, fällt auf, dass das Event so manche Trainer begeistern, andere aber auch stark frustrieren konnte.

Das wurde gelobt: Unter anderem gab es Lob für das lange Zeitfenster von 10 Stunden, die man am Sonntag nutzen konnte, um das Event zu spielen. Das stellt etwa User Uunikana heraus (via reddit) – denn gerade die kurzen Zeitfenster, etwa bei Community Days, haben bei vielen Spielern schon für Ärger gesorgt. Zudem wurde die EP-Sammelmöglichkeit gelobt.

Außerdem kam das Prinzip an sich gut an – die Mischung aus Wildnis, Forschung und Eier-Spawns bekam Zuspruch: „Das war ein erfrischendes Event-Format, von dem ich hoffe, dass Niantic es in Zukunft mit mehr Pokémon-Linien durchführt“, meint etwa User „Jerb22“ (via reddit): „Ich verstehe nicht, warum sich die Leute darüber beschweren, außer dass Kapoera schwer zu fangen ist.“

Doch gerade das schien einigen Trainern sehr zu missfallen. Oder, wie ein User im Pokémon-GO-Subreddit “TheSilphRoad” zusammenfasst: „Tolles Event-Format, aber furchtbares Pokémon“ (via reddit).

Das kriegt Kritik: In den Subreddits zu Pokémon GO wird die Auswahl der Event-Pokémon kritisiert. Insbesondere Kapoera, das man in der Forschung bis zu 40 Mal bekommen konnte, frustrierte offenbar eine ganze Reihe an Trainern. Denn das ständig tänzelnde Kampf-Pokémon erwies sich als ziemlich wehrhaft und schwierig zu fangen. So mancher Post im Subreddit zu Pokémon GO befasst sich gerade mit Kapoera und dem Frust über dieses Monster. Einige Trainer bezeichnen es als nutzlos und meinen, es koste einfach zu viele PokéBälle, um es zu kriegen (via reddit).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

„Ich habe es vier Mal nicht geschafft, Latias zu fangen, aber seit heute hasse ich Kapoera wirklich sehr. Steh still, du Trottel“, fasst ein Trainer zusammen (via reddit).

Zudem führen andere Trainer weitere Kritikpunkte an. Manche bezeichneten das Event schlicht als langweilig, andere kritisierten, dass es mit nützlicheren Monstern interessanter wäre. Zudem ärgerten sich einige, dass sie kein Shiny im Event bekommen hatten – obwohl die Shiny-Rate erhöht war.

Wie habt ihr das Event wahrgenommen? Konntet ihr mit dem „Fangkunst“-Sonntag etwas anfangen, würdet ihr euch weitere solche Events wünschen? Oder war es eher nichts für euch? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Nach dem Fangkunst-Event stehen schon die nächsten Ereignisse in Pokémon GO an. Die wichtigsten haben wir hier zusammengefasst: 4 Pflicht-Termine im März 2023, die ihr bei Pokémon GO nicht verpassen dürft