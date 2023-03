Pokémon GO bringt Monster, auf das Trainer seit 3 Jahren warten – Nerft es sofort

Pokémon GO hat das neue Monster „Resladero” veröffentlicht, aber nicht überall. Und noch während es im Spiel landete, wurde es direkt abgeschwächt.

Was ist das für ein Pokémon? Resladero ist eines der Pokémon aus der sechsten Generation, die Pokémon GO bislang noch fehlten. Es ist ein Monster vom Typ Kampf und Flug, dessen Aussehen und Namensgebung an das mexikanische Wrestling, “Lucha Libre”, angelegt sind. Im Englischen heißt der Vogel “Hawlucha”.

Auf Resladero warten Trainer schon lange. Bereits 2020 landete seine typische Attacke “Flying Press” im Spiel, wurde danach aber erstmal dem Wrestler-Pikachu zugeordnet. Schon damals stellten Trainer fest, dass es eines der besten Kampf-Pokémon werden könnte (via reddit) und das Warten begann. Daten zu Resladero fanden Dataminer dann 2021 im Spiel, diese wurden aber nicht genutzt – bis jetzt.

Allerdings landet Resladero nicht bei allen Trainern.

Resladero erscheint erstmal nur in Mexiko – aber kriegt schwächere Moves

Wie kriegt man Resladero? Das neue Pokémon wurde zum Start der neuen Season “Rising Heroes” eingeführt, allerdings als regionales Monster.

Es soll nach aktuellem Stand nur in Mexiko auftauchen, wobei manche Trainer es auch schon in den USA nahe der Grenze zu Mexiko fanden, etwa im Ort “Chula Vista” (via reddit). Das kam auch schon bei anderen regionalen Pokémon vor, dass die Grenzen eher fließend sind. Zudem wurde in Mexiko anlässlich des Releases auch eine neue Forschung freigeschaltet.

Was steckt hinter dem Nerf? Dass Resladero als regionales Pokémon erscheint, sorgte erstmal für Sorgenfalten bei einigen Trainern – denn es wurde als sehr starkes Monster für die PvP-Liga eingeschätzt.

“Das wird die Meta im PvP erschüttern, und es ist regional”, schrieb ein User im Pokémon-GO-Subreddit “TheSilphRoad” zum Release und bekam einigen Zuspruch (via reddit). So wäre es stark gegen gegen beliebte Monster wie Registeel, Galar-Flunschlik, Trombork, Sumpex und viele andere Favoriten (via reddit). Dass so ein Monster regional veröffentlicht wird, ärgerte einige.

Doch Niantic hat quasi umgehend eine Änderung vorgenommen. So wurden bei Resladero die Attacken “Flügelschlag” und “Himmelsfeger” aus dem Move-Pool genommen, stattdessen lernt es nun “Aero-Ass”. Entsprechende Infos teilten dieDataminer von den Pokeminers:

Dadurch wird das Monser direkt weniger gefährlich für das PvP:

„Und plötzlich sticht es deutlich weniger”, kommentiert User Mettbr0etchen (via reddit).

“Also haben sie das Ding erledigt, bevor es geboren war” meint ein anderer (via reddit).

“Das ist cool und so, aber mir wäre es lieber, es wäre nicht regional” (via reddit).

Gleichzeitig ärgern sich aber auch ein paar Spieler, die meinen, dass ein starkes, spezielles Pokémon so deutlich weniger interessant würde. Dadurch falle das Besondere an Resladero quasi direkt weg.

Mit der neuen Season kommen so manche neue Inhalte und auch Events zu Pokémon GO. So wurde zum Start etwa das Pokémon Gierspenst eingeführt, das nur über eine Verbindung mit der Nintendo Switch zu bekommen ist. Auch hier gibt es also eine “spezielle” Art des Releases.

Was haltet ihr von regionalen Pokémon wie Resladero? Motiviert es euch, zu versuchen, sie irgendwie zu bekommen – über Reisen oder Tausch mit anderen Spielern? Oder findet ihr es eher ärgerlich, das Monster nicht auch direkt in der Umgebung zu bekommen?

Erzählt es uns in den Kommentaren!