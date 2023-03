Pokémon GO: Farbfestival startet morgen – Alles zu Shinys, Spawns, Boni im Event

In Pokémon GO steht ab dem 08. März das Farbfestival auf dem Programm. Wir zeigen euch, was im Event passiert.

Wann läuft das „Farbfestival“? Das Farbfestival startet am Mittwoch, den 08. März um 10:00 Uhr Ortszeit. Es läuft dann bis zum Dienstag, den 14. März um 20:00 Uhr.

Ihr habt also nicht ganz eine Woche lang Zeit, um die Boni des Events auszunutzen und die Event-Spawns einzusammeln.

Das Farbfestival ist damit das erste längerfristige Event der gerade gestarteten Jahreszeit “Rising Heroes” in Pokémon GO.

Was euch im Laufe der Season erwartet, deutet auch der Trailer zu “Rising Heroes” an:

Doch was genau steckt im Farbfestival? Das fassen wir hier für euch zusammen.

Farbfestival in Pokémon GO bringt neues Pokémon, Shiny-Farbeagle und mehr

Neues Pokémon im Farbfestival: Während des Farbfestivals könnt ihr “Knirfish” antreffen. Das bunte Fisch-Monster hat die Typen Wasser / Psycho und stammt aus der siebten Generation. Es kann sich nicht entwickeln und auch die Shiny-Version ist vorerst nicht in Pokémon GO verfügbar.

Neues Mega-Pokémon: Ebenfalls neu dabei ist die Mega-Entwicklung von Meditalis. Mega-Meditalis könnt ihr während des Farbfestivals in Mega-Raids herausfordern und euch so Energien für die Mega-Entwicklung sichern. Dort habt ihr außerdem die Chance, auf die Shiny-Variante zu treffen.

Shiny-Farbeagle aktiv: Um Farbeagle zu treffen, müsst ihr Schnappschüsse machen. Farbeagle taucht dann erst auf dem Foto und dann in der Wildnis auf. Die Shiny-Variante von Farbeagle wird zum Farbfestival wieder aktiviert, ihr habt also die Möglichkeit, mit Glück auf die schillernde Version zu treffen. Wichtig: Nach dem Event wird die Shiny-Version wieder deaktiviert. Ihr könnt sie also nur kurzzeitig bekommen.

Weitere Boni zum Event: Es gibt noch ein paar zusätzliche Boni im Event:

PokéStops bringen eine “Farbenfrohe Überraschung”

Lockmodule halten 3 Stunden lang an, wenn ihr sie im Event aktiviert

Sammler-Herausforderung bringt 20.000 EP und ein Lockmodul

Freundschaftslevel steigen doppelt so schnell an.

Event-Spawns zum Farbfestival in Pokémon GO – Welche Monster tauchen auf?

Hier findet ihr eine Übersicht der Monster, die ihr unter anderem während des Events antreffen könnt. Mögliche Shinys sind mit einem Sternchen* markiert.

In der Wildnis:

Paras*

Krabby*

Smogon*

Natu*

Woingenau*

Pottrott*

Wingull*

Burmy (Pflanzenumhang, Sandumhang, Lumpenumhang)*

Skunkapuh

Knirfish

Schlurp* (seltener Spawn)

Galar-Zigzachs* (seltener Spawn)

Über Feldforschung:

Alola-Sleima*

Formeo (Sonnenform, Regenform, Schneeform)*

Burmy (Pflanzenumhang, Sandumhang, Lumpenumhang)*

Choreogel Choreogel gibt es im Flamenco-Stil, Cheerleading-Stil, Hula-Stil und Buyo-Stil. Welche ihr trefft, hängt von der Region ab. In Europa ist der “Flamenco-Stil” unterwegs.



In Raids:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Psiau*

Wuffels*

Garstella

Knirfish Stufe 3 Kokowei

Alola-Kokowei*

Frigometri

Shardrago* Stufe 5 Ho-Oh* (Hier sind die Konter gegen Ho-Oh) Mega-Raids Mega-Meditalis (Hier sind die Konter gegen Mega-Meditalis)

Zudem wird es im Shop einige passende Inhalte geben, etwa die “Farbwurf-Pose” für euren Avatar, die ihr dort kaufen könnt.

Gleichzeitig läuft auch noch ein weiteres Event im Farbfestival-Zeitraum, das nicht direkt dazugehört: Am Samstag, den 11. März, kehren die Top-Raids zu Pokémon GO zurück.

Dabei handelt es sich um besonders schwierige Raids, die nur vor Ort herausgefordert werden können. Über den Tag gibt es drei Zeiträume, in denen ihr sie herausfordern könnt.

Der Boss ist dabei das neue legendäre Monster Regidrago. Alle Infos zu Regidrago in den Top-Raids von Pokémon GO erfahrt ihr hier.