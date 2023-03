Pokémon GO: Mega-Meditalis Konter – 20 beste Angreifer im Raid-Guide

Die besten Konter gegen Mega-Meditalis in Pokémon GO im Raid-Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr Mega-Meditalis in Raids besiegen.

Was ist Mega-Meditalis für ein Pokémon? Meditalis ist ein Pokémon aus der dritten Spielgeneration und gehört zu den Typen Kampf und Psycho. Seine Mega-Entwicklung ist jetzt neu in Pokémon GO.

Wann kommt Mega-Meditalis? Den Boss findet ihr ab dem 8. März um 10:00 Uhr in den Raids. Er bleibt bis zum 21. März um 10:00 Uhr verfügbar. Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Mega-Meditalis und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

Mega-Meditalis Raid Strategie – Nutzt diese Konter

Mega-Gengar mit Schlecker und Spukball Mega-Guardevoir mit Charme und Zauberschein Mega-Banette mit Dunkelklaue und Spukball Crypto-Lavados mit Flügelschlag und Himmelsfeger Crypto-Mewtu mit Psychoklinge und Spukball Crypto-Kramshef mit Pikser und Himmelsfeger Mega-Simsala mit Psychoklinge und Spukball Crypto-Ho-Oh mit Kraftreserve und Sturzflug Crypto-Guardevoir mit Charme und Zauberschein Mega-Tauboss mit Windstoß und Sturzflug Skelabra mit Bürde und Spukball Crypto-Zapdos mit Donnerschock und Bohrschnabel Gengar mit Dunkelklaue und Spukball Crypto-Staraptor mit Windstoß und Sturzflug Crypto-Banette mit Dunkelklaue und Spukball Lavados mit Flügelschlag und Himmelsfeger Giratina (Urform) mit Dunkelklaue und Schemenkraft Crypto-Lugia mit Sondersensor und Luftstoß+ Hoopa mit Erstauner und Spukball Lunala mit Luftschnitt und Spukball

Schwächen von Mega-Meditalis: Das Pokémon gehört zu den Typen Kampf und Psycho und hat Schwächen gegen Flug, Geist und Fee. Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieser Typen, um Mega-Meditalis zu besiegen.

Gibt es Shiny-Meditalis? Ja, mit Glück könnt ihr die schillernde Version von Meditalis nach einem Raid fangen. Nutzt ihr dann die Mega-Entwicklung, ist auch diese schillernd.

Wie viele Trainer benötigt man? Wenn ihr die Top-Konter-Pokémon besitzt und schon ein recht hohes Level (40+) in Pokémon GO erreicht habt, könnt ihr Mega-Meditalis zu zweit besiegen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr zur Sicherheit auf mehr Trainer setzen.