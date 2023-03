Pokémon GO: Burmy zu Burmadame und Moterpel entwickeln – Das müsst ihr beachten

Um Burmy in Pokémon GO zu Moterpel und Burmadame zu entwickeln, müsst ihr einiges beachten. Wir von MeinMMO zeigen euch, wie ihr erkennt, welche Weiterentwicklung aus Burmy entsteht und verraten euch, ob es das Monster auch als Shiny gibt.

Um welches Monster geht es? Das Käfer-Pokémon Burmy stammt aus der 4. Spiele-Generation und besitzt verschiedene Formen. So könnt ihr es mit einem Lumpen-, Pflanzen- oder Sandumhang finden. Darüber hinaus lässt es sich zu Moterpel oder Burmadame weiterentwickeln. Was ihr beachten müsst, damit ihr das gewünschte Monster erhaltet, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Moterpel und Burmadame bekommen – Darauf müsst ihr achten

Diese Weiterentwicklungen hat es: Burmy gehört zu den Pokémon im Spiel, die gleich mehrere verschiedene Entwicklungen besitzt. So kann es sich entweder zum Käfer- und Flug-Pokémon Moterpel oder zu Burmadame entwickeln. Dessen Typ ist davon abhängig, welche Form von Burmy ihr entwickelt.

Moterpel entwickeln – Wie geht das? Damit ihr euch ein Moterpel sichern könnt, müsst ihr eines eurer Burmy einfach entwickeln. Die Form ist dabei egal, allerdings muss es zwingend ein männliches Exemplar sein. Achtet also auf jeden Fall auf das Geschlecht.

So bekommt ihr Burmadame: Da ihr für die Entwicklung von Moterpel männliche Burmy benötigt, sind bei Burmadame die weiblichen Exemplare gefragt. Anders als bei Moterpel verfügt Burmadame aber genau wie Burmy auch über verschiedene Formen, die sich sowohl optisch als auch anhand ihres Typs unterscheiden. Folgende könnt ihr euch auf diesem Weg holen:

Burmadame (Pflanzenumhang) gehört zum Typen Käfer und Pflanze

Burmadame (Sandumhand) ist ein Käfer- und Boden-Pokémon

Burmadame (Lumpenumhang) greift auf die Typen Käfer und Stahl zurück

Burmy, Moterpel & Burmadame – Aussehen, Shiny, Fundort

So sehen Burmy und seine Weiterentwicklungen aus: Bei Burmy handelt es sich um eine Art schwarzen Wurm, mit einem geringelten Horn. Je nach angenommenen Typ wird sein übriger Körper durch grüne Blätter, gelblichen Sand oder rote Lumpen verdeckt.

Seine Weiterentwicklung Burmadame ist hingegen etwas größer, hat aber ebenfalls einen schwarzen Körper und ein auffälliges Horn. Im Gegensatz zu Burmy ist sein Umhang nun außerdem fest mit dem Körper verwachsen, weshalb dieser ebenfalls von Blättern, Sand oder Lumpen geziert wird. In allen Formen trägt es am Kopf farblich passende Bänder.

Moterpel erinnert optisch hingegen an einen Schmetterling. Auch hier lässt sich der schwarze Körper wieder finden, allerdings ist vom Horn nun nichts mehr zu sehen. Dafür zieren zwei große, breite Fühler in orange-weiß seinen Kopf. Darüber hinaus besitzt es zwei Flügelpaare in den Farben gelb und orange.

Gibt es Shiny-Burmy? Ja, mit etwas Glück könnt ihr auch einem schillernden Exemplar begegnen. Dieses unterscheidet sich jedoch nur gering von seiner ursprünglichen Form. Ihr erkennt es an seinem eher bläulichen Horn und Körper. Entwickelt ihr es zu Burmadame weiter, könnt ihr das Shiny ebenfalls nur an der bläulichen Hautfarbe des Käfers erkennen. Bei Moterpel ist dies anders.

Dieses unterscheidet sich deutlich durch ein hellgelbes Flügelpaar sowie den blauen Verzierungen von der normalen Form.

Burmy und Burmadame in ihren verschieden Formen normal (links) und als Shiny rechts sowie Moterpel normal (rechts oben) und als Shiny (links unten)

Wo kann man Burmy finden? Burmy ist ein wildes Pokémon. Ihr könnt es also mit etwas Glück in der Wildnis finden und fangen. Besonders bei Regen oder zu besonderen Events, wie dem Farbfestival, lässt es sich dort blicken. Hin und wieder taucht es auch in speziellen Feldforschungen auf. Burmadame und Moterpel können hingegen bislang nicht im Spiel gefangen werden, ihr könnt diese nur entwickeln.

Ist Burmy stark? Nein, Burmy und seine Entwicklungen sind nicht sonderlich stark. Sie sind daher für den Einsatz in Raids und der GO-Kampfliga eher nicht geeignet. Hier solltet ihr lieber auf einen der besten Angreifer in Pokémon GO setzen. Eine Auswahl dazu zeigen wir euch im nachfolgenden Video:

Habt ihr eure Burmy-Sammlung bereits voll? Und konntet ihr vielleicht auch schon das eine oder andere schillernde Exemplar des Käfer-Pokémon fangen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainer darüber aus.

Aktuell findet in Pokémon GO das Farbfestival statt, bei dem ihr eine besondere Sammler-Herausforderung lösen müsst. Wir zeigen euch, welche 12 Monster ihr dafür benötigt und wie ihr sie findet.