In Pokémon GO könnt ihr jetzt für kurze Zeit Shiny Farbeagle fangen – So geht’s

Shiny Farbeagle ist gerade in Pokémon GO aktiv. Hier fassen wir zusammen, wie ihr auf Farbeagle treffen könnt.

Wann gibt es Shiny Farbeagle? Shiny Farbeagle könnt ihr aktuell während des Farbfestival-Events in Pokémon GO fangen. Das läuft vom 08. März um 10:00 Uhr bis zum 14. März um 20:00 Uhr. Damit ist es das erste umfassende Event der neuen Jahreszeit Rising Heroes in Pokémon GO.

Danach wird die Shiny-Version von Farbeagle wieder abgeschaltet. Shiny Farbeagle ist damit einer von wenigen Sonderfällen, denn die meisten Pokémon sind nach ihrem Shiny-Debüt in der Regel grundsätzlich schillernd fangbar. Farbeagle hingegen kommt über verschiedene Events als Shiy-Variante.

Dementsprechend sollte man sich beeilen, wenn man das Shiny haben will. Doch wie bekommt man es?

Was in der neuen Season von Pokémon GO steckt, deutet der Trailer an:

Farbeagle fangen – So klappt es in Pokémon GO

So trefft ihr Farbeagle: Um Farbeagle anzutreffen, müsst ihr das Schnappschuss-Feature nutzen.

Wählt ein Pokémon aus eurer Sammlung

Verwendet das Kamera-Icon

Macht ein Foto vom Pokémon

Ob Farbeagle auftaucht, seht ihr in der Vorschau eures Fotos

Verlasst das Menü. In der Wildnis taucht Farbeagle nun zum Fangen neben euch auf

Wiederholt diese Schritte für weitere Begegnungen.

Ein Spezialfall: Farbeagle erhält dabei die Attacken des Pokémon, das ihr für den Schnappschuss genutzt habt.

Der Vergleich zwischen normalen Farbeagle und Shinys

Wie finde ich Shiny Farbeagle? Hier bleibt nur, den Versuch immer wieder zu starten, bis es auftaucht – denn der Shiny-Auftritt ist wie immer zufällig. Wie hoch die Chance während des Farbfestivals ist, ist derzeit noch unklar – Trainer berichten allerdings, dass es in der Vergangenheit eine erhöhte Shiny-Chance für Farbeagle gab (via reddit). Hier heißt es, Daten abzuwarten, während das Event läuft.

Ein weiterer Stolperstein: Farbeagle-Begegnungen pro Tag sind aktuell begrenzt möglich, zudem kann man nach aktuellem Stand nicht verlässlich eine Schnappschuss-Begegnung triggern. Laut den Trainern von “TheSilphRoad” soll die aktuelle Begegnungs-Rate allerdings bei ca. einer Begegnung pro 5 Schnappschüsse liegen (via TheSilphRoad).

Dann muss man nur noch hoffen, dass auch tatsächlich die Shiny-Variante auftaucht. Hier heißt es also: Versuchen, bis es klappt.

Solltet ihr die Jirachi-Forschung gekauft haben, ist Farbeagle übrigens eine gute Möglichkeit, sich ein paar Johto-Spawns zu sichern. Denn im Laufe der Forschung muss man unter anderem 385 Pokémon fangen, die erstmals in Johto aufgetaucht sind. Da gehört Farbeagle dazu.

Die Übersicht zur Forschung mit Shiny Jirachi und allen Schritten findet ihr hier.